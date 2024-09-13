УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11714 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
829 0
Конотоп (106) обстріл (27070) жертви (1707)

Атака "шахедами" на Конотоп 12 вересня: У лікарні помер поранений чоловік

У лікарні помер поранений чоловік внаслідок атаки БПЛА по Конотопу 12 вересня

Російські загарбники у четвер, 12 вересня, здійснили атаку ударними дронами-камікадзе на Конотоп Сумської області. 13 вересня стало відомо про одного загиблого пораненого. 

Про це повідомили у прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарні помер 42-річний чоловік, який був поранений під час масованої атаки безпілотників на м. Конотоп 12 вересня", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали 14 осіб.

Унаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. У місті склалася критична ситуація з електропостачанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столиця відправляє Конотопу термінову допомогу для ліквідації наслідків обстрілів, - Кличко

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 