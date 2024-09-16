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Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Конотопському районі. Окупанти намагалися повторно вдарити по рятувальниках, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальники приборкали масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російських авіаударів по Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, напередодні ворог у черговий раз завдав авіаційних ударів по прикордонню Конотопського району, внаслідок чого виникло значне загоряння в приватному домоволодінні.

Окрім житлового будинку також палали господарські приміщення та 4 одиниці сільгосптехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили 43 обстріли Сумщини протягом дня: під вогнем 14 громад

"Через повторні обстріли фахівці ДСНС були вимушені відходити у безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

У результаті пожежу ліквідували.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергооб’єкт у Сумській області.

Автор: 

обстріл (28700) Сумська область (3720) ДСНС (5123)


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А «потужні мєнєнджєри» з ОПУ, не можуть допомогти ЗАХИСНИКАМ, подавити вогонь рашистів??? Бо пунктами незламними, цьому не допоможеш..
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16.09.2024 11:02 Відповісти
А коментатори знають що довжина кордону в Сумській області - 563 км і прикордонна смуга постійно обстрілюється до 50 км на захід від кордону, і це значно посилилося за останній місяць.
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16.09.2024 11:34 Відповісти
 
 