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обстрел (25795) Сумы (1012)

Войска РФ нанесли массированный авиаудар по Сумам

Наслідки авіаудару по Сумах 17 вересня (фото ілюстративне)

В ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли используя БПЛА "Шахед", нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА.

"Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 16 сентября российские оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области ударным беспилотником.

А всего 16 сентября россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по Купянску и Петропавловке, есть погибшие и раненые
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Гидота кацапська
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17.09.2024 00:48 Ответить
Казиться, обмилок московський від розуміння свого безсилля перед Українцями!!
Мертвечук з сівковичем та деркачем, підготували *****, для здачі за три дні України, отого Оманського приблуду95, а воно, он, як неловко обгадилися…. І від отих ліній прутіна, смердить, але зовсім не фарбою…
Ну, на підводнім скотомогильнику, у Чорному морі, мацквє, у курсє дєла, що воно за лінії!!
Сруськай карабль, пішов не хрін!!
Україна переможе, всупереч усякій нечисті з ОПУ!!
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17.09.2024 00:52 Ответить
Так, все правда, було гучно. Вибухи, звук мопедів, чергі в небі... ніч, не бачив що в результаті, здається - щось збили. Завтра будемо знати. Слава Україні. Тримаємося
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17.09.2024 01:04 Ответить
Героям слава!!
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17.09.2024 01:40 Ответить
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17.09.2024 10:47 Ответить
 
 