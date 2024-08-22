Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+"

Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.

Об этом во время VII Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство" заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Умеров отметил, что приложение касается "оказания услуг государством ветеранам".

"Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт. Мы хотим создать программы реабилитаций и поддержки военных, которые присутствуют в странах G7, G20. Наши международные партнеры готовы поддержать нас в этом", – пояснил министр.

Ранее Умеров рассказывал, что в течение двух лет планируется провести реконструкцию военных госпиталей в 12 городах Украины.

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