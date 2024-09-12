РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11263 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 864 22

Последствия атаки "шахедов" по Конотопу: 14 раненых, в их числе - несовершеннолетний. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили по меньшей мере 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Сумщины.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получили 13 человек, один человек в тяжелом состоянии, среди раненых есть несовершеннолетний.

Также повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

Смотрите также: В Конотопе россияне нанесли удар по жилой застройке в центре города, критическая ситуация с электроснабжением. ВИДЕО

В Нацполиции добавили, что на месте работают все профильные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Обновленная информация в 8:30

По данным прокуратуры Сумщины, уже 14 пострадавших из-за массированной атаки беспилотников на объекты критической и гражданской инфраструктуры Конотопа.

"По состоянию на 8:00 за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение", - уточнили правоохранители.

Ранее в ОВА сообщили, что в результате ночных ударов "шахедов" по Конотопу на Сумщине два человека госпитализированы. Один из них в коме. Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Конотоп: есть пострадавшие 

Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року

Автор: 

Конотоп (123) обстрел (27129) Сумская область (3125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Ублюдки. Вашим детям придется много работать, что бы выплачивать ущерб
показать весь комментарий
12.09.2024 08:17
+7
а може перестанемо брехати. красти і дивитися марафон ?
показать весь комментарий
12.09.2024 08:55
+4
Шановні!
Вже майже всі смердючі рашистські пабліки на болотах прямо слиною бризкають від задоволення, публікуючи фото від влучань в Конотопі. Русня гигоче і тішеться! Ця свлолота так і не зрозуміла, що бумеранг повернеться втрічі сильніше. І до речі, рашисти публікують саме ці фото!
Може нарешті ми навчимось не поширювати інформацію військово-політичного та військово-соціального характеру??
Бо такі інформаційні повідомдення дають ворогу можливість планувати наступні звірства над Народом України. Не давайте їм таких можливостей.
показать весь комментарий
12.09.2024 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ублюдки. Вашим детям придется много работать, что бы выплачивать ущерб
показать весь комментарий
12.09.2024 08:17 Ответить
Шановні!
Вже майже всі смердючі рашистські пабліки на болотах прямо слиною бризкають від задоволення, публікуючи фото від влучань в Конотопі. Русня гигоче і тішеться! Ця свлолота так і не зрозуміла, що бумеранг повернеться втрічі сильніше. І до речі, рашисти публікують саме ці фото!
Може нарешті ми навчимось не поширювати інформацію військово-політичного та військово-соціального характеру??
Бо такі інформаційні повідомдення дають ворогу можливість планувати наступні звірства над Народом України. Не давайте їм таких можливостей.
показать весь комментарий
12.09.2024 08:21 Ответить
а може перестанемо брехати. красти і дивитися марафон ?
показать весь комментарий
12.09.2024 08:55 Ответить
путлер капут! паРаша капут!
показать весь комментарий
12.09.2024 10:54 Ответить
Ні-ні! Не можна. Бо дерьмак ще насварить! Марафон то святе для ОП!
показать весь комментарий
12.09.2024 11:02 Ответить
Начебто ж навчились їх збивати..
показать весь комментарий
12.09.2024 08:27 Ответить
Их много летело, да и МВГ тут не так уж и много.
показать весь комментарий
12.09.2024 08:30 Ответить
Так-так. Ключове слово "начебто". А тут зовсім, ніяк!
показать весь комментарий
12.09.2024 11:03 Ответить
Кстати, смотрите какие повреждения от шахедов... А от наших дронов, были бы только выбитые окна.
показать весь комментарий
12.09.2024 08:41 Ответить
Выдуло окна, кое-где пожары в квартирах , а так повезло что на здания не упали.
показать весь комментарий
12.09.2024 10:22 Ответить
А де курва Наташа вітрєнка?
показать весь комментарий
12.09.2024 10:14 Ответить
Вона не з Конотопу, ніколи там не жила, вона просто була там один раз депутатом у Раду.
показать весь комментарий
12.09.2024 10:16 Ответить
Підори рашисти, хай вони будуть прокляті навіки....
Це ж самий центр мого міста, де я народився...
P. S. ось і недолуга зелена курська операція, навіть тьоткінський виступ не змоглися зрізати зе-переможці. А тепер рашисти виносять Глухов, тим більше Конотоп, міста які набагато більші, чим Суджа...
показать весь комментарий
12.09.2024 10:15 Ответить
Суджа -просто велике село (4 тисячі) засноване в кінці 17 віку а ці міста мають довгу історію, особливо Глухів.
показать весь комментарий
12.09.2024 10:32 Ответить
Глухів маленький ,а Конотоп був районним промисловим центром. 7 великих заводів, Жд вузол, колись навіть аеропорт був. Там ще при царі були заводи, де мій прадід працював інженером
показать весь комментарий
12.09.2024 10:36 Ответить
Та я трохи південніше і знаю це все, був там у 89-му на розгортанні конотопської 172 мсд, розвідбат. А Глухів хоч і невеликий але дуже древній.
показать весь комментарий
12.09.2024 11:07 Ответить
Так, стояла дівізія у Конотопі, а ще на початку 80-х, і військовий аеродром був з військовими літаками. І де наша вигода з курської операції? Аби Зе тільки попіаритися...Якби наші зрізали "тьоткінский виступ", то був би сенс ,а так просто втрачаємо додаткові міста. Рашисти тепер будуть там на Присеймів'ї ще одну "санітарну зону" робити.
показать весь комментарий
12.09.2024 23:50 Ответить
50 км до кордону, летить хвилин 20.
показать весь комментарий
12.09.2024 10:18 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2024 10:32 Ответить
Будьте ви прокляті , кляті кацапи , на віки , бо
і ви будете горіти у вогні , та просити допомоги , але ви ії не дочекаєтесь 😡
показать весь комментарий
12.09.2024 12:15 Ответить
 
 