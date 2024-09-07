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Минэнерго (359) отключение света (397)

Оккупанты атаковали энергообъекты в 4 областях, - Минэнерго

ремонт,електроенергія

За прошедшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Донецкой и Сумской областях из-за боевых действий отключались воздушные линии. В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители в 13 населенных пунктах.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители",- говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, на Днепропетровщине также после окончания воздушной тревоги из-за задымления территории подстанции персоналом была отключена воздушная линия, обесточивалась подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 60 540 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 533 населенных пункта.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ЕС будет помогать Украине противодействовать обстрелам энергетической инфраструктуры со стороны РФ.

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значить туш1ть москву
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07.09.2024 13:05 Ответить
А нам низзя бить по рашистских енергообьектах потому что Гросси который обнимашки устраивает с террористами, визжит что ето ескалация
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07.09.2024 13:15 Ответить
Повинна бути симетрична відповідь на атаки ворога на її території,інакше орки не розуміють!Де гроші Зе на дрони,на ракети?Куди ділись?Вся влада в його руках,а мільярдами нахабно крадуть "зелені" бюджет наче як вже в останній день своєї влади!Шоумени від розваг навчились на наше горе дошкульно для держави хитрити в свою кишеню.
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07.09.2024 13:16 Ответить
дебіл парашенівський
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07.09.2024 14:26 Ответить
Мабуть зелене лайно впізнало себе
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07.09.2024 15:41 Ответить
Отже - зеленським-шмигалям-єрмакам-подолякам та решту треба потужніше закликати...
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07.09.2024 14:28 Ответить
 
 