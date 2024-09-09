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обстріл (27110) енергетика (2486) електроенергія (6020) Міненерго (1380)

Рашисти обстріляли енергетичні об’єкти у 7 регіонах, - Міненерго

Удари по енергетиці

Сьогодні, 9 вересня, відключення електроенергії не плануються. За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.

"У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню", - йдеться у повідомленні.

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У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури", - наголосили в Міненерго та закликали економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години - з 17:00 до 22:00.

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Ну так, не дарма ж, сім'я замМіністра енергетики, грошенят дивно «назаробляли» млн грн, мабуть саме для цього ремонту??
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09.09.2024 11:40 Відповісти
хай раночком карлсони прилетять на Шатурську ДРЕС. Тим більше, що поцифісти-гуманісти вже стулили пельки.
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09.09.2024 11:50 Відповісти
под оборванные провода 220в можно миллионы списывать
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09.09.2024 14:27 Відповісти
За три роки енергетичні об*єкти повинні бути готові до всього.
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09.09.2024 15:29 Відповісти
 
 