Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны

20% обращений в рекрутниговые центры поступают от украинских женщин.

Об этом рассказал представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это свидетельствует о том, что потенциал значительный. Для женщин сегодня есть возможность найти себя в военной службе, реализоваться как специалисту. Нормативных ограничений по этому поводу нет. На наш взгляд, здесь больше психологических и культурных ограничений. Армия - большой живой организм, где есть очень много совершенно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать. Здесь наша работа заключается в том, чтобы убеждать командиров воинских частей: на сегодня это важно и правильно - находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии", - сказал спикер.

Он также добавил, что сейчас наибольший интерес среди рекрутов - как мужчин, так и женщин - вызывают вакансии в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами. Также пользуются популярностью вакансии в сфере разведки. Постоянный спрос сохраняется и на должности, связанные со службой в штабах, где можно максимально использовать свою гражданскую специальность.

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