Окупанти атакували енергооб’єкти у 4 областях, - Міненерго

Минулої доби ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Донецькій та Сумській областях через бойові дії вимикались повітряні лінії. У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі",- йдеться в повідомленні.

За інформацією Міненерго, на Дніпропетровщині також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 60 540 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 533 населених пункти.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ЄС допомагатиме Україні протидіяти обстрілам енергетичної інфраструктури з боку РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ надасть Україні технічну підтримку у добудові Хмельницької АЕС