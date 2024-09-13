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У Конотопі відкрився четвертий на Сумщині центр рекрутингу української армії. ФОТО

У Конотопі запрацював вже четвертий центр в Сумській області, який було відкрито у співпраці Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх жителів міста: приходьте в центр рекрутингу, щоб після Перемоги мати чисту совість, мати, що сказати своїм дітям і зробити так, щоб ваші батьки вами пишалися. Тут ви можете обрати ту спеціальність, яка вас повністю влаштує і поїхати служити туди, куди ви хочете. Тож приходьте!" - наголосив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

У Конотопі відкрили центр рекрутингу до ЗСУ

У оборонному відомстві нагадали, що це четвертий центр в Сумській області, який було відкрито у співпраці Міністерства оборони України, обласних та районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Умані відкрився перший на Черкащині і 34-й в Україні центр рекрутингу української армії. ФОТО

Усього в Україні станом на 13 вересня працює 36 центрів рекрутингу української армії.

"Вже більше ніж 16 тисяч осіб звернулися до мережі центрів рекрутингу української армії. Тисячі людей щомісяця долучаються до Сил оборони як добровольці і їх кількість постійно зростає. Сумська область демонструє гарні результати. Тож закликаю всіх охочих звертатися до наших спеціально навчених цивільних рекрутерів та обирати собі військову частину та посаду у війську" - заявив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

У Конотопі відкрили центр рекрутингу до ЗСУ

Рекрутуватися можуть особи з 18 до 60 років. Для медиків, психологів та людей від 18 до 25 років передбачено контракт строком 1 рік, додали у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах відкрили центр рекрутингу української армії. ФОТО

Автор: 

Конотоп (111) Міноборони (7401) Сумська область (3711) Рекрутинг (145)


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А мєр уже соляру для генераторов нашел чтобы жителям воду подать? Или важнее чем звонить в ТЦК и открывать рекрутинговые центры ему заняться больше нечем?
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13.09.2024 11:26 Відповісти
Тисячі людей щомісяця долучаються до Сил оборони як добровольці і їх кількість постійно зростає.
Дєнь ото дня растьот процєнт жіров у маслє (с).
А чому тоді ТЦК щодня все лютішає?
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13.09.2024 11:30 Відповісти
А три попередніх не справлялися?
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13.09.2024 11:41 Відповісти
Конча-Заспа уже третий год просит у них открыть такой центр.
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13.09.2024 11:43 Відповісти
Навіщо це писати? Мало ще Сумщину стирають після початку курскнаш суджанаш? Ямпіль, Охтирка, Конотоп, Глухів..? Будуть ракетами по житлових будинках і казатимуть, що по цьому центру.?
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13.09.2024 11:48 Відповісти
Кто знает короткий путь через Тису в Украину? Это не мне, друг интересуется.
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13.09.2024 11:49 Відповісти
Тысячи людей ежемесячно приобщаются к Силам обороны как добровольцы и их количество постоянно растет.

Ну ты видал? Прямо тысячи. А которые воюют, говорят, что людей катастрофически не хватает. Врут, наверное.
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13.09.2024 12:03 Відповісти
 
 