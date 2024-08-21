В приложении "Резерв+" появятся новые функции, - Минобороны

В приложении "Резерв+" будут новые функции, в частности, возможность автоматически становиться на учет в ТЦК, если имела место смена военнообязанным места регистрации.

Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного", - пояснил Берестовой.

Кроме этого, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезным для многодетных родителей или студентов очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Еще одна функция, которая вскоре появится - цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных силах. "Можно будет пройти собеседования и отбор в том коллективе, где хотите служить", - говорят в оборонном ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны