Около 20% обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин, - Минобороны
20% обращений в рекрутниговые центры поступают от украинских женщин.
Об этом рассказал представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это свидетельствует о том, что потенциал значительный. Для женщин сегодня есть возможность найти себя в военной службе, реализоваться как специалисту. Нормативных ограничений по этому поводу нет. На наш взгляд, здесь больше психологических и культурных ограничений. Армия - большой живой организм, где есть очень много совершенно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на какой должности в армии женщина может себя реализовать. Здесь наша работа заключается в том, чтобы убеждать командиров воинских частей: на сегодня это важно и правильно - находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии", - сказал спикер.
Он также добавил, что сейчас наибольший интерес среди рекрутов - как мужчин, так и женщин - вызывают вакансии в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами. Также пользуются популярностью вакансии в сфере разведки. Постоянный спрос сохраняется и на должности, связанные со службой в штабах, где можно максимально использовать свою гражданскую специальность.
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тиссовікам на замітку...
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Величезний! Вселенського масштабу. Краще розкажіть з достовірними цифрами, скільки людей влаштувалося на ті посади, на які приходили за весь час існування цих центрів. І паралельно цифру про кількість центрів, сумарний час їхньої роботи і кількість задіяного в них персоналу.
А там ми вже самі виміряємо ефективність або школяра з 7-го класу попросимо
Взагалі я вважаю що ніяких громадянських електоральних прав не має бути без 5-10 років військової та цивільної служби.
Він також додав, що зараз найбільший інтерес серед рекрутів - як чоловіків, так і жінок - викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах. Джерело:
потім руки вимоє і дітей нагодує...
а мамулькі наші безкінечно кохані своє діло знають як отче наш...
от де нам, хлоці, звезло, шо вони нас ******* - там звезло!