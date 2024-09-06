Украина нормально пройдет зиму, если не будет критических ударов по энергетике, - Галущенко
Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предсказать влияние на систему таких ударов на сегодня сложно", - сказал глава Минэнерго.
По его словам, все оценки прохождения ОЗП относительно того, что "20 часов не будет света или 18 часов", очень условны и не имеют ничего общего с реальностью.
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Язиком тріпати -не мішки носити , З
https://www.unian.ua/economics/energetics/ne-virte-zhodnim-prognozam-nihto-ne-znaye-z-yakoyu-generaciyeyu-mi-diydemo-do-zimi-ministr-energetiki-german-galushchenko-12603546.html
Найняли сторожа, щоб охороняв капусту, той - якщо не будуть красти капусту, то капусти буде багато
Війна йде, пилять, і удари обов'язково будуть. Ви на накуй там потрібні в тому міністерстві, щоб стандартні промови читати?
Еще, если снега не будет, температура не упадет ниже плюс 10 и ветер не быстрее 10 м/с
щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні Джерело:
Тож якщо не буде світла 12 годин, то це нормально чи дуже добре?
Ця людинка Деркача марить та бреше, бреше та ******* гроші.