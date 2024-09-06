Україна нормально пройде зиму, якщо не буде критичних ударів по енергетиці, - Галущенко
Енергетика України може пройти зиму в нормальному режимі за відсутності нових ударів.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно", - сказав очільник Міненерго.
За його словами, всі оцінки проходження ОЗП щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні й не мають нічого спільного з реальністю.
Топ коментарі
+14 Валерій Кваша
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+11 Oleksandr Russu
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+8 Creyda Gibson b393c78a
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Язиком тріпати -не мішки носити , З
https://www.unian.ua/economics/energetics/ne-virte-zhodnim-prognozam-nihto-ne-znaye-z-yakoyu-generaciyeyu-mi-diydemo-do-zimi-ministr-energetiki-german-galushchenko-12603546.html
Найняли сторожа, щоб охороняв капусту, той - якщо не будуть красти капусту, то капусти буде багато
Війна йде, пилять, і удари обов'язково будуть. Ви на накуй там потрібні в тому міністерстві, щоб стандартні промови читати?
Еще, если снега не будет, температура не упадет ниже плюс 10 и ветер не быстрее 10 м/с
щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні Джерело:
Тож якщо не буде світла 12 годин, то це нормально чи дуже добре?
Ця людинка Деркача марить та бреше, бреше та ******* гроші.