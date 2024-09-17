Войска РФ нанесли массированный авиаудар по Сумам

В ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли используя БПЛА "Шахед", нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА.

"Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 16 сентября российские оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области ударным беспилотником.

А всего 16 сентября россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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