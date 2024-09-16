Росіяни вдарили "Шахедом" по Конотопу: наслідки уточнюються

Ввечері 16 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп в Сумській області ударним безпілотником.

Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, ввечері 16 вересня ворог здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликають в ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали 14 осіб. 13 вересня стало відомо про те, що один поранений помер у лікарні.

Також читайте: У Конотопі відкрився четвертий на Сумщині центр рекрутингу української армії. ФОТО