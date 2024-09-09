Рашисти обстріляли енергетичні об’єкти у 7 регіонах, - Міненерго

Сьогодні, 9 вересня, відключення електроенергії не плануються. За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.

"У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню", - йдеться у повідомленні.

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У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури", - наголосили в Міненерго та закликали економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години - з 17:00 до 22:00.