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Міненерго (1380) відключення світла (1022)

Окупанти атакували енергооб’єкти у 4 областях, - Міненерго

ремонт,електроенергія

Минулої доби ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Донецькій та Сумській областях через бойові дії вимикались повітряні лінії. У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі",- йдеться в повідомленні.

За інформацією Міненерго, на Дніпропетровщині також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 60 540 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 533 населених пункти.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ЄС допомагатиме Україні протидіяти обстрілам енергетичної інфраструктури з боку РФ.

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значить туш1ть москву
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07.09.2024 13:05 Відповісти
А нам низзя бить по рашистских енергообьектах потому что Гросси который обнимашки устраивает с террористами, визжит что ето ескалация
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07.09.2024 13:15 Відповісти
Повинна бути симетрична відповідь на атаки ворога на її території,інакше орки не розуміють!Де гроші Зе на дрони,на ракети?Куди ділись?Вся влада в його руках,а мільярдами нахабно крадуть "зелені" бюджет наче як вже в останній день своєї влади!Шоумени від розваг навчились на наше горе дошкульно для держави хитрити в свою кишеню.
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07.09.2024 13:16 Відповісти
дебіл парашенівський
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07.09.2024 14:26 Відповісти
Мабуть зелене лайно впізнало себе
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07.09.2024 15:41 Відповісти
Отже - зеленським-шмигалям-єрмакам-подолякам та решту треба потужніше закликати...
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07.09.2024 14:28 Відповісти
 
 