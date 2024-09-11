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РФ била по деяких енергооб’єктах понад 40 разів, - Офіс Генпрокурора

По деяких енергооб'єктах росіяни били понад 40 разів

Внаслідок російських обстрілів енергосистеми України загинули 35 цивільних, а понад сто було травмовано.

Про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Хоменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо енергетичну інфраструктуру можливо відновити за допомогою наших міжнародних партнерів, то я хотів би наголосити, що ці удари забрали життя цивільних громадян, у тому числі працівників енергетичних підприємств. Загинуло 35 цивільних людей унаслідок цих ударів, більше ста людей були травмовані", - сказав він.

За його словами, жоден регіон України не уникнув атак на енергоінфраструктуру. По деяких енергетичних об'єктах удари завдавалися понад 40 разів.

Для ударів російські окупанти застосовували артилерію і ракети. Внаслідок атак українській енергосистемі завдано збитків на понад 1 мільярд доларів.

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Автор: 

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