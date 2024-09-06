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Україна нормально пройде зиму, якщо не буде критичних ударів по енергетиці, - Галущенко

галущенко

Енергетика України може пройти зиму в нормальному режимі за відсутності нових ударів. 

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно", - сказав очільник Міненерго.

За його словами, всі оцінки проходження ОЗП щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні й не мають нічого спільного з реальністю.

Читайте: Ситуація зі світлом покращиться найближчими днями, – Центр досліджень енергетики

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Україна все пройде, після того як знищить зелених пі****ів при владі!
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06.09.2024 14:31
+11
Забув сказати, по яких об'єктах не треба бити
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06.09.2024 14:24
+8
Если мыши не сгрызут зерно,оно останется целым.Если не бухать,то будешь трезвый.Если защитить критическую инфраструктуру,то есть шанс дотянуть до весны(только деньги уже попилили).
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06.09.2024 14:26
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Ага! Якщо, так звана "держава" забезпечить, щоб не було цих кретичних ударів!
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06.09.2024 14:23 Відповісти
"Не вірте жодним прогнозам! Ніхто не знає, з якою генерацією ми дійдемо до зими", - міністр енергетики Герман Галущенко квітень 2024 р Прогнозист від "ЗЕ енергетика "

Язиком тріпати -не мішки носити , З

https://www.unian.ua/economics/energetics/ne-virte-zhodnim-prognozam-nihto-ne-znaye-z-yakoyu-generaciyeyu-mi-diydemo-do-zimi-ministr-energetiki-german-galushchenko-12603546.html
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06.09.2024 14:29 Відповісти
Пане Галущенко, я проста українська жінка, без вас знаю про це. Наврядчи для цього треба бути міністром, особливо таким воровитим, як ви.
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06.09.2024 15:21 Відповісти
якщо не буде критичних ударів твого міністерства по центральним насосам охолоджувальної системи АЕС, курва ! 👿
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06.09.2024 14:34 Відповісти
Забув сказати, по яких об'єктах не треба бити
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06.09.2024 14:24 Відповісти
Якщо не буде... То це і коза розуміє!
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06.09.2024 14:24 Відповісти
А він може заткнути ротяку і не патякати. Бо на такі заяви русня і орієнтується.
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06.09.2024 14:25 Відповісти
На які заяви? Я вам можу і без спеціалістів сказати: якщо і надалі русні знищувати навтобази - у русні будуть проблеми з ПММ, якщо не знищувати нафтобази - у русні не буде проблем з ПММ. Що тут таємного?
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06.09.2024 14:50 Відповісти
Все що сказано до слова «якщо»
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06.09.2024 14:25 Відповісти
Если мыши не сгрызут зерно,оно останется целым.Если не бухать,то будешь трезвый.Если защитить критическую инфраструктуру,то есть шанс дотянуть до весны(только деньги уже попилили).
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06.09.2024 14:26 Відповісти
Це він для кого? - для кацапів?
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06.09.2024 14:30 Відповісти
А що тут таємного? Якщо в людину не вистрілити - людина буде жити. Якщо в людину вистрілити - людина або помре, або отримає поранення
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06.09.2024 14:49 Відповісти
Україна все пройде, після того як знищить зелених пі****ів при владі!
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06.09.2024 14:31 Відповісти
Все вірно , тільки хто цих пі****ів у владу вкинув ? Чи не телепки , які зараз тихо сопуть в дві дирки ?
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06.09.2024 15:32 Відповісти
Та більшість з них тихо і не сопе, рвуть і досі сраки за глиста гундосого!
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06.09.2024 18:12 Відповісти
Від творця "З трансформаторами нічого не сталося!" та "Потужність блока знижено виключно через мережеві обмеження". Віримо, звісно віримо. Народ, хто ще не купив зарядні станції та інвертори, саме час.
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06.09.2024 14:33 Відповісти
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06.09.2024 14:35 Відповісти
Тут навіть без нових ударів Зельониє все похерили, та роздерибанили на фіктивних закупівлях. Тому це звиздьож з самого коріння.
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06.09.2024 14:41 Відповісти
Шо воно меле? Зе на рамштайні сказав, що восени війні кінець
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06.09.2024 14:41 Відповісти
Если не будет никаких проблем - то всё будет хорошо
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06.09.2024 14:44 Відповісти
Укрaїнa нормaльно пройде зиму, якщо не буде зими, десь тaк відповілa прaвa рукa деркaчa, aнентa ФСБ.
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06.09.2024 14:44 Відповісти
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06.09.2024 20:43 Відповісти
Мудрість накопичена роками, пилять.
Найняли сторожа, щоб охороняв капусту, той - якщо не будуть красти капусту, то капусти буде багато
Війна йде, пилять, і удари обов'язково будуть. Ви на накуй там потрібні в тому міністерстві, щоб стандартні промови читати?
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06.09.2024 14:46 Відповісти
КЕП
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06.09.2024 14:47 Відповісти
Значить, все буде вкрай ненормально
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06.09.2024 14:47 Відповісти
Энергетика Украины может пройти зиму в нормальном режиме при отсутствии новых ударов. Источник:
Еще, если снега не будет, температура не упадет ниже плюс 10 и ветер не быстрее 10 м/с
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06.09.2024 14:47 Відповісти
А ще може Сонцесяйний зиму відмінити. Сонце ж сходить завдяки йому, то чому ж він не зможе зробити таку дрібничку?
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06.09.2024 18:10 Відповісти
Та зашийте вже зетварюкам ротяки!!! Це пздц, який пронос словесний в них!! І пальці відрубайте, бо почнуть дебільні пости набирати.
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06.09.2024 14:48 Відповісти
Як вирішить КГБ-шнік Деркач так і буде.
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06.09.2024 14:57 Відповісти
А зараз нормальний режим чи ні?
щодо того, що "20 годин не буде світла або 18 годин", дуже умовні Джерело:
Тож якщо не буде світла 12 годин, то це нормально чи дуже добре?
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06.09.2024 15:19 Відповісти
клоун
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06.09.2024 15:33 Відповісти
Я от не розумію,чого ж це тих ударів має не бути,вони ж будуть
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06.09.2024 15:51 Відповісти
Этот тридварас ещё не такое расскажет.
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06.09.2024 15:56 Відповісти
Буде нормально,коли зекодло зникне!
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06.09.2024 16:13 Відповісти
видно хтось комусь дав підсрачника....
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06.09.2024 17:08 Відповісти
А з якого переляку кацапи повинні припинити бомбардування?

Ця людинка Деркача марить та бреше, бреше та ******* гроші.
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06.09.2024 17:16 Відповісти
Читаю, що каже цей зелений під@р (а усі зелені - під@ри), і розумію, що не напрасно придбав бензоелектростанцію, хоч і збирався довго, жаба душила такі гроші витрачати. А цей підтвердив, що я вчинив правильно.
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06.09.2024 18:08 Відповісти
Як що будуть продавати, то будуть і "критичні удари і морози -15"
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06.09.2024 18:11 Відповісти
Брехун і мародер, ваші місце у в'язниці. Як і вашим помічникам і замам.
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06.09.2024 21:44 Відповісти
 
 