В приложении "Резерв+" появятся новые функции, - Минобороны
В приложении "Резерв+" будут новые функции, в частности, возможность автоматически становиться на учет в ТЦК, если имела место смена военнообязанным места регистрации.
Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного", - пояснил Берестовой.
Кроме этого, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезным для многодетных родителей или студентов очной формы обучения, получающих первое высшее образование.
Еще одна функция, которая вскоре появится - цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах. "Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить", - говорят в оборонном ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
РесурсРезерв+"
Оце *** вкрай вже ******
Ой, вони не знали? Після закінчення війни їх першими "кинуть під танки".