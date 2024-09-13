У Конотопі відкрився четвертий на Сумщині центр рекрутингу української армії. ФОТО

У Конотопі запрацював вже четвертий центр в Сумській області, який було відкрито у співпраці Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх жителів міста: приходьте в центр рекрутингу, щоб після Перемоги мати чисту совість, мати, що сказати своїм дітям і зробити так, щоб ваші батьки вами пишалися. Тут ви можете обрати ту спеціальність, яка вас повністю влаштує і поїхати служити туди, куди ви хочете. Тож приходьте!" - наголосив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

У оборонному відомстві нагадали, що це четвертий центр в Сумській області, який було відкрито у співпраці Міністерства оборони України, обласних та районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

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Усього в Україні станом на 13 вересня працює 36 центрів рекрутингу української армії.

"Вже більше ніж 16 тисяч осіб звернулися до мережі центрів рекрутингу української армії. Тисячі людей щомісяця долучаються до Сил оборони як добровольці і їх кількість постійно зростає. Сумська область демонструє гарні результати. Тож закликаю всіх охочих звертатися до наших спеціально навчених цивільних рекрутерів та обирати собі військову частину та посаду у війську" - заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Рекрутуватися можуть особи з 18 до 60 років. Для медиків, психологів та людей від 18 до 25 років передбачено контракт строком 1 рік, додали у Міноборони.

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