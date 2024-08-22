Минобороны ведет работу над приложением "Ветеран+"
Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.
Об этом во время VII Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство" заявил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Умеров отметил, что приложение касается "оказания услуг государством ветеранам".
"Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт. Мы хотим создать программы реабилитаций и поддержки военных, которые присутствуют в странах G7, G20. Наши международные партнеры готовы поддержать нас в этом", – пояснил министр.
Ранее Умеров рассказывал, что в течение двух лет планируется провести реконструкцию военных госпиталей в 12 городах Украины.
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От нафіга?
З кожного чайниука розказують, які саме ми маємо пільги. Нахіба це ще в вигляді додатку?
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Мав сьогодні розмову з знайомим стоматологом. Говорили за безкоштовне протезування зубів для УБД.
Дві з половиною клініки на усю Київську область. І то здоровенні черги на півроку вперед.
А чому? Та тому що клініка, зо заключила договір з Національною службою охїорони здоров'я по системі державних гарантій.
АЛЕ!!!!!! Держава кліниці компенсує витрати мінімум через півроку. Тому стоматологи в такі схеми вписуватися просто не хочуть.
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По іншим питанням те саме. А гранти на ветеранський бізнес- це взагалі пісня.