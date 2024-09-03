Ситуація зі світлом покращиться найближчими днями, – Центр досліджень енергетики

Ситуація в енергетичній системі України після масованого ракетного удару 26 серпня може покращитися вже найближчими днями.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає ZN.UA.

"Усе відновлюється: через кілька днів усе буде нормально. Тобто ми будемо мати одну чергу відключень або зовсім не матимемо відключень. Очікую, що такого результату буде досягнуто, виходячи з тієї динаміки ремонтів і відновлення, яку я спостерігаю", – пояснив Харченко.

За його словами, на високовольтних підстанціях будівництво захисних споруд мало на меті збереження під час російських ударів найціннішого обладнання.

"Саме цю роль цей захист виконав. На більшості об'єктів, де були захисні споруди, насамперед автотрансформатори, вціліли", – зазначив Харченко.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.