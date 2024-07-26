Армии нуждаются больше операторов беспилотников и ИТ-специалистов, - Минобороны
В Минобороны Украины назвали должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV.ua рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
Он отметил, что сейчас война становится более технологичной, растет количество запросов на операторов беспилотников и ИТ-специалистов.
"Сейчас очень много запросов на операторов БпЛА, потому что война становится все более высокотехнологичной, очень много применяется роботизированных систем, беспилотных летательных аппаратов. Также очень много запросов есть на представителей ИТ-сферы по тем же причинам", - заявил он.
Также Лазуткин отметил, что увеличилось количество запросов на такие тыловые специальности, как повар и деловод.
По его словам, традиционно украинской армии нужны водители, механики, стрелки и разведчики.
"Как общество у нас разное, так каждый ищет себя в соответствии со своими навыками, желаниями, страхами, готовностью. Например, многие украинцы за время войны прошли курсы тактической медицины, какие-то базовые курсы, овладели какими-то навыками, по крайней мере элементарными - они более уверенно себя чувствуют", - подчеркнул спикер Минобороны.
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Найзатребуваніша посада в армії - штурмовик посадок.
На цю посаду придатні всі: ІТ-спеціалісти, оператори дронів...
Дядечко обіцяє діткам, що в кущах на них чекає купа цукерок...
Залишились:
- ті, хто не може, - такі на картинці (вони і в ІТ пішли, бо мають вади зі здоров'ям, зазвичай підсліпуваті як кроти ),
- і ті, хто не хоче, ... з них в ЗСУ користі, як з курки молока, а з верби - петрушки
Поки нечути розслідувань і вироків по командирам в підпорядкуванні яких були втрати більші ніж в суміжних підрозділах. Нема зворотнього звязку нема відповідальності. Тих хто відкриває рота щось сказати відправляють на непідготовлені штурми і вони там гинуть.
Поки що Українська армія це дорога в один кінець і вихід тільки мертвим або скаліченим.
Хай платять конкурентну світову зарплату в баксах наліком чи в крипті, може когось знайдуть. Хоча, хто захоче жити в казармі, жерти гівно та працювати на якомусь мотлоху з ЕЛТ-монітором.
І негайно.
На строкові пішли б і значна кількість цивільних, і вже демобілізованих
Послали в наступ? Ну, буває...
Потім наберуть нових "кухарів та діловодів".
а політика заповнення родичами теплих тилових місьц... нічого доброго не принесе крім взломів та отримання орками закритої інформації або взагалі прослуховування
Потрібен відбір, навчання та консультації із західними спецалістами...
Ви ще бухати в армії забороніть!
Так як мене і десятки інших знайомих.
Разів так в 12 більше, ніж зарплатня спеціаліста, га?