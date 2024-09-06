Семья экс-замминистра энергетики Немчинова за время войны купила коттедж за 35 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
Семья бывшего заместителя министра энергетики Максима Немчинова за время войны обросла миллионным состоянием. Сейчас чиновник живет в новеньком коттедже за около 35 млн на берегу Киевского моря и имеет обновленный автопарк.
Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.info, сообщает Цензор.НЕТ.
Немчинов имеет подозрение за организацию схемы на продаже угля. Вскоре после этой схемы в 2022 году семья и начала обогащаться. Несмотря на подозрение, Немчинов из министерства энергетики не ушел и своего влияния не потерял. И даже продолжил подаваться на новые должности.
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Не ну у меня тоже есть же немаленький дом и дача. Но 35млн
Но он хотя бы отрабатывал эти 5к
І стала пеклом для простих людей.
Або МАРОДЕРИЛИ на енергетиці під час війни, Зеленський з єрмаком та шмигалем, мабуть, таки благословили його на такий ЗЛОЧИН!!
Сам то, посадовець = ЗЛИДЕНЬ, нічого і немає??
Керівники СБУ ДБР ГПУ сплять, та нервово гризуть ніхті….
Але до самого Галущенка у ЗЄрмаків ніяких питань нема.
Що ви кажете? Таки Галущенко? Та не може такого бути!
Життя вирує
У нас же всі корупціонери ще в лютому 22-го виїхали за кордон. Забули?
А згадайте заяву верещучки ще у 21-му році:
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією" Джерело:
...від родина Немчинова
Ну вкрав..ну й що?? він же "зелений"
а там усі крадуть
посадок не буде!
Ще один патужний рішала...
Дешевий ТРОЛЬ ?!
А ви коли останній раз оновлювали свій автопарк?
підари ібані