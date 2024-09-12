УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3495 відвідувачів онлайн
Новини
2 261 9
Київ (19115) Кличко (3477) Конотоп (106) допомога (7869)

Столиця відправляє Конотопу термінову допомогу для ліквідації наслідків обстрілів, - Кличко

Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року

Столиця надасть термінову допомогу Конотопу, який минулої ночі постраждав від масованого російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"Спілкувався з Артемом Семеніхіним - мером Конотопа. Російські варвари системно обстрілюють і знищують місто. Київ вже готує і терміново відправить найнеобхідніше в якості допомоги. Зокрема, дизпаливо для генераторів, бо ситуація з енергопостачанням обʼєктів життєзабезпечення в Конотопі критична. А також - матеріали для скління, деякі будматеріали. В першу чергу, для відновлення пошкоджених навчальних закладів", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також підтримав мера Конотопа Артема Семеніхіна, який розкритикував владу через те, що забрала у громад ПДФО.

"Держава кошти у міст вилучає (і ПДФО, і "військове" ПДФО, і "силове" вигадала). А тепер громади, зокрема прифронтові, вимушені самотужки і практично без коштів забезпечувати своє виживання", - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Конотоп: ситуація з електроенергією критична

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. В місті склалася критична ситуація з електропостачанням.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у міста немає грошей навіть на обстеження постраждалих будинків та на закупівлю солярки для відновлення водопостачання. "Хочу передати привіт депутатам Верховної Ради, які прийняли абсурдний закон і забрали гроші з місцевих бюджетів", - заявив мер Конотопа.

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. Поранення дістали щонайменше 13 осіб.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шмигаль щось відправив в Конотоп?
показати весь коментар
12.09.2024 15:26 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZV6amLobGG0mVbOS1dSsldgIAT6VMgxtY0ojBiHawH4EFjIyAhZq4JQWa-gc3FLobnkBITdv4qwmDd1oUfr4aGb3DHqS9XxEgdI-dsqjKToR2lZSXsNsA7zL06qQmLPouws5rZU-yrQmR8d_EIoaqr8&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/8299958206757449?__cft__[0]=AZV6amLobGG0mVbOS1dSsldgIAT6VMgxtY0ojBiHawH4EFjIyAhZq4JQWa-gc3FLobnkBITdv4qwmDd1oUfr4aGb3DHqS9XxEgdI-dsqjKToR2lZSXsNsA7zL06qQmLPouws5rZU-yrQmR8d_EIoaqr8&__tn__=%2CO%2CP-R 45m ·

Так, так, знаю, це той мер, що ходив на Київ "Порошенка скидати" - і в результаті подебіл бариг, як бачите.

Мова не про нього і його здібності, а про стан держави і людей в ній, до якого довели "простиє парні с народа" - і народ має бачити своїх героїв у всій красі, як і наслідки своєї довірливості та мрійливості.

"Нехай загине скоріше республіка ніж принцип" це теж варіант, але поки є можливість - треба боротись за принцип.

Ідіоти не мають стати причиною загибелі держави, навіть якщо їх обирає більшість, це принижує.
показати весь коментар
12.09.2024 15:28 Відповісти
там Семенихін, а у "найвеличнішого підора **********" великий зуб на нього..
державне управління по єрмаківські, з зеленськими комплексами
показати весь коментар
12.09.2024 15:33 Відповісти
Денег нет, но ви там держітесь.
показати весь коментар
12.09.2024 16:43 Відповісти
Типу того.
Зермаки і ху@ло брати.
показати весь коментар
12.09.2024 16:45 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW4fiplO15qZKXur50_6bE2AVHglZBOl36BXegw67SWw2GKoFEQIrw7f43yLCxjaJQGHVPZ2LD9X3t7ObHxFr19EgrCZli794YjuoeAsyeeLDnaY2NpskBMmfWA79ZkuVVkvk15K6ZsWPp2xkTOIwz6&__tn__=%3C%2CP-R



https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW4fiplO15qZKXur50_6bE2AVHglZBOl36BXegw67SWw2GKoFEQIrw7f43yLCxjaJQGHVPZ2LD9X3t7ObHxFr19EgrCZli794YjuoeAsyeeLDnaY2NpskBMmfWA79ZkuVVkvk15K6ZsWPp2xkTOIwz6&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/8299128780173725?__cft__[0]=AZW4fiplO15qZKXur50_6bE2AVHglZBOl36BXegw67SWw2GKoFEQIrw7f43yLCxjaJQGHVPZ2LD9X3t7ObHxFr19EgrCZli794YjuoeAsyeeLDnaY2NpskBMmfWA79ZkuVVkvk15K6ZsWPp2xkTOIwz6&__tn__=%2CO%2CP-R 4h ·

Після російського удару по Конотопу мер міста повідомив, що у громади немає коштів на оперативні потреби з усунення наслідків, навіть закупити пальне є проблемою.

Це очікуваний наслідок пограбування "новимі ліцамі" місцевих бюджетів - тепер грошей нема ні у них, ні у центрального бюджету з його діркою в 500 мільярдів.

Нормально сломалі сістєму "щіпачі гусей".

Вони просто повністю відновлюють стару феодальну систему часів ще Януковича, коли кошти на місця можна було отримати виключно з "центра" за поцілунки в сраку та % відкату з кріпаків.

Взагалі вони ідуть до ідеалу, коли всіма коштами держави керуватиме ОП з його 5 "менеджерами", а українцям за їхні ж податки показиватимуть тєлєшоу про "красівих і сексуальних" намісників Єрмака.

От така "країна мрій".
показати весь коментар
12.09.2024 15:27 Відповісти
Який же Кличко молодець!!!!
показати весь коментар
12.09.2024 15:31 Відповісти
Угу, а зелені скажуть - грошей кат ма, но ви тримайтесь..
показати весь коментар
12.09.2024 15:34 Відповісти
Це взагалі дивно,що в Конотопі нема грошей на дизель для генераторів
показати весь коментар
12.09.2024 16:03 Відповісти
 
 