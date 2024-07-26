Армии нуждаются больше операторов беспилотников и ИТ-специалистов, - Минобороны

В Минобороны Украины назвали должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV.ua рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он отметил, что сейчас война становится более технологичной, растет количество запросов на операторов беспилотников и ИТ-специалистов.

"Сейчас очень много запросов на операторов БпЛА, потому что война становится все более высокотехнологичной, очень много применяется роботизированных систем, беспилотных летательных аппаратов. Также очень много запросов есть на представителей ИТ-сферы по тем же причинам", - заявил он.

Также Лазуткин отметил, что увеличилось количество запросов на такие тыловые специальности, как повар и деловод.

Также читайте: Генштаб: За последние два месяца показатели привлечения добровольцев в ВСУ выросли в 3,5 раза

По его словам, традиционно украинской армии нужны водители, механики, стрелки и разведчики.

"Как общество у нас разное, так каждый ищет себя в соответствии со своими навыками, желаниями, страхами, готовностью. Например, многие украинцы за время войны прошли курсы тактической медицины, какие-то базовые курсы, овладели какими-то навыками, по крайней мере элементарными - они более уверенно себя чувствуют", - подчеркнул спикер Минобороны.