Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Конотопському районі. Окупанти намагалися повторно вдарити по рятувальниках, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальники приборкали масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російських авіаударів по Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, напередодні ворог у черговий раз завдав авіаційних ударів по прикордонню Конотопського району, внаслідок чого виникло значне загоряння в приватному домоволодінні.

Окрім житлового будинку також палали господарські приміщення та 4 одиниці сільгосптехніки.

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"Через повторні обстріли фахівці ДСНС були вимушені відходити у безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

У результаті пожежу ліквідували.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергооб’єкт у Сумській області.