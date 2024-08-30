В Умани открылся первый в Черкасской области и 34-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

В Умани открыт центр рекрутинга украинской армии, который стал первым в Черкасской области. В Украине это уже 34-й центр.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Центр рекрутинга даст возможность нашим будущим военнослужащим прийти и выбрать специальность, по которой они хотят служить", - отметила городской голова города Умань Ирина Плетнева.

Как отмечается, важной особенностью всех центров рекрутинга украинской армии является полное сопровождение человека в течение всего "пути рекрута". Рекрутеры помогают оформлять документы и контролируют каждый этап приобщения к службе в армии до момента, пока человек не окажется в выбранной воинской части.

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В свою очередь заместитель председателя Черкасской ОВА Антон Царюк отметил, что в центре рекрутинга военнообязанные в комфортных, благоприятных условиях смогут сами выбрать род войск, а также определиться с местом и способом прохождения службы.

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Так, через центр рекрутинга украинской армии можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других Сил обороны. Всего доступно более 10 тысяч вакансий, а их количество постоянно увеличивается.

"В сеть центров по всей Украине уже обратилось более 15 тысяч человек. Около 1500 из них уже стали военнослужащими или завершают последние этапы оформления", - отметил уполномоченный Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует осенью 2024 года запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга.