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В приложении "Резерв+" появятся новые функции, - Минобороны

застосунок Резерв+

В приложении "Резерв+" будут новые функции, в частности, возможность автоматически становиться на учет в ТЦК, если имела место смена военнообязанным места регистрации.

Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного", - пояснил Берестовой.

Кроме этого, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезным для многодетных родителей или студентов очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Еще одна функция, которая вскоре появится - цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах. "Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить", - говорят в оборонном ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9277) мобилизация (2732) приложение (170)


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Топ комментарии
+10
Да хотя бы начать онлайн мобилизацию Конче-Заспы для начала.
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21.08.2024 21:27
+10
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21.08.2024 21:32
+8
Велике бажання побачити - що там з чотириразовим ухилянтом. Може карна справа теж світиться? Або у розшук поданий?
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21.08.2024 21:25
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Велике бажання побачити - що там з чотириразовим ухилянтом. Може карна справа теж світиться? Або у розшук поданий?
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21.08.2024 21:25 Ответить
Да хотя бы начать онлайн мобилизацию Конче-Заспы для начала.
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21.08.2024 21:27 Ответить
Важлива петиція

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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21.08.2024 21:29 Ответить
Чекаємо автоматичне зарахування на службу і автоматичну відправку "групи оповіщення" з п'яти-шести непридатних бугаїв до місця геолокації власника девайсу з "Ресурс Резерв+"
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21.08.2024 21:29 Ответить
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21.08.2024 21:32 Ответить
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21.08.2024 21:36 Ответить
Ніби це лише 20 серпня 2024-го сталось... Так і було раніше. "Огляд" скоріше театральна постановка, ніж щось хоча б якось пов'язане з медециною.
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21.08.2024 21:43 Ответить
Я бы сказал "ритуальное действо".
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21.08.2024 22:26 Ответить
Мінцофри забиратиме земельні ділянки з ПРИВАТНОЇ!! власності (відчужуватиме) для вишок операторів зв'язку чи якої ще пи%ди...
Оце *** вкрай вже ******
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21.08.2024 21:35 Ответить
тому що складали договори аренди на 5-10 років, людей на чиїх ділянках стоять вишки тупо наї бали, от і вирішили приййняти закон щоб землю під вишками взагалі відчужити. Наголосували 73% підарасів.
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21.08.2024 22:26 Ответить
Запиліть таку фічу: Кнопка ---> Дати на віллу бідному начальнику ТЦК.
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21.08.2024 21:36 Ответить
Давно пора ввести право откупиться. Да, несправедливо, да, неконституционно. Но те, у кого деньги есть, и так откупаются. Только деньги идут мимо кассі хомякам-полковникам из ТЦК или проводникам через границу.
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21.08.2024 22:49 Ответить
То же можно сказать и по отношению к любому уголовному преступлению. Можно даже хорошие скидки давать тем кто заранее будет оплачивать убийства и изнасилования, что бы не искать их потом.
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22.08.2024 04:00 Ответить
Или даже лучше, давать возможность откупиться только тем кто заранее в кассу оплатит, что бы сэкономить на полициянтах.
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22.08.2024 04:02 Ответить
А что, в Украине не так все происходит? Никакого значения для суда не имеет, прав ты или виноват.
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22.08.2024 09:58 Ответить
Во многих странах так происходит. Но везде это вина населения, так как судебная власть как и любая другая либо может зависеть от народа, либо должна.
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23.08.2024 00:40 Ответить
І ще одну - дати по їбальнику конкретному ТЦК-шнику чи мусору з можливістю вибору конкретної особи. Ну і відпідно тарифи з розцінками але не на всі гроші, як от замісити в гамно коштувало б не більше штуки гривень.
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22.08.2024 13:52 Ответить
А буде функція -"скарга на рішення ВЛК'', або -''ВЛК вимагає хабаря'' із блискавичною реакцією?
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21.08.2024 22:09 Ответить
Римський статут ратифіковано, тцк-шникам пора милити попу.
Ой, вони не знали? Після закінчення війни їх першими "кинуть під танки".
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22.08.2024 08:23 Ответить
Шапіто... Але дуже сумно бо такого беззаконня ще не було!
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21.08.2024 22:21 Ответить
"танунах", гірше як "за шоколадного вже не буде"... чи все таки?!..
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21.08.2024 22:40 Ответить
функції одного аргумента, але для багатьох простих змінних.
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21.08.2024 22:48 Ответить
а закон про "резерв" буде? Чи й надалі будуть прикидуватися дурниками, що так і має бути
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21.08.2024 22:59 Ответить
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21.08.2024 23:10 Ответить
Необхідно ще функція автоматичне проходження служби через Інтернет: граєш собі в онлайн шутери, а тобі медальки капають.
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22.08.2024 00:29 Ответить
 
 