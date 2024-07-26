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Армии нуждаются больше операторов беспилотников и ИТ-специалистов, - Минобороны

ЗСУ потребує операторів БпЛА

В Минобороны Украины назвали должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV.ua рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Он отметил, что сейчас война становится более технологичной, растет количество запросов на операторов беспилотников и ИТ-специалистов.

"Сейчас очень много запросов на операторов БпЛА, потому что война становится все более высокотехнологичной, очень много применяется роботизированных систем, беспилотных летательных аппаратов. Также очень много запросов есть на представителей ИТ-сферы по тем же причинам", - заявил он.

Также Лазуткин отметил, что увеличилось количество запросов на такие тыловые специальности, как повар и деловод.

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По его словам, традиционно украинской армии нужны водители, механики, стрелки и разведчики.

"Как общество у нас разное, так каждый ищет себя в соответствии со своими навыками, желаниями, страхами, готовностью. Например, многие украинцы за время войны прошли курсы тактической медицины, какие-то базовые курсы, овладели какими-то навыками, по крайней мере элементарными - они более уверенно себя чувствуют", - подчеркнул спикер Минобороны.

Автор: 

Минобороны (9275) ВСУ (6531) рекрутинг (125)


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Топ комментарии
+27
"У Міноборони України назвали посади в армії, на які першочергово потрібні люди..." Джерело: https://censor.net/ua/n3501703

Найзатребуваніша посада в армії - штурмовик посадок.
На цю посаду придатні всі: ІТ-спеціалісти, оператори дронів...
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26.07.2024 12:16
+11
то може не треба було посилати ІТ, дроноводів, кухарів штурмувати точки на карті, й не було б такої потреби? кому ви втираєте тварі з погонами. Справжні командири на нулі своїх людей бережуть. а ви папірці перекладаєте і в точки воюєте
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26.07.2024 12:38
+10
Мгм...
Дядечко обіцяє діткам, що в кущах на них чекає купа цукерок...
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26.07.2024 12:18
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"У Міноборони України назвали посади в армії, на які першочергово потрібні люди..." Джерело: https://censor.net/ua/n3501703

Найзатребуваніша посада в армії - штурмовик посадок.
На цю посаду придатні всі: ІТ-спеціалісти, оператори дронів...
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26.07.2024 12:16 Ответить
поясніть будь ласка. а для чого штурмувати посадки?
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26.07.2024 13:42 Ответить
Це не до мене питання, а до "генералітету".
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26.07.2024 13:59 Ответить
Мгм...
Дядечко обіцяє діткам, що в кущах на них чекає купа цукерок...
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26.07.2024 12:18 Ответить
Робіть контрактну армію і все буде.
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26.07.2024 12:20 Ответить
а зараз яка армія, не контрактна?
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26.07.2024 12:34 Ответить
І дійсно, вже давно є контрактна армія. І ті хто хотіли, або хочуть, то йдуть на контракт.
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26.07.2024 12:37 Ответить
В 50 з хронічними хворобами беруть на контракт? Точно?
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26.07.2024 16:01 Ответить
то може не треба було посилати ІТ, дроноводів, кухарів штурмувати точки на карті, й не було б такої потреби? кому ви втираєте тварі з погонами. Справжні командири на нулі своїх людей бережуть. а ви папірці перекладаєте і в точки воюєте
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26.07.2024 12:38 Ответить
Да-да-да, верю, верю. Мне нач тцк тоже вешал лапшу что нас везут в учебку ПВО, а привезли в пехоту
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26.07.2024 12:42 Ответить
ІТ спеціалісти у великій кількості на фронті з перших днів війни. І навалюють часто ефективніше ніж деякі роботяги. Часто стають зв'язківцями толковими, дроноводами, ремонтниками і тд. Тому ваша картинка абсолютно недолуга.
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26.07.2024 13:09 Ответить
Это те которые пошли сами. А бусифицированные айтишники, которые дома сидят и делают редкие вылазки в АТБ в вечернее время суток ну или отправляют в магазин свою второю половинку, когда ТЦК спят, будут на подобии что-то типа такого.
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26.07.2024 13:37 Ответить
А це вже особисті якості людей. Але навіть такі сидять і працюють на економіку і донатять на армію не малі суми. Тоді як є купа таких, які так само сидять, але у жінки на шиї. Проте про справедливість волають більше за всих.
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26.07.2024 13:44 Ответить
З ІТ-шниками все так само як і з іншими - хто міг і хотів вже на фронті (якщо пощастило, то як толкові зв'язківці, дроноводи, ремонтники і т.д.)

