Близько 20% звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок, - Міноборони
20% звернень до рекрутнигових центрів надходять від українських жінок.
Про це розповів представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Це свідчить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень. Армія – великий живий організм, де є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати. Тут наша робота полягає у тому, щоб переконувати командирів військових частин: на сьогодні це важливо і правильно – знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії", – пояснив речник.
Він також додав, що зараз найбільший інтерес серед рекрутів – як чоловіків, так і жінок – викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах.
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тиссовікам на замітку...
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Величезний! Вселенського масштабу. Краще розкажіть з достовірними цифрами, скільки людей влаштувалося на ті посади, на які приходили за весь час існування цих центрів. І паралельно цифру про кількість центрів, сумарний час їхньої роботи і кількість задіяного в них персоналу.
А там ми вже самі виміряємо ефективність або школяра з 7-го класу попросимо
Взагалі я вважаю що ніяких громадянських електоральних прав не має бути без 5-10 років військової та цивільної служби.
Він також додав, що зараз найбільший інтерес серед рекрутів - як чоловіків, так і жінок - викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах. Джерело:
потім руки вимоє і дітей нагодує...
а мамулькі наші безкінечно кохані своє діло знають як отче наш...
от де нам, хлоці, звезло, шо вони нас ******* - там звезло!