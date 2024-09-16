Россияне ударили "шахедом" по Конотопу: последствия уточняются

Вечером 16 сентября российские оккупанты атаковали город Конотоп в Сумской области ударным беспилотником.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, вечером 16 сентября враг совершил авиационный удар по городу Конотоп, применив БПЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призывают в ОВА.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала шахедами гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили 14 человек. 13 сентября стало известно о том, что один раненый умер в больнице.

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