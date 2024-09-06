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Семья экс-замминистра энергетики Немчинова за время войны купила коттедж за 35 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Семья бывшего заместителя министра энергетики Максима Немчинова за время войны обросла миллионным состоянием. Сейчас чиновник живет в новеньком коттедже за около 35 млн на берегу Киевского моря и имеет обновленный автопарк.

Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Немчинов имеет подозрение за организацию схемы на продаже угля. Вскоре после этой схемы в 2022 году семья и начала обогащаться. Несмотря на подозрение, Немчинов из министерства энергетики не ушел и своего влияния не потерял. И даже продолжил подаваться на новые должности.

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Автор: 

недвижимость (818) чиновник (1560) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+30
Країна перетворилась на рай для всяких злочинців, корупціонерів, мародерів.
І стала пеклом для простих людей.
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06.09.2024 00:00
+27
І в *** не дує
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05.09.2024 23:49
+19
Да что тут удивительного, "заработали"! На продаже каких-нибудь ягод...
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05.09.2024 23:51
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І в *** не дує
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05.09.2024 23:49 Ответить
Йому навіщо, там на фото є хто йому в це місце дме. До речі, даю гарантію, що була кілька разів на зустрічах благодійності і збирала гроші на фронт. І фоточки з вишивашнкою по приїзду з Італії також виставляла в інсті. Ангелочек
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06.09.2024 00:09 Ответить
У ангелочків також є червоні губки. Щоб дуть.
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06.09.2024 00:35 Ответить
Логічно
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06.09.2024 00:52 Ответить
млядство,млядство і ще раз млядство,тільки матерьні слова для цієї всраної,зеленої влади
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06.09.2024 09:19 Ответить
Да что тут удивительного, "заработали"! На продаже каких-нибудь ягод...
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05.09.2024 23:51 Ответить
35 млн грн.
Не ну у меня тоже есть же немаленький дом и дача. Но 35млн
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05.09.2024 23:56 Ответить
Мова не про цифру. Мова про звідки.
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06.09.2024 00:36 Ответить
Я имел доступ к финансам разных компаний. 5к баксов получал директор сети супермаркетов. В Украине. В 2008г
Но он хотя бы отрабатывал эти 5к
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06.09.2024 00:58 Ответить
так супермаркети працюють, я енергетика - сами бачите як
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06.09.2024 06:23 Ответить
І теж за час війни купили? Тут же розмова про те, що раптово за час війни у них виростає таке.
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06.09.2024 00:56 Ответить
На таких посадах і до війни "росло". Як і у будь-якого чиновника, котрий має владу. Поліція, прокурори, судді, депутати. Або самі, або через родичів вони так само "обростають" майном. Всі про це знають, але відповідні органи "нічого не помічають", бо такі самі здирники та корупціонери. Замкнене коло.
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06.09.2024 08:26 Ответить
Як неожидано...Коли сміятись по приколу?
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05.09.2024 23:59 Ответить
Країна перетворилась на рай для всяких злочинців, корупціонерів, мародерів.
І стала пеклом для простих людей.
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06.09.2024 00:00 Ответить
Не перетворилась, а продовжує бути.
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06.09.2024 03:56 Ответить
Мабуть, вручну, уся РІДНЯ, у КОПАНКАХ рили вугілля, більше, ніж шахти Звягільського….??
Або МАРОДЕРИЛИ на енергетиці під час війни, Зеленський з єрмаком та шмигалем, мабуть, таки благословили його на такий ЗЛОЧИН!!
Сам то, посадовець = ЗЛИДЕНЬ, нічого і немає??
Керівники СБУ ДБР ГПУ сплять, та нервово гризуть ніхті….
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06.09.2024 00:00 Ответить
Всі без вийнятку заступники Галущенка замазані злочинами та корупцією.

Але до самого Галущенка у ЗЄрмаків ніяких питань нема.
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06.09.2024 00:03 Ответить
Ну не Галущенко ж їх вибирав...
Що ви кажете? Таки Галущенко? Та не може такого бути!
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06.09.2024 08:29 Ответить
Ну так, хтось під Курськом воює, хтось під Покровськом без ноги на допомогу чекає, хтось із пузом і задишкою намагається зловити когось, хто в АТБ по хліб пішов, хтось у коментарях шпарить про загальний борг, хтось в Італії на курорті проводить чергові переговори, хтось півмільйона доларів наварив.

