Последствия атаки "шахедов" по Конотопу: 14 раненых, в их числе - несовершеннолетний. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

В ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили по меньшей мере 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Сумщины.

Отмечается, что в результате обстрела ранения получили 13 человек, один человек в тяжелом состоянии, среди раненых есть несовершеннолетний.

Также повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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В Нацполиции добавили, что на месте работают все профильные службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Обновленная информация в 8:30

По данным прокуратуры Сумщины, уже 14 пострадавших из-за массированной атаки беспилотников на объекты критической и гражданской инфраструктуры Конотопа.

"По состоянию на 8:00 за медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение", - уточнили правоохранители.

Ранее в ОВА сообщили, что в результате ночных ударов "шахедов" по Конотопу на Сумщине два человека госпитализированы. Один из них в коме. Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

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