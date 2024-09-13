В Конотопе открылся четвертый в Сумской области центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

В Конотопе заработал уже четвертый центр в Сумской области, который был открыт в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю всех жителей города: приходите в центр рекрутинга, чтобы после Победы иметь чистую совесть, иметь, что сказать своим детям и сделать так, чтобы ваши родители вами гордились. Здесь вы можете выбрать ту специальность, которая вас полностью устроит и поехать служить туда, куда вы хотите. Поэтому приходите!" - подчеркнул городской голова Конотопа Артем Семенихин.

В оборонном ведомстве напомнили, что это четвертый центр в Сумской области, который был открыт в сотрудничестве Министерства обороны Украины, областных и районных администраций и органов местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Умани открылся первый в Черкасской области и 34-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

Всего в Украине по состоянию на 13 сентября работает 36 центров рекрутинга украинской армии.

"Уже более 16 тысяч человек обратились в сеть центров рекрутинга украинской армии. Тысячи людей ежемесячно приобщаются к Силам обороны как добровольцы и их количество постоянно растет. Сумская область демонстрирует хорошие результаты. Поэтому призываю всех желающих обращаться к нашим специально обученным гражданским рекрутерам и выбирать себе воинскую часть и должность в армии", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Рекрутироваться могут лица с 18 до 60 лет. Для медиков, психологов и людей от 18 до 25 лет предусмотрен контракт сроком 1 год, добавили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах открыли центр рекрутинга украинской армии. ФОТО