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Новини
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Ситуація зі світлом покращиться найближчими днями, – Центр досліджень енергетики

електроенергія

Ситуація в енергетичній системі України після масованого ракетного удару 26 серпня може покращитися вже найближчими днями.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає ZN.UA.

"Усе відновлюється: через кілька днів усе буде нормально. Тобто ми будемо мати одну чергу відключень або зовсім не матимемо відключень. Очікую, що такого результату буде досягнуто, виходячи з тієї динаміки ремонтів і відновлення, яку я спостерігаю", – пояснив Харченко.

За його словами, на високовольтних підстанціях будівництво захисних споруд мало на меті збереження під час російських ударів найціннішого обладнання.

"Саме цю роль цей захист виконав. На більшості об'єктів, де були захисні споруди, насамперед автотрансформатори, вціліли", – зазначив Харченко.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Автор: 

енергетика (396) електроенергія (4238) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+4
Точно , точно . Не забудте написать что экспорт электроенергии возобновили.
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03.09.2024 18:38
+3
Я не понимаю, зачем об этом говорить? Что бы кацапы еще ракет туда захерачили? Ведь было уже подобное про эскпорт электроэнергии за 2 дня до обстрела! Неужели ничему не учимся? Какие же у нас во власти дебилы сидят, просто слов нету!
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03.09.2024 20:03
+2
Директор Центру мав би врахувати й ще одну динаміку, і не теліпати язиком про те, про що точно не варто.
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03.09.2024 18:41
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Точно , точно . Не забудте написать что экспорт электроенергии возобновили.
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03.09.2024 18:38 Відповісти
Директор Центру мав би врахувати й ще одну динаміку, і не теліпати язиком про те, про що точно не варто.
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03.09.2024 18:41 Відповісти
"Мімо носа носят чачу, мімо рота - аличу"?
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03.09.2024 18:48 Відповісти
соромно читати таки новини. Особливо із посиланням на обстріл ще 26 серпня. Кажуть що працюють 24/7 а світла все мньше
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03.09.2024 19:04 Відповісти
Коли наступлять найближчі дні буде вирішено десь весною.
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03.09.2024 19:12 Відповісти
"Зимой, чтобы мы не делали, если будет мороз -15 градусов, то ограничения в 10-14 часов в сутки неизбежны", - директор Центра исследований энергетики

Если зима будет теплой, то ограничения могут быть 2-4 часа в сутки.
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03.09.2024 19:43 Відповісти
Цікаво,там якась мотузка до язику примотана і за неї постійно смикають?
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03.09.2024 19:53 Відповісти
Я не понимаю, зачем об этом говорить? Что бы кацапы еще ракет туда захерачили? Ведь было уже подобное про эскпорт электроэнергии за 2 дня до обстрела! Неужели ничему не учимся? Какие же у нас во власти дебилы сидят, просто слов нету!
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03.09.2024 20:03 Відповісти
А сьогоднішні вечірні аварійні відключення - це таке "покращення " як ви вже всіх нас за@бали
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03.09.2024 20:15 Відповісти
Ага, як тільки, так відпразу. А поки половина країни вечорами сидить в екстерних вимкненях, бо Укренерго вже зовсім не здатне прорахувати пікові навантаження і стан своєї ж системи.
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03.09.2024 20:22 Відповісти

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