Атака "шахедами" на Конотоп 12 вересня: У лікарні помер поранений чоловік
Російські загарбники у четвер, 12 вересня, здійснили атаку ударними дронами-камікадзе на Конотоп Сумської області. 13 вересня стало відомо про одного загиблого пораненого.
Про це повідомили у прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
"У лікарні помер 42-річний чоловік, який був поранений під час масованої атаки безпілотників на м. Конотоп 12 вересня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали 14 осіб.
Унаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. У місті склалася критична ситуація з електропостачанням.
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