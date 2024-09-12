Столиця відправляє Конотопу термінову допомогу для ліквідації наслідків обстрілів, - Кличко
Столиця надасть термінову допомогу Конотопу, який минулої ночі постраждав від масованого російського удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.
"Спілкувався з Артемом Семеніхіним - мером Конотопа. Російські варвари системно обстрілюють і знищують місто. Київ вже готує і терміново відправить найнеобхідніше в якості допомоги. Зокрема, дизпаливо для генераторів, бо ситуація з енергопостачанням обʼєктів життєзабезпечення в Конотопі критична. А також - матеріали для скління, деякі будматеріали. В першу чергу, для відновлення пошкоджених навчальних закладів", - заявив Віталій Кличко.
Мер Києва також підтримав мера Конотопа Артема Семеніхіна, який розкритикував владу через те, що забрала у громад ПДФО.
"Держава кошти у міст вилучає (і ПДФО, і "військове" ПДФО, і "силове" вигадала). А тепер громади, зокрема прифронтові, вимушені самотужки і практично без коштів забезпечувати своє виживання", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. В місті склалася критична ситуація з електропостачанням.
Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у міста немає грошей навіть на обстеження постраждалих будинків та на закупівлю солярки для відновлення водопостачання. "Хочу передати привіт депутатам Верховної Ради, які прийняли абсурдний закон і забрали гроші з місцевих бюджетів", - заявив мер Конотопа.
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали щонайменше 13 осіб.
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Так, так, знаю, це той мер, що ходив на Київ "Порошенка скидати" - і в результаті подебіл бариг, як бачите.
Мова не про нього і його здібності, а про стан держави і людей в ній, до якого довели "простиє парні с народа" - і народ має бачити своїх героїв у всій красі, як і наслідки своєї довірливості та мрійливості.
"Нехай загине скоріше республіка ніж принцип" це теж варіант, але поки є можливість - треба боротись за принцип.
Ідіоти не мають стати причиною загибелі держави, навіть якщо їх обирає більшість, це принижує.
державне управління по єрмаківські, з зеленськими комплексами
Зермаки і ху@ло брати.
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Після російського удару по Конотопу мер міста повідомив, що у громади немає коштів на оперативні потреби з усунення наслідків, навіть закупити пальне є проблемою.
Це очікуваний наслідок пограбування "новимі ліцамі" місцевих бюджетів - тепер грошей нема ні у них, ні у центрального бюджету з його діркою в 500 мільярдів.
Нормально сломалі сістєму "щіпачі гусей".
Вони просто повністю відновлюють стару феодальну систему часів ще Януковича, коли кошти на місця можна було отримати виключно з "центра" за поцілунки в сраку та % відкату з кріпаків.
Взагалі вони ідуть до ідеалу, коли всіма коштами держави керуватиме ОП з його 5 "менеджерами", а українцям за їхні ж податки показиватимуть тєлєшоу про "красівих і сексуальних" намісників Єрмака.
От така "країна мрій".