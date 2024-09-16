Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Конотопському районі. Окупанти намагалися повторно вдарити по рятувальниках, - ДСНС. ВIДЕО
Рятувальники приборкали масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російських авіаударів по Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, напередодні ворог у черговий раз завдав авіаційних ударів по прикордонню Конотопського району, внаслідок чого виникло значне загоряння в приватному домоволодінні.
Окрім житлового будинку також палали господарські приміщення та 4 одиниці сільгосптехніки.
"Через повторні обстріли фахівці ДСНС були вимушені відходити у безпечне місце", - йдеться у повідомленні.
У результаті пожежу ліквідували.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергооб’єкт у Сумській області.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар16.09.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 0
igor romanenko #506975
показати весь коментар16.09.2024 11:34 Відповісти Мені подобається 2
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