Залишились:

- ті, хто не може, - такі на картинці (вони і в ІТ пішли, бо мають вади зі здоров'ям, зазвичай підсліпуваті як кроти ),

- і ті, хто не хоче, ... з них в ЗСУ користі, як з курки молока, а з верби - петрушки
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26.07.2024 14:18 Ответить
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26.07.2024 12:50 Ответить
Нажаль ніхто невірить бо -

Поки нечути розслідувань і вироків по командирам в підпорядкуванні яких були втрати більші ніж в суміжних підрозділах. Нема зворотнього звязку нема відповідальності. Тих хто відкриває рота щось сказати відправляють на непідготовлені штурми і вони там гинуть.

Поки що Українська армія це дорога в один кінець і вихід тільки мертвим або скаліченим.
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26.07.2024 13:03 Ответить
Знайшли дебілів батрачити на них за $500. В гривні. До податків. На українську картку.
Хай платять конкурентну світову зарплату в баксах наліком чи в крипті, може когось знайдуть. Хоча, хто захоче жити в казармі, жерти гівно та працювати на якомусь мотлоху з ЕЛТ-монітором.
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26.07.2024 13:21 Ответить
Вирішуйте щось з строковими контрактами, Міноборони
І негайно.
На строкові пішли б і значна кількість цивільних, і вже демобілізованих
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26.07.2024 13:22 Ответить
У лівій колонці під назвою "Резонанс" колись було інтерв'ю з жінкою-в/с. Вона розповідала, що служили в одному баті пара дронників, скидали ВОГи та гранати. Наклацали понад 700 окупантів, близько півтора батальйону. Дрони іноді губилися. І ось у якийсь момент у них не виявилося в наявності дрона і комбат, щоб хлопці не байдикували, послав їх штурмувати посадку. Загинули обидва у першому ж бою.
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26.07.2024 13:26 Ответить
Задорный у них комбат, приколист походу
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26.07.2024 13:38 Ответить
А при контрнаступі не було такого як бійці 47 бригади записали відео, коли всіх хто залишився відправляли дальше в наступ...
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26.07.2024 13:42 Ответить
Лазуткін так і каже - "потрібні тилові спеціальності, кухар та діловод".
Послали в наступ? Ну, буває...
Потім наберуть нових "кухарів та діловодів".
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26.07.2024 16:09 Ответить
Пора вже кібербезпеку на серйозному рівні впроваджувати в війську особливо щодо мобільних телефонів... але хороші ІТ спеціалісти по мобілізації точно не прийдуть... вони мають достатньо коштів для уникнення...

а політика заповнення родичами теплих тилових місьц... нічого доброго не принесе крім взломів та отримання орками закритої інформації або взагалі прослуховування

Потрібен відбір, навчання та консультації із західними спецалістами...
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26.07.2024 13:40 Ответить
"...кібербезпеку на серйозному рівні впроваджувати в війську особливо щодо мобільних телефонів..."

Ви ще бухати в армії забороніть!
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26.07.2024 14:02 Ответить
Було б добре старшим офіцерам заборонити... та ввести відповідальність за це...
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26.07.2024 15:24 Ответить
Не вийде.
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26.07.2024 16:07 Ответить
Тому будемо мобілізовувати ІТшників в піхоту 🤡🤡🤡

Так як мене і десятки інших знайомих.
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26.07.2024 15:17 Ответить
Скільки коштує один натівський 155мм сняряд, довойоби, і скільки ви готові платити тим "айтішнікам", щоб вони до вас йшли?
Разів так в 12 більше, ніж зарплатня спеціаліста, га?
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26.07.2024 17:39 Ответить
Ніж зарплатня, яку ви готові дати "з барського плеча".
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26.07.2024 17:41 Ответить
 
 