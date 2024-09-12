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Киев (24762) Кличко (4455) Конотоп (119) помощь (7419)

Столица отправляет Конотопу срочную помощь для ликвидации последствий обстрелов, - Кличко

Наслідки удару шахедами по Конотопу на Сумщині 12 вересня 2024 року

Столица окажет срочную помощь Конотопу, который минувшей ночью пострадал от массированного российского удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Общался с Артемом Семенихиным - мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. А также материалы для остекления, некоторые стройматериалы. В первую очередь, для восстановления поврежденных учебных заведений", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поддержал мэра Конотопа Артема Семенихина, который раскритиковал власть за то, что забрала у громад НДФЛ.

"Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военный" НДФЛ, и "силовой" придумало). А теперь громады, в частности прифронтовые, вынуждены самостоятельно и практически без средств обеспечивать свое выживание", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что в результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что у города нет денег даже на обследование пострадавших домов и на закупку солярки для восстановления водоснабжения. "Хочу передать привет депутатам Верховной Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали деньги из местных бюджетов", - заявил мэр Конотопа.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала шахедами гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. Ранения получили по меньшей мере 13 человек.
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Шмигаль щось відправив в Конотоп?
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12.09.2024 15:26 Ответить
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Так, так, знаю, це той мер, що ходив на Київ "Порошенка скидати" - і в результаті подебіл бариг, як бачите.

Мова не про нього і його здібності, а про стан держави і людей в ній, до якого довели "простиє парні с народа" - і народ має бачити своїх героїв у всій красі, як і наслідки своєї довірливості та мрійливості.

"Нехай загине скоріше республіка ніж принцип" це теж варіант, але поки є можливість - треба боротись за принцип.

Ідіоти не мають стати причиною загибелі держави, навіть якщо їх обирає більшість, це принижує.
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12.09.2024 15:28 Ответить
там Семенихін, а у "найвеличнішого підора **********" великий зуб на нього..
державне управління по єрмаківські, з зеленськими комплексами
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12.09.2024 15:33 Ответить
Денег нет, но ви там держітесь.
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12.09.2024 16:43 Ответить
Типу того.
Зермаки і ху@ло брати.
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12.09.2024 16:45 Ответить
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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/8299128780173725?__cft__[0]=AZW4fiplO15qZKXur50_6bE2AVHglZBOl36BXegw67SWw2GKoFEQIrw7f43yLCxjaJQGHVPZ2LD9X3t7ObHxFr19EgrCZli794YjuoeAsyeeLDnaY2NpskBMmfWA79ZkuVVkvk15K6ZsWPp2xkTOIwz6&__tn__=%2CO%2CP-R 4h ·

Після російського удару по Конотопу мер міста повідомив, що у громади немає коштів на оперативні потреби з усунення наслідків, навіть закупити пальне є проблемою.

Це очікуваний наслідок пограбування "новимі ліцамі" місцевих бюджетів - тепер грошей нема ні у них, ні у центрального бюджету з його діркою в 500 мільярдів.

Нормально сломалі сістєму "щіпачі гусей".

Вони просто повністю відновлюють стару феодальну систему часів ще Януковича, коли кошти на місця можна було отримати виключно з "центра" за поцілунки в сраку та % відкату з кріпаків.

Взагалі вони ідуть до ідеалу, коли всіма коштами держави керуватиме ОП з його 5 "менеджерами", а українцям за їхні ж податки показиватимуть тєлєшоу про "красівих і сексуальних" намісників Єрмака.

От така "країна мрій".
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12.09.2024 15:27 Ответить
Який же Кличко молодець!!!!
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12.09.2024 15:31 Ответить
Угу, а зелені скажуть - грошей кат ма, но ви тримайтесь..
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12.09.2024 15:34 Ответить
Це взагалі дивно,що в Конотопі нема грошей на дизель для генераторів
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12.09.2024 16:03 Ответить
 
 