Життя вирує
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06.09.2024 00:06 Ответить
Злидні , котедж за 35 млн , це ж навіть унітази більш за все прості , а не із золота (( Як задовбала ця зелена шпана , переплюнули вже ригів у геометричній прогресії ((
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06.09.2024 00:15 Ответить
Вау вот это да. Ничего себе. Наш вождь, великий Зе говорил что коррупции нет. Это все ипсо!
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06.09.2024 00:16 Ответить
Ага, ніколи не було і ось знов.
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06.09.2024 00:45 Ответить
Та невже?! І хто міг про таке подумати?! То наклеп!!! Він всією сім'єю збирав вугль по торф'яникам київської області, в протигазах, в захисних костюмах, мнс і не снилось! Заодно прадід з прабабою на болотах ягоди збирали! От і заробили!
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06.09.2024 00:17 Ответить
ну так готовий жеж заступник голови ОПи замість шаурми.
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06.09.2024 00:19 Ответить
Скромно дуже,навіть на орден Б.Хмельницького 3-го ступеня не намародерив.
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06.09.2024 00:27 Ответить
Порадуемся за Немчинова. Хоть кому-то во время войны хорошо.
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06.09.2024 00:29 Ответить
Інколи здається що війну початку 22 року підготували спеціально. З нашої сторони. Бо це джерело прибутку для лімітованих осіб.
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06.09.2024 00:38 Ответить
В 1928 році вийшов закритий наказ Сталіна про квоту на українців на всіх керівних посадах в Україні. Максимально дозволена кількість українців для зайняття відповідальних посад була 15%. Українців з вищою освітою направляли по всьому савєцкаму саюзу і зробити карєру в Україні з того часу було практично неможливо... Станом на 2021 рік кількість українців в Кабінеті Міністрі України доягла 15,5%. Всі інші місця займають жиди і кацапи вже пять поколінь. У нас війна, 80% населення етнічні українці, а в Кабміні досі діє "сталінська квота" і такі нємчінови, єрмакі, зєлєнскіє крадуть і служать... Кому служать інородці і як ми вже бачимо... Влада потребує негайної етнічної чистки відповідно до складу населення - українці мають займати мінімум 80% всіх курівних посад в Україні, а до кінця війни всі 100%. Інакше нам *******. Нас продадуть *****...
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06.09.2024 00:38 Ответить
Чомусь страшно від ваших дописів. Але дуже хочеться лайкнуть. Роблю це.
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06.09.2024 01:31 Ответить
В ізраїльському Кнесеті нема жодного етнічного українця.
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06.09.2024 04:00 Ответить
В ізраїльськму кнессеті з 112 місць 11 призначено для інородців, тобто не-єреїв всіх можливих національностей прямо пропорційно складу населення. Демократія може бути тільки мажоритарною, тобто представницькою (представляти склад населення за місцем проживання з правом відкликання депутата якщо він не захищає інтереси конкретних виборців) і пропорційною (етнічний склад населення). Звідси зрозуміло що в Україні демократією навіть "не набзділо трохи". Хочете демократії? А повертати нічого! демократії тут ніколи не було. Демократію потрібно впровадити кривавим шляхом винищення узурпаторів. Якщо українці цього не розуміють то вони приречені бути вічними голодранцями в країні яка займає четверте місце на планеті за своїми ресурсами... Що б залишилось від Ізраїлю якби там "по пріколу", як у нас, обрали президентом араба, а з 100 депутатів лише 8 були етнічними євреями?
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06.09.2024 15:37 Ответить
Дякую.
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06.09.2024 16:00 Ответить
на жаль чистокровні хохли крадуть не гірше жидів. учітєля харошиє билі (с)
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06.09.2024 10:47 Ответить
Коли краде українець ми його бємо халявами по пиці, але нас ніхто не звинувачує в ксенофобії, русофобії та антисемітизмі. І взагалі! красти в Україні можуть тільки українці, а не всілякі зайди "на виніс"!
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06.09.2024 15:45 Ответить
Кому війна, а кому мать рідна.
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06.09.2024 00:43 Ответить
А хто ж йаму запрєтіт колядовать...
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06.09.2024 01:12 Ответить
Що дивного, якщо віце прем'єр міністр - обвинувачена у корупційній справі, а її - призначають на посаду?
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06.09.2024 01:47 Ответить
Ви наче вчора народилися.
У нас же всі корупціонери ще в лютому 22-го виїхали за кордон. Забули?
А згадайте заяву верещучки ще у 21-му році:
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією" Джерело:
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06.09.2024 08:37 Ответить
Слава Зеленському!!!
...від родина Немчинова
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06.09.2024 02:21 Ответить
ну й що з того!??
Ну вкрав..ну й що?? він же "зелений"
а там усі крадуть
посадок не буде!
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06.09.2024 02:58 Ответить
Це за ті кошти що мали б піти на захисні споруди для ТЕЦ...тепер цей чувак живе як сир в маслі а людям зимою буде капець...чергове "потужне"здобули...😡
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06.09.2024 04:09 Ответить
це все що треба знати про мафіозну бездіяльність влади та правохороних органів
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06.09.2024 05:03 Ответить
Наче і погано це все,але з іншого боку в Україні завжди так було все влаштовано: ти-або злиденний наївний лох ,нагодований патріотичною локшиною з телевізора,та який живе по законах,або як максим немчинов-з маєтками,елітними автівками,і не на фронті,коротше кажучи-вмієш жити.
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06.09.2024 06:20 Ответить
Серед них людей немає, від слова зовсім...!
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06.09.2024 06:53 Ответить
А пересічним громадянам у той самий час судді виписують провадження про неіснуючі комунальні боргі. Топ менеджменту треба ж якось харчуватись
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06.09.2024 07:11 Ответить
...мафія.
Ще один патужний рішала...
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06.09.2024 08:08 Ответить
теперь и Бедный станет богатым
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06.09.2024 08:14 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/5/7473617/ Бедный стал министром молодежи и спорта
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06.09.2024 08:15 Ответить
ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ !)
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06.09.2024 08:51 Ответить
А чому на мові окупанта?
Дешевий ТРОЛЬ ?!
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06.09.2024 12:19 Ответить
прібарахлілісь чуть-чуть
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06.09.2024 08:59 Ответить
Питання до присутніх:

А ви коли останній раз оновлювали свій автопарк?
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06.09.2024 09:13 Ответить
тачка щас не показатєль. якщо це звичайно не преміум кар
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06.09.2024 10:44 Ответить
Мова йде про автопарк.
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06.09.2024 11:47 Ответить
А най би виздихали. А хлопцям на фронт грошей бракує! Стріляти скотиняк!!!
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06.09.2024 09:16 Ответить
То йому від мами лишилось напевно. Бо він чесний, а от мама крала.
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06.09.2024 09:19 Ответить
****** ублюдки
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06.09.2024 09:36 Ответить
Кожному своє. Кому котедж, а кому окоп з водою і лайном по ніздрі.
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06.09.2024 09:38 Ответить
не дивно - це правильна людина у команді зеленого ублюдка.
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06.09.2024 10:10 Ответить
"підари оні всє" (с)
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06.09.2024 10:43 Ответить
Під час війни - ну чого причепилися ? Може він просто не знав , що війна йде .
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06.09.2024 10:59 Ответить
І що далі ? Щось буде ? Його посадять ? Ні ! Скаже що малину продавав і буде далі красти, а всі хто рота будуть відкривати утилізує сирьский, он він вже на пряму каже що без підготовки в окоп відправляє.
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06.09.2024 11:07 Ответить
все так... а ви й далі сидіть без світла! авжеж = енергосистемі треба допомогти!!!! шоб та рижа падла в європу продала більше електрики
підари ібані
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06.09.2024 11:09 Ответить
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06.09.2024 11:09 Ответить
Ні#уя йому не буде💩
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06.09.2024 11:26 Ответить
Купив в Україні. Вже добре. Деякі відомі патріоти в Україні тільки працюють, а вся сім'я і пожитки на Заході.
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06.09.2024 11:40 Ответить
 
 