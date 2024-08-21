У застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, - Міноборони
У застосунку "Резерв+" будуