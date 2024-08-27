У Чернівцях відкрився центр рекрутингу української армії. Це вже 33-й в Україні. ФОТО

У вівторок, 27 серпня, у Чернівцях відкрився 33-й в Україні центр рекрутингу української армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Це надзвичайно важливий проєкт. Він дозволить кожному громадянину проявити себе у захисті нашої держави відповідно до своїх можливостей", - зазначив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Зазначається, що рекрутуватися можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. У центрі можна обрати посаду (відповідно до свого цивільного досвіду), рід військ та частину.

Усього у загальній базі центрів рекрутингу української армії більше ніж 10 тисяч вакансій в частинах Сухопутних військ, Повітряних сил, ССО, ГУР МОУ тощо.

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Після оформлення до війська новобранці проходять базову загальновійськову, а за потреби й фахову підготовку. Окрім того, у співпраці з Victory Drones та Drone Force реалізуються спільні проєкти по відбору та рекрутингу операторів БПЛА.

Наша мета - забезпечити, щоб кожен рекрут потрапляв до обраної частини на свою позицію. Останніми місяцями ми спостерігаємо зростаючу динаміку щодо добровольців. Це свідчить про правильність ініціативи та підтверджує доцільність функціонування вже 33 центрів в Україні", - наголосив Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Міністерство оборони проводить переговори з представниками місцевого самоврядування щодо розширення мережі рекрутингових центрів по всій території України, додав він.

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