Войска РФ нанесли массированный авиаудар по Сумам
В ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли используя БПЛА "Шахед", нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА.
"Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 16 сентября российские оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области ударным беспилотником.
А всего 16 сентября россияне совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
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Мертвечук з сівковичем та деркачем, підготували *****, для здачі за три дні України, отого Оманського приблуду95, а воно, он, як неловко обгадилися…. І від отих ліній прутіна, смердить, але зовсім не фарбою…
Ну, на підводнім скотомогильнику, у Чорному морі, мацквє, у курсє дєла, що воно за лінії!!
Сруськай карабль, пішов не хрін!!
Україна переможе, всупереч усякій нечисті з ОПУ!!