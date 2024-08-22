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Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+"

Міноборони працює над додатком

Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.

Об этом во время VII Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство" заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Умеров отметил, что приложение касается "оказания услуг государством ветеранам".

"Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт. Мы хотим создать программы реабилитаций и поддержки военных, которые присутствуют в странах G7, G20. Наши международные партнеры готовы поддержать нас в этом", – пояснил министр.

Ранее Умеров рассказывал, что в течение двух лет планируется провести реконструкцию военных госпиталей в 12 городах Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В приложении "Резерв+" появятся новые функции, - Минобороны

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ветераны (1106) Минобороны (9282) приложение (170) Умеров Рустем (504)


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22.08.2024 18:55 Ответить
Коли вже "Позаштат на 800 гривень +"?
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22.08.2024 18:58 Ответить
Коли вже Корупціонер +
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22.08.2024 19:04 Ответить
***** його дуже просив ветеранську базу йому злити.
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22.08.2024 19:04 Ответить
Коли вже "Яйці по 17 +" , але в євро
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22.08.2024 19:07 Ответить
Членами «двадцятки» є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F ВеликаБританія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Індонезія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0 ПАР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F СаудівськаАравія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський Союз .
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22.08.2024 19:21 Ответить
Міноборони "веде роботу" над любими схематозами. Але тільки не над постачанням Армії, та не на оборону.
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22.08.2024 19:22 Ответить
Ей, чУчмеров! На передку хлопцям озброєння бракує, набоїв мін..! Може ти зараза займешся своїми прямими обов'язками а не ''х***ом по роялю"!!!
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22.08.2024 19:27 Ответить
І скільки мільярдів під це буде списано?
От нафіга?
З кожного чайниука розказують, які саме ми маємо пільги. Нахіба це ще в вигляді додатку?
============
Мав сьогодні розмову з знайомим стоматологом. Говорили за безкоштовне протезування зубів для УБД.
Дві з половиною клініки на усю Київську область. І то здоровенні черги на півроку вперед.

А чому? Та тому що клініка, зо заключила договір з Національною службою охїорони здоров'я по системі державних гарантій.

АЛЕ!!!!!! Держава кліниці компенсує витрати мінімум через півроку. Тому стоматологи в такі схеми вписуватися просто не хочуть.
====

По іншим питанням те саме. А гранти на ветеранський бізнес- це взагалі пісня.
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22.08.2024 19:44 Ответить
 
 