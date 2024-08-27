ЕС будет помогать Украине противодействовать обстрелам энергетической инфраструктуры со стороны РФ, - Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, во время которой обсудили противодействие российским террористическим атакам на энергетику Украины.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны обсудили пути укрепления защиты энергетических объектов и обеспечения стабильности энергосистемы в условиях массированных атак.

"Вчера мы пережили одну из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что враг не оставляет намерений сорвать подготовку к зиме и погрузить украинцев в темноту. Но наши специалисты оперативно ликвидируют последствия обстрелов, и надеюсь, что в течение следующих дней мы сможем уменьшить дефицит в системе", - отметил Галущенко.

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Также министр подчеркнул, что на фоне постоянного энергетического террора со стороны России важнейшими аспектами в сотрудничестве с европейскими партнерами является усиление защиты энергообъектов, наращивание финансовой поддержки украинской инфраструктуры передачи электроэнергии и развития распределенной генерации.

Кроме того, обсуждалось углубление сотрудничества в рамках созданной Евросоюзом программы Ukraine Investment Facility (UIF), которая является частью плана Ukraine Facility, и пути поиска дополнительного финансирования.

Как отметили в Минэнерго, представители ЕС решительно осудили военные атаки на энергетику Украины и пообещали удвоить усилия по укреплению украинской энергетики и восстановлению энергобезопасности нашей страны и всей Европы.

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