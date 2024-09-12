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Конотоп (106) обстріл (27045) Сумська область (3232)

Наслідки атаки "шахедів" по Конотопу: 14 поранених, серед них - неповнолітній. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали щонайменше 13 осіб. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції Сумщини. 

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранень зазнали 13 осіб, одна людина у важкому стані, серед поранених є неповнолітній.

Також пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Конотопі росіяни завдали удару по житловій забудові в центрі міста, критична ситуація з електропостачанням, 13 постраждалих (оновлено). ВIДЕО

У Нацполіції додали, що на місці працюють всі профільні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Оновлена інформація о 8:30

За даними прокуратури Сумщини, вже 14 постраждалих через масовану атаку безпілотників на обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури Конотопа. 

"Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа", - уточнили правоохоронці. 

Раніше в ОВА повідомили, що внаслідок нічних ударів "шахедів" по Конотопу на Сумщині дві людини госпіталізовані. Одна з них у комі. Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. 

Читайте також: Окупанти обстріляли Конотоп: є постраждалі 

Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року
Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року

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Топ коментарі
+12
Ублюдки. Вашим детям придется много работать, что бы выплачивать ущерб
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12.09.2024 08:17
+7
а може перестанемо брехати. красти і дивитися марафон ?
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12.09.2024 08:55
+4
Шановні!
Вже майже всі смердючі рашистські пабліки на болотах прямо слиною бризкають від задоволення, публікуючи фото від влучань в Конотопі. Русня гигоче і тішеться! Ця свлолота так і не зрозуміла, що бумеранг повернеться втрічі сильніше. І до речі, рашисти публікують саме ці фото!
Може нарешті ми навчимось не поширювати інформацію військово-політичного та військово-соціального характеру??
Бо такі інформаційні повідомдення дають ворогу можливість планувати наступні звірства над Народом України. Не давайте їм таких можливостей.
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12.09.2024 08:21
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Ублюдки. Вашим детям придется много работать, что бы выплачивать ущерб
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12.09.2024 08:17 Відповісти
Шановні!
Вже майже всі смердючі рашистські пабліки на болотах прямо слиною бризкають від задоволення, публікуючи фото від влучань в Конотопі. Русня гигоче і тішеться! Ця свлолота так і не зрозуміла, що бумеранг повернеться втрічі сильніше. І до речі, рашисти публікують саме ці фото!
Може нарешті ми навчимось не поширювати інформацію військово-політичного та військово-соціального характеру??
Бо такі інформаційні повідомдення дають ворогу можливість планувати наступні звірства над Народом України. Не давайте їм таких можливостей.
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12.09.2024 08:21 Відповісти
а може перестанемо брехати. красти і дивитися марафон ?
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12.09.2024 08:55 Відповісти
путлер капут! паРаша капут!
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12.09.2024 10:54 Відповісти
Ні-ні! Не можна. Бо дерьмак ще насварить! Марафон то святе для ОП!
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12.09.2024 11:02 Відповісти
Начебто ж навчились їх збивати..
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12.09.2024 08:27 Відповісти
Их много летело, да и МВГ тут не так уж и много.
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12.09.2024 08:30 Відповісти
Так-так. Ключове слово "начебто". А тут зовсім, ніяк!
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12.09.2024 11:03 Відповісти
Кстати, смотрите какие повреждения от шахедов... А от наших дронов, были бы только выбитые окна.
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12.09.2024 08:41 Відповісти
Выдуло окна, кое-где пожары в квартирах , а так повезло что на здания не упали.
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12.09.2024 10:22 Відповісти
А де курва Наташа вітрєнка?
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12.09.2024 10:14 Відповісти
Вона не з Конотопу, ніколи там не жила, вона просто була там один раз депутатом у Раду.
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12.09.2024 10:16 Відповісти
Підори рашисти, хай вони будуть прокляті навіки....
Це ж самий центр мого міста, де я народився...
P. S. ось і недолуга зелена курська операція, навіть тьоткінський виступ не змоглися зрізати зе-переможці. А тепер рашисти виносять Глухов, тим більше Конотоп, міста які набагато більші, чим Суджа...
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12.09.2024 10:15 Відповісти
Суджа -просто велике село (4 тисячі) засноване в кінці 17 віку а ці міста мають довгу історію, особливо Глухів.
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12.09.2024 10:32 Відповісти
Глухів маленький ,а Конотоп був районним промисловим центром. 7 великих заводів, Жд вузол, колись навіть аеропорт був. Там ще при царі були заводи, де мій прадід працював інженером
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12.09.2024 10:36 Відповісти
Та я трохи південніше і знаю це все, був там у 89-му на розгортанні конотопської 172 мсд, розвідбат. А Глухів хоч і невеликий але дуже древній.
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12.09.2024 11:07 Відповісти
Так, стояла дівізія у Конотопі, а ще на початку 80-х, і військовий аеродром був з військовими літаками. І де наша вигода з курської операції? Аби Зе тільки попіаритися...Якби наші зрізали "тьоткінский виступ", то був би сенс ,а так просто втрачаємо додаткові міста. Рашисти тепер будуть там на Присеймів'ї ще одну "санітарну зону" робити.
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12.09.2024 23:50 Відповісти
50 км до кордону, летить хвилин 20.
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12.09.2024 10:18 Відповісти
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12.09.2024 10:32 Відповісти
Будьте ви прокляті , кляті кацапи , на віки , бо
і ви будете горіти у вогні , та просити допомоги , але ви ії не дочекаєтесь 😡
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12.09.2024 12:15 Відповісти
 
 