В течение дня оккупанты 48 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 73 взрыва

16 сентября россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Николаевская громада: россияне осуществили удар КАБ (1 взрыв).

Хотинская громада: враг ударил КАБ (3 взрыва).

Белопольская громада: осуществлены удары КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва) и удары артиллерией (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг совершил удары FPV-дронами (2 взрыва) и атаку БПЛА (12 взрывов).

Ворожбянская громада: осуществлены удары дроном-камикадзе типа "Шахед" (3 взрыва).

Дружбовская громада: удары FPV-дронами (2 взрыва).

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Великописаревская громада: россияне осуществили удары FPV-дронами (2 взрыва), КАБ (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: удары FPV-дроном (2 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).

Юнаковская громада: россияне осуществили удары КАБ (11 взрывов).

Новослободская громада: враг совершил удары КАБ (5 взрывов).

Шалыгинская громада: обстрел из артиллерии (5 взрывов) и миномета (3 взрыва).

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