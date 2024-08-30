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В Умани открылся первый в Черкасской области и 34-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. ФОТО

В Умани открыт центр рекрутинга украинской армии, который стал первым в Черкасской области. В Украине это уже 34-й центр.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Центр рекрутинга даст возможность нашим будущим военнослужащим прийти и выбрать специальность, по которой они хотят служить", - отметила городской голова города Умань Ирина Плетнева.

В Умані відкрився центр рекрутингу української армії

Как отмечается, важной особенностью всех центров рекрутинга украинской армии является полное сопровождение человека в течение всего "пути рекрута". Рекрутеры помогают оформлять документы и контролируют каждый этап приобщения к службе в армии до момента, пока человек не окажется в выбранной воинской части.

Также смотрите: В Черновцах открылся центр рекрутинга украинской армии. Это уже 33-й в Украине. ФОТО

В свою очередь заместитель председателя Черкасской ОВА Антон Царюк отметил, что в центре рекрутинга военнообязанные в комфортных, благоприятных условиях смогут сами выбрать род войск, а также определиться с местом и способом прохождения службы.

В Умані відкрився центр рекрутингу української армії

Также читайте: Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны

Так, через центр рекрутинга украинской армии можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других Сил обороны. Всего доступно более 10 тысяч вакансий, а их количество постоянно увеличивается.

"В сеть центров по всей Украине уже обратилось более 15 тысяч человек. Около 1500 из них уже стали военнослужащими или завершают последние этапы оформления", - отметил уполномоченный Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует осенью 2024 года запустить в приложении "Резерв+" функцию онлайн-рекрутинга.

Автор: 

Минобороны (9329) Умань (362) рекрутинг (133)


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Топ комментарии
+6
Шановний, ви як вчора народилися. Зрозумійте, що у військового керівництва багато родичів та знайомих, їм же треба десь працювати, не на війну ж ідти в решті решт.
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30.08.2024 15:08
+1
Цікаво, скільки людей рекрутували ці центри? Скільки людей там працює? Скільки грошей з бюджету іде на обслуговування цих центрів?
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30.08.2024 15:04
+1
Пишуть же, з 15 000 "вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення 1500", тобто кожен десятий. Цікава доля решти дев'яти.
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30.08.2024 15:19
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Цікаво, скільки людей рекрутували ці центри? Скільки людей там працює? Скільки грошей з бюджету іде на обслуговування цих центрів?
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30.08.2024 15:04 Ответить
Шановний, ви як вчора народилися. Зрозумійте, що у військового керівництва багато родичів та знайомих, їм же треба десь працювати, не на війну ж ідти в решті решт.
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30.08.2024 15:08 Ответить
Це схоже на зміну вивіски, бо там вже не відбілити.
Типу клонують, но без ганебного минулого. Типова дія. Хоча, і родичі теж хочуть бути причетними до сортування.
Знаєте, коли Вам здається що від ваших дій залежить чиєсь "сіреньке" життя.
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30.08.2024 15:43 Ответить
Пишуть же, з 15 000 "вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення 1500", тобто кожен десятий. Цікава доля решти дев'яти.
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30.08.2024 15:19 Ответить
Справді даремна витрата куцого держкошторису. Хто хоче самотужки знайде шлях до конкретної вч або військкомату. А потім питають як так що в тилу мільйон військових а воювати немає кому.
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30.08.2024 15:28 Ответить
Абсолютно безкорисна контора...
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30.08.2024 15:39 Ответить
Потрібно їх обов'язково зобов'язати рекрутувати хасидів під час паломництва - тим більше вже незабаром Рош Ашана.
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30.08.2024 18:37 Ответить
І створити з рекрутованих юдейську бойову бригаду імені Зеленського
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30.08.2024 18:48 Ответить
Мда... лица явно не воодушевленные. Особенно у майора.
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30.08.2024 19:27 Ответить
 
 