Семья экс-замминистра энергетики Немчинова за время войны купила коттедж за 35 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Семья бывшего заместителя министра энергетики Максима Немчинова за время войны обросла миллионным состоянием. Сейчас чиновник живет в новеньком коттедже за около 35 млн на берегу Киевского моря и имеет обновленный автопарк.

Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Немчинов имеет подозрение за организацию схемы на продаже угля. Вскоре после этой схемы в 2022 году семья и начала обогащаться. Несмотря на подозрение, Немчинов из министерства энергетики не ушел и своего влияния не потерял. И даже продолжил подаваться на новые должности.

Смотрите также: Два харьковских депутата и чиновница помогли выехать из страны 19 лже-волонтерам. ВIДЕО