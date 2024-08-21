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Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны

жінки,зсу

20% обращений в рекрутниговые центры поступают от украинских женщин.

Об этом рассказал представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это свидетельствует о том, что потенциал значительный. Для женщин сегодня есть возможность найти себя в военной службе, реализоваться как специалисту. Нормативных ограничений по этому поводу нет. На наш взгляд, здесь больше психологических и культурных ограничений. Армия - большой живой организм, где есть очень много совершенно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать. Здесь наша работа заключается в том, чтобы убеждать командиров воинских частей: на сегодня это важно и правильно - находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии", - сказал спикер.

Он также добавил, что сейчас наибольший интерес среди рекрутов - как мужчин, так и женщин - вызывают вакансии в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами. Также пользуются популярностью вакансии в сфере разведки. Постоянный спрос сохраняется и на должности, связанные со службой в штабах, где можно максимально использовать свою гражданскую специальность.

Также читайте: Армии нуждаются больше операторов беспилотников и ИТ-специалистов, - Минобороны

Автор: 

женщины (883) Минобороны (9275) рекрутинг (125)


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Топ комментарии
+7
Це тільки коли чоловік приносить зарплату в дім і справа доходить до розподілу бюджету
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21.08.2024 01:07
+5
Ага, напишіть скільки йде в піхоту, а то всі в штаби, в оператори дронів
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21.08.2024 06:16
+4
Це свідчить про те, що потенціал значний
====
Величезний! Вселенського масштабу. Краще розкажіть з достовірними цифрами, скільки людей влаштувалося на ті посади, на які приходили за весь час існування цих центрів. І паралельно цифру про кількість центрів, сумарний час їхньої роботи і кількість задіяного в них персоналу.
А там ми вже самі виміряємо ефективність або школяра з 7-го класу попросимо
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21.08.2024 01:06
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Правила форума Совет форумчан
багато жінок або не вміють плавати, або плавають погано.
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21.08.2024 00:30 Ответить
Жінки мають право на виїзд з України, навіть військовозобов'язані.
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21.08.2024 00:46 Ответить
але остаються і звертаються до рекрутингових центрів.
тиссовікам на замітку...
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21.08.2024 00:49 Ответить
Неужели штурмовиками? Ну,пусть создадут женский батальон, посмотрим их в деле.П.С.Когда был в военкомате в 22 г. среди добровольцев не было ,ни одной женщины.
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21.08.2024 08:23 Ответить
Жінок ненавидиш , тебе не ******* ?)) А характер змінити не пробував ? До речі , всім відома Тетяна Чорновіл з 2022 в ЗСУ --по гугли .
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21.08.2024 12:29 Ответить
Мужчин ненавидишь,правду не любишь.Попробуй глаза открыть и смотреть не отталкиваясь от женских половых органов.А сколько мужчин воюет по отношению к Т.Чорновил,1 к 1000? 1-100000? 1....
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21.08.2024 15:05 Ответить
Дурень .
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21.08.2024 15:24 Ответить
Мразь.
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21.08.2024 19:30 Ответить
Таке відношення до жінок тільки у кацапів , і у тебе . До речі , а чого пишеш мовою ворога ? Все зрозумів ?
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21.08.2024 19:44 Ответить
Такое отношение к мужчинам только у мрази,даже если эта мразь разговаривает на украинском.
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21.08.2024 22:33 Ответить
до чого тут право на виїзд? я просто констатував загальновідомий факт.
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21.08.2024 01:08 Ответить
Якщо жінки починають воювати то як правило стають абсолютно нещадними до ворогів...
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21.08.2024 00:32 Ответить
буде все як відьма скаже.
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21.08.2024 00:41 Ответить
Жінки зліші, уважніші і пунктуальніші.
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21.08.2024 00:47 Ответить
Це тільки коли чоловік приносить зарплату в дім і справа доходить до розподілу бюджету
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21.08.2024 01:07 Ответить
Який розподіл , віддали все жінці , і живіть спокійно без проблем !
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21.08.2024 12:31 Ответить
Логічно. З рекетом і податковою - це завжди спрацьовувало
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21.08.2024 17:19 Ответить
Це свідчить про те, що потенціал значний
====
Величезний! Вселенського масштабу. Краще розкажіть з достовірними цифрами, скільки людей влаштувалося на ті посади, на які приходили за весь час існування цих центрів. І паралельно цифру про кількість центрів, сумарний час їхньої роботи і кількість задіяного в них персоналу.
А там ми вже самі виміряємо ефективність або школяра з 7-го класу попросимо
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21.08.2024 01:06 Ответить
Якщо 2014 року у ЗСУ служили трохи більше 1600 офіцерок, то наразі - понад 5000.
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21.08.2024 01:14 Ответить
Тобто за 10 років стало більше аж на 3400. На фоні армії мільйон+ це звісно прогрес.
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21.08.2024 08:17 Ответить
Західні країни з обов'язковою військовою службою як для чоловіків, так і для жінок: Ізраїль, Норвегія, Швеція.
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21.08.2024 03:19 Ответить
Ще одно підтвердження що рівні права не тільки мають надходити з рівними зобов'язаннями, але й МОЖУТЬ. Що заважає жінкам виконувати 90-95% військових фахов?
Взагалі я вважаю що ніяких громадянських електоральних прав не має бути без 5-10 років військової та цивільної служби.
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21.08.2024 03:37 Ответить
Ага, напишіть скільки йде в піхоту, а то всі в штаби, в оператори дронів
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21.08.2024 06:16 Ответить
00000000,хрен десятых
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21.08.2024 08:19 Ответить
А хіба усіх жінок звуть Ларами Крофт, що вони мають у піхоті воювати ? Такі є, але їх небагато. Природою закладено, що жінкі фізично менші та слабкіші за чоловіків. Цього не розуміють хіба ті, хто в жінки під спідницею ховається.
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21.08.2024 08:28 Ответить
не за жінок мова,
Він також додав, що зараз найбільший інтерес серед рекрутів - як чоловіків, так і жінок - викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах. Джерело:
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23.08.2024 17:13 Ответить
Знаю декiлька таких жiнок з оточенння,пiшли по двум мотивам-вiдносно непоганi грощi та чоловiка не призивають. Бо коли жiнка наприклад десь в бухгалтером чи ще якась тилова посада в ВСУ, чоловiку вiдсрочку по закону якщо батько дитини. Але стрiльцями,штурмовиками та водiями БМП думаю охочих мало.
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21.08.2024 08:04 Ответить
не чіпайте наших коханих - вони всім горлянки перегризуть - малечя дотопче...
потім руки вимоє і дітей нагодує...
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21.08.2024 10:40 Ответить
кому куда - пацанам на тису, там щє дуже треба постаратися шоби втонути, а не перейти..
а мамулькі наші безкінечно кохані своє діло знають як отче наш...
от де нам, хлоці, звезло, шо вони нас ******* - там звезло!
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21.08.2024 14:03 Ответить
 
 