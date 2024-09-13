РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6010 посетителей онлайн
Новости Фото
1 082 7

В Конотопе открылся четвертый в Сумской области центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

В Конотопе заработал уже четвертый центр в Сумской области, который был открыт в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю всех жителей города: приходите в центр рекрутинга, чтобы после Победы иметь чистую совесть, иметь, что сказать своим детям и сделать так, чтобы ваши родители вами гордились. Здесь вы можете выбрать ту специальность, которая вас полностью устроит и поехать служить туда, куда вы хотите. Поэтому приходите!" - подчеркнул городской голова Конотопа Артем Семенихин.

У Конотопі відкрили центр рекрутингу до ЗСУ

В оборонном ведомстве напомнили, что это четвертый центр в Сумской области, который был открыт в сотрудничестве Министерства обороны Украины, областных и районных администраций и органов местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Умани открылся первый в Черкасской области и 34-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

Всего в Украине по состоянию на 13 сентября работает 36 центров рекрутинга украинской армии.

"Уже более 16 тысяч человек обратились в сеть центров рекрутинга украинской армии. Тысячи людей ежемесячно приобщаются к Силам обороны как добровольцы и их количество постоянно растет. Сумская область демонстрирует хорошие результаты. Поэтому призываю всех желающих обращаться к нашим специально обученным гражданским рекрутерам и выбирать себе воинскую часть и должность в армии", - заявил уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

У Конотопі відкрили центр рекрутингу до ЗСУ

Рекрутироваться могут лица с 18 до 60 лет. Для медиков, психологов и людей от 18 до 25 лет предусмотрен контракт сроком 1 год, добавили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах открыли центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

Автор: 

Конотоп (124) Минобороны (9357) Сумская область (3163) рекрутинг (135)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мєр уже соляру для генераторов нашел чтобы жителям воду подать? Или важнее чем звонить в ТЦК и открывать рекрутинговые центры ему заняться больше нечем?
показать весь комментарий
13.09.2024 11:26 Ответить
Тисячі людей щомісяця долучаються до Сил оборони як добровольці і їх кількість постійно зростає.
Дєнь ото дня растьот процєнт жіров у маслє (с).
А чому тоді ТЦК щодня все лютішає?
показать весь комментарий
13.09.2024 11:30 Ответить
А три попередніх не справлялися?
показать весь комментарий
13.09.2024 11:41 Ответить
Конча-Заспа уже третий год просит у них открыть такой центр.
показать весь комментарий
13.09.2024 11:43 Ответить
Навіщо це писати? Мало ще Сумщину стирають після початку курскнаш суджанаш? Ямпіль, Охтирка, Конотоп, Глухів..? Будуть ракетами по житлових будинках і казатимуть, що по цьому центру.?
показать весь комментарий
13.09.2024 11:48 Ответить
Кто знает короткий путь через Тису в Украину? Это не мне, друг интересуется.
показать весь комментарий
13.09.2024 11:49 Ответить
Тысячи людей ежемесячно приобщаются к Силам обороны как добровольцы и их количество постоянно растет.

Ну ты видал? Прямо тысячи. А которые воюют, говорят, что людей катастрофически не хватает. Врут, наверное.
показать весь комментарий
13.09.2024 12:03 Ответить
 
 