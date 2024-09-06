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Украина нормально пройдет зиму, если не будет критических ударов по энергетике, - Галущенко

галущенко

Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов не будет света или 18 часов", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.

Читайте: Ситуация со светом улучшится в ближайшие дни, - Центр исследований энергетики
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Топ комментарии
+14
Україна все пройде, після того як знищить зелених пі****ів при владі!
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06.09.2024 14:31
+11
Забув сказати, по яких об'єктах не треба бити
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06.09.2024 14:24
+8
Если мыши не сгрызут зерно,оно останется целым.Если не бухать,то будешь трезвый.Если защитить критическую инфраструктуру,то есть шанс дотянуть до весны(только деньги уже попилили).
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06.09.2024 14:26
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Ага! Якщо, так звана "держава" забезпечить, щоб не було цих кретичних ударів!
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06.09.2024 14:23 Ответить
"Не вірте жодним прогнозам! Ніхто не знає, з якою генерацією ми дійдемо до зими", - міністр енергетики Герман Галущенко квітень 2024 р Прогнозист від "ЗЕ енергетика "

Язиком тріпати -не мішки носити , З

https://www.unian.ua/economics/energetics/ne-virte-zhodnim-prognozam-nihto-ne-znaye-z-yakoyu-generaciyeyu-mi-diydemo-do-zimi-ministr-energetiki-german-galushchenko-12603546.html
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06.09.2024 14:29 Ответить
Пане Галущенко, я проста українська жінка, без вас знаю про це. Наврядчи для цього треба бути міністром, особливо таким воровитим, як ви.
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06.09.2024 15:21 Ответить
якщо не буде критичних ударів твого міністерства по центральним насосам охолоджувальної системи АЕС, курва ! 👿
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06.09.2024 14:34 Ответить
Забув сказати, по яких об'єктах не треба бити
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06.09.2024 14:24 Ответить
Якщо не буде... То це і коза розуміє!
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06.09.2024 14:24 Ответить
А він може заткнути ротяку і не патякати. Бо на такі заяви русня і орієнтується.
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06.09.2024 14:25 Ответить
На які заяви? Я вам можу і без спеціалістів сказати: якщо і надалі русні знищувати навтобази - у русні будуть проблеми з ПММ, якщо не знищувати нафтобази - у русні не буде проблем з ПММ. Що тут таємного?
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06.09.2024 14:50 Ответить
Все що сказано до слова «якщо»
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06.09.2024 14:25 Ответить
Если мыши не сгрызут зерно,оно останется целым.Если не бухать,то будешь трезвый.Если защитить критическую инфраструктуру,то есть шанс дотянуть до весны(только деньги уже попилили).
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06.09.2024 14:26 Ответить
Це він для кого? - для кацапів?
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06.09.2024 14:30 Ответить
А що тут таємного? Якщо в людину не вистрілити - людина буде жити. Якщо в людину вистрілити - людина або помре, або отримає поранення
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06.09.2024 14:49 Ответить
Україна все пройде, після того як знищить зелених пі****ів при владі!
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06.09.2024 14:31 Ответить
Все вірно , тільки хто цих пі****ів у владу вкинув ? Чи не телепки , які зараз тихо сопуть в дві дирки ?
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06.09.2024 15:32 Ответить
Та більшість з них тихо і не сопе, рвуть і досі сраки за глиста гундосого!
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06.09.2024 18:12 Ответить
Від творця "З трансформаторами нічого не сталося!" та "Потужність блока знижено виключно через мережеві обмеження". Віримо, звісно віримо. Народ, хто ще не купив зарядні станції та інвертори, саме час.
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06.09.2024 14:33 Ответить
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06.09.2024 14:35 Ответить
Тут навіть без нових ударів Зельониє все похерили, та роздерибанили на фіктивних закупівлях. Тому це звиздьож з самого коріння.
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06.09.2024 14:41 Ответить
Шо воно меле? Зе на рамштайні сказав, що восени війні кінець
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06.09.2024 14:41 Ответить
Если не будет никаких проблем - то всё будет хорошо
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06.09.2024 14:44 Ответить
Укрaїнa нормaльно пройде зиму, якщо не буде зими, десь тaк відповілa прaвa рукa деркaчa, aнентa ФСБ.
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06.09.2024 14:44 Ответить
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06.09.2024 20:43 Ответить
Мудрість накопичена роками, пилять.
Найняли сторожа, щоб охороняв капусту, той - якщо не будуть красти капусту, то капусти буде багато
Війна йде, пилять, і удари обов'язково будуть. Ви на накуй там потрібні в тому міністерстві, щоб стандартні промови читати?
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06.09.2024 14:46 Ответить
КЕП
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06.09.2024 14:47 Ответить
Значить, все буде вкрай ненормально
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06.09.2024 14:47 Ответить
Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов. Источник:
Еще, если снега не будет, температура не упадет ниже плюс 10 и ветер не быстрее 10 м/с
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06.09.2024 14:47 Ответить
А ще може Сонцесяйний зиму відмінити. Сонце ж сходить завдяки йому, то чому ж він не зможе зробити таку дрібничку?
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06.09.2024 18:10 Ответить
Та зашийте вже зетварюкам ротяки!!! Це пздц, який пронос словесний в них!! І пальці відрубайте, бо почнуть дебільні пости набирати.
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06.09.2024 14:48 Ответить
Як вирішить КГБ-шнік Деркач так і буде.
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06.09.2024 14:57 Ответить
А зараз нормальний режим чи ні?
щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні Джерело:
Тож якщо не буде світла 12 годин, то це нормально чи дуже добре?
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06.09.2024 15:19 Ответить
клоун
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06.09.2024 15:33 Ответить
Я от не розумію,чого ж це тих ударів має не бути,вони ж будуть
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06.09.2024 15:51 Ответить
Этот тридварас ещё не такое расскажет.
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06.09.2024 15:56 Ответить
Буде нормально,коли зекодло зникне!
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06.09.2024 16:13 Ответить
видно хтось комусь дав підсрачника....
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06.09.2024 17:08 Ответить
А з якого переляку кацапи повинні припинити бомбардування?

Ця людинка Деркача марить та бреше, бреше та ******* гроші.
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06.09.2024 17:16 Ответить
Читаю, що каже цей зелений під@р (а усі зелені - під@ри), і розумію, що не напрасно придбав бензоелектростанцію, хоч і збирався довго, жаба душила такі гроші витрачати. А цей підтвердив, що я вчинив правильно.
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06.09.2024 18:08 Ответить
Як що будуть продавати, то будуть і "критичні удари і морози -15"
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06.09.2024 18:11 Ответить
Брехун і мародер, ваші місце у в'язниці. Як і вашим помічникам і замам.
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06.09.2024 21:44 Ответить
 
 