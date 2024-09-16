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обстрел (25795) Сумская область (2702)

В течение дня оккупанты 48 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 73 взрыва

Російські обстріли Сумщини 16 вересня (фото ілюстративне)

16 сентября россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 73 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Николаевская громада: россияне осуществили удар КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: враг ударил КАБ (3 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлены удары КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва) и удары артиллерией (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг совершил удары FPV-дронами (2 взрыва) и атаку БПЛА (12 взрывов).
  • Ворожбянская громада: осуществлены удары дроном-камикадзе типа "Шахед" (3 взрыва).
  • Дружбовская громада: удары FPV-дронами (2 взрыва).

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  • Великописаревская громада: россияне осуществили удары FPV-дронами (2 взрыва), КАБ (2 взрыва) и артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: удары FPV-дроном (2 взрыва) и минометный обстрел (4 взрыва).
  • Юнаковская громада: россияне осуществили удары КАБ (11 взрывов).
  • Новослободская громада: враг совершил удары КАБ (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: обстрел из артиллерии (5 взрывов) и миномета (3 взрыва).

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