В Черновцах открылся центр рекрутинга украинской армии. Это уже 33-й в Украине. ФОТО

Во вторник, 27 августа, в Черновцах открылся 33-й в Украине центр рекрутинга украинской армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Это чрезвычайно важный проект. Он позволит каждому гражданину проявить себя в защите нашего государства в соответствии со своими возможностями", - отметил председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Отмечается, что рекрутироваться могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. В центре можно выбрать должность (в соответствии со своим гражданским опытом), род войск и часть.

Всего в общей базе центров рекрутинга украинской армии более 10 тысяч вакансий в частях Сухопутных войск, Воздушных сил, ССО, ГУР МОУ и тому подобное.

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После оформления в армию новобранцы проходят базовую общевойсковую, а при необходимости и профессиональную подготовку. Кроме того, в сотрудничестве с Victory Drones и Drone Force реализуются совместные проекты по отбору и рекрутингу операторов БПЛА.

Наша цель - обеспечить, чтобы каждый рекрут попадал в выбранную часть на свою позицию. В последние месяцы мы наблюдаем растущую динамику по добровольцам. Это свидетельствует о правильности инициативы и подтверждает целесообразность функционирования уже 33 центров в Украине", - отметил Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Министерство обороны проводит переговоры с представителями местного самоуправления по расширению сети рекрутинговых центров по всей территории Украины, добавил он.

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