Последствия атаки "шахедов" по Конотопу: 14 раненых, в их числе - несовершеннолетний. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
В ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили по меньшей мере 13 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Сумщины.
Отмечается, что в результате обстрела ранения получили 13 человек, один человек в тяжелом состоянии, среди раненых есть несовершеннолетний.
Также повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.
В Нацполиции добавили, что на месте работают все профильные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Обновленная информация в 8:30
По данным прокуратуры Сумщины, уже 14 пострадавших из-за массированной атаки беспилотников на объекты критической и гражданской инфраструктуры Конотопа.
"По состоянию на 8:00 за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение", - уточнили правоохранители.
Ранее в ОВА сообщили, что в результате ночных ударов "шахедов" по Конотопу на Сумщине два человека госпитализированы. Один из них в коме. Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.
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Вже майже всі смердючі рашистські пабліки на болотах прямо слиною бризкають від задоволення, публікуючи фото від влучань в Конотопі. Русня гигоче і тішеться! Ця свлолота так і не зрозуміла, що бумеранг повернеться втрічі сильніше. І до речі, рашисти публікують саме ці фото!
Може нарешті ми навчимось не поширювати інформацію військово-політичного та військово-соціального характеру??
Бо такі інформаційні повідомдення дають ворогу можливість планувати наступні звірства над Народом України. Не давайте їм таких можливостей.
Це ж самий центр мого міста, де я народився...
P. S. ось і недолуга зелена курська операція, навіть тьоткінський виступ не змоглися зрізати зе-переможці. А тепер рашисти виносять Глухов, тим більше Конотоп, міста які набагато більші, чим Суджа...
і ви будете горіти у вогні , та просити допомоги , але ви ії не дочекаєтесь 😡