ЄС допомагатиме Україні протидіяти обстрілам енергетичної інфраструктури з боку РФ, - Міненерго
Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, під час якої обговорили протидію російським терористичним атакам на енергетику України.
Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сторони обговорили шляхи зміцнення захисту енергетичних об’єктів та забезпечення стабільності енергосистеми в умовах масованих атак.
"Вчора ми пережили одну з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Очевидно, що ворог не полишає намірів зірвати підготовку до зими та занурити українців у темряву. Але наші фахівці оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, і сподіваюсь, що протягом наступних днів ми зможемо зменшити дефіцит у системі", - зазначив Галущенко.
Також міністр наголосив, що на тлі постійного енергетичного терору з боку Росії найважливішими аспектами у співпраці з європейськими партнерами є посилення захисту енергооб’єктів, нарощування фінансової підтримки української інфраструктури передачі електроенергії та розбудови розподіленої генерації.
Крім того, обговорювалося поглиблення співробітництва в межах створеної Євросоюзом програми Ukraine Investment Facility (UIF), яка є частиною плану Ukraine Facility, та шляхи пошуку додаткового фінансування.
Як зазначили в Міненерго, представники ЄС рішуче засудили військові атаки на енергетику України та пообіцяли подвоїти зусилля зі зміцнення української енергетики та відновлення енергобезпеки нашої країни та всієї Європи.
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