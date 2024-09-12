Столица отправляет Конотопу срочную помощь для ликвидации последствий обстрелов, - Кличко
Столица окажет срочную помощь Конотопу, который минувшей ночью пострадал от массированного российского удара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"Общался с Артемом Семенихиным - мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. А также материалы для остекления, некоторые стройматериалы. В первую очередь, для восстановления поврежденных учебных заведений", - заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева также поддержал мэра Конотопа Артема Семенихина, который раскритиковал власть за то, что забрала у громад НДФЛ.
"Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военный" НДФЛ, и "силовой" придумало). А теперь громады, в частности прифронтовые, вынуждены самостоятельно и практически без средств обеспечивать свое выживание", - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.
Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что у города нет денег даже на обследование пострадавших домов и на закупку солярки для восстановления водоснабжения. "Хочу передать привет депутатам Верховной Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали деньги из местных бюджетов", - заявил мэр Конотопа.
Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала шахедами гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили по меньшей мере 13 человек.
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/8299958206757449?__cft__[0]=AZV6amLobGG0mVbOS1dSsldgIAT6VMgxtY0ojBiHawH4EFjIyAhZq4JQWa-gc3FLobnkBITdv4qwmDd1oUfr4aGb3DHqS9XxEgdI-dsqjKToR2lZSXsNsA7zL06qQmLPouws5rZU-yrQmR8d_EIoaqr8&__tn__=%2CO%2CP-R 45m ·
Так, так, знаю, це той мер, що ходив на Київ "Порошенка скидати" - і в результаті подебіл бариг, як бачите.
Мова не про нього і його здібності, а про стан держави і людей в ній, до якого довели "простиє парні с народа" - і народ має бачити своїх героїв у всій красі, як і наслідки своєї довірливості та мрійливості.
"Нехай загине скоріше республіка ніж принцип" це теж варіант, але поки є можливість - треба боротись за принцип.
Ідіоти не мають стати причиною загибелі держави, навіть якщо їх обирає більшість, це принижує.
державне управління по єрмаківські, з зеленськими комплексами
Зермаки і ху@ло брати.
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZW4fiplO15qZKXur50_6bE2AVHglZBOl36BXegw67SWw2GKoFEQIrw7f43yLCxjaJQGHVPZ2LD9X3t7ObHxFr19EgrCZli794YjuoeAsyeeLDnaY2NpskBMmfWA79ZkuVVkvk15K6ZsWPp2xkTOIwz6&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/8299128780173725?__cft__[0]=AZW4fiplO15qZKXur50_6bE2AVHglZBOl36BXegw67SWw2GKoFEQIrw7f43yLCxjaJQGHVPZ2LD9X3t7ObHxFr19EgrCZli794YjuoeAsyeeLDnaY2NpskBMmfWA79ZkuVVkvk15K6ZsWPp2xkTOIwz6&__tn__=%2CO%2CP-R 4h ·
Після російського удару по Конотопу мер міста повідомив, що у громади немає коштів на оперативні потреби з усунення наслідків, навіть закупити пальне є проблемою.
Це очікуваний наслідок пограбування "новимі ліцамі" місцевих бюджетів - тепер грошей нема ні у них, ні у центрального бюджету з його діркою в 500 мільярдів.
Нормально сломалі сістєму "щіпачі гусей".
Вони просто повністю відновлюють стару феодальну систему часів ще Януковича, коли кошти на місця можна було отримати виключно з "центра" за поцілунки в сраку та % відкату з кріпаків.
Взагалі вони ідуть до ідеалу, коли всіма коштами держави керуватиме ОП з його 5 "менеджерами", а українцям за їхні ж податки показиватимуть тєлєшоу про "красівих і сексуальних" намісників Єрмака.
От така "країна мрій".