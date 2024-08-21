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Близько 20% звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок, - Міноборони

жінки,зсу

20% звернень до рекрутнигових центрів надходять від українських жінок.

Про це розповів представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Це свідчить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень. Армія – великий живий організм, де є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати. Тут наша робота полягає у тому, щоб переконувати командирів військових частин: на сьогодні це важливо і правильно – знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії", – пояснив речник.

Він також додав, що зараз найбільший інтерес серед рекрутів – як чоловіків, так і жінок – викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах.

Читайте: У війську служать 18 амністованих жінок, вони отримали посади стрільчинь і санітарок, - Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ

Автор: 

жінки (624) Міноборони (7335) Рекрутинг (141)


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Топ коментарі
+7
Це тільки коли чоловік приносить зарплату в дім і справа доходить до розподілу бюджету
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21.08.2024 01:07
+5
Ага, напишіть скільки йде в піхоту, а то всі в штаби, в оператори дронів
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21.08.2024 06:16
+4
Це свідчить про те, що потенціал значний
====
Величезний! Вселенського масштабу. Краще розкажіть з достовірними цифрами, скільки людей влаштувалося на ті посади, на які приходили за весь час існування цих центрів. І паралельно цифру про кількість центрів, сумарний час їхньої роботи і кількість задіяного в них персоналу.
А там ми вже самі виміряємо ефективність або школяра з 7-го класу попросимо
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21.08.2024 01:06
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багато жінок або не вміють плавати, або плавають погано.
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21.08.2024 00:30 Відповісти
Жінки мають право на виїзд з України, навіть військовозобов'язані.
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21.08.2024 00:46 Відповісти
але остаються і звертаються до рекрутингових центрів.
тиссовікам на замітку...
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21.08.2024 00:49 Відповісти
Неужели штурмовиками? Ну,пусть создадут женский батальон, посмотрим их в деле.П.С.Когда был в военкомате в 22 г. среди добровольцев не было ,ни одной женщины.
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21.08.2024 08:23 Відповісти
Жінок ненавидиш , тебе не ******* ?)) А характер змінити не пробував ? До речі , всім відома Тетяна Чорновіл з 2022 в ЗСУ --по гугли .
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21.08.2024 12:29 Відповісти
Мужчин ненавидишь,правду не любишь.Попробуй глаза открыть и смотреть не отталкиваясь от женских половых органов.А сколько мужчин воюет по отношению к Т.Чорновил,1 к 1000? 1-100000? 1....
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21.08.2024 15:05 Відповісти
Дурень .
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21.08.2024 15:24 Відповісти
Мразь.
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21.08.2024 19:30 Відповісти
Таке відношення до жінок тільки у кацапів , і у тебе . До речі , а чого пишеш мовою ворога ? Все зрозумів ?
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21.08.2024 19:44 Відповісти
Такое отношение к мужчинам только у мрази,даже если эта мразь разговаривает на украинском.
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21.08.2024 22:33 Відповісти
до чого тут право на виїзд? я просто констатував загальновідомий факт.
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21.08.2024 01:08 Відповісти
Якщо жінки починають воювати то як правило стають абсолютно нещадними до ворогів...
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21.08.2024 00:32 Відповісти
буде все як відьма скаже.
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21.08.2024 00:41 Відповісти
Жінки зліші, уважніші і пунктуальніші.
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21.08.2024 00:47 Відповісти
Це тільки коли чоловік приносить зарплату в дім і справа доходить до розподілу бюджету
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21.08.2024 01:07 Відповісти
Який розподіл , віддали все жінці , і живіть спокійно без проблем !
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21.08.2024 12:31 Відповісти
Логічно. З рекетом і податковою - це завжди спрацьовувало
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21.08.2024 17:19 Відповісти
Це свідчить про те, що потенціал значний
====
Величезний! Вселенського масштабу. Краще розкажіть з достовірними цифрами, скільки людей влаштувалося на ті посади, на які приходили за весь час існування цих центрів. І паралельно цифру про кількість центрів, сумарний час їхньої роботи і кількість задіяного в них персоналу.
А там ми вже самі виміряємо ефективність або школяра з 7-го класу попросимо
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21.08.2024 01:06 Відповісти
Якщо 2014 року у ЗСУ служили трохи більше 1600 офіцерок, то наразі - понад 5000.
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21.08.2024 01:14 Відповісти
Тобто за 10 років стало більше аж на 3400. На фоні армії мільйон+ це звісно прогрес.
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21.08.2024 08:17 Відповісти
Західні країни з обов'язковою військовою службою як для чоловіків, так і для жінок: Ізраїль, Норвегія, Швеція.
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21.08.2024 03:19 Відповісти
Ще одно підтвердження що рівні права не тільки мають надходити з рівними зобов'язаннями, але й МОЖУТЬ. Що заважає жінкам виконувати 90-95% військових фахов?
Взагалі я вважаю що ніяких громадянських електоральних прав не має бути без 5-10 років військової та цивільної служби.
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21.08.2024 03:37 Відповісти
Ага, напишіть скільки йде в піхоту, а то всі в штаби, в оператори дронів
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21.08.2024 06:16 Відповісти
00000000,хрен десятых
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21.08.2024 08:19 Відповісти
А хіба усіх жінок звуть Ларами Крофт, що вони мають у піхоті воювати ? Такі є, але їх небагато. Природою закладено, що жінкі фізично менші та слабкіші за чоловіків. Цього не розуміють хіба ті, хто в жінки під спідницею ховається.
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21.08.2024 08:28 Відповісти
не за жінок мова,
Він також додав, що зараз найбільший інтерес серед рекрутів - як чоловіків, так і жінок - викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах. Джерело:
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23.08.2024 17:13 Відповісти
Знаю декiлька таких жiнок з оточенння,пiшли по двум мотивам-вiдносно непоганi грощi та чоловiка не призивають. Бо коли жiнка наприклад десь в бухгалтером чи ще якась тилова посада в ВСУ, чоловiку вiдсрочку по закону якщо батько дитини. Але стрiльцями,штурмовиками та водiями БМП думаю охочих мало.
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21.08.2024 08:04 Відповісти
не чіпайте наших коханих - вони всім горлянки перегризуть - малечя дотопче...
потім руки вимоє і дітей нагодує...
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21.08.2024 10:40 Відповісти
кому куда - пацанам на тису, там щє дуже треба постаратися шоби втонути, а не перейти..
а мамулькі наші безкінечно кохані своє діло знають як отче наш...
от де нам, хлоці, звезло, шо вони нас ******* - там звезло!
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21.08.2024 14:03 Відповісти
 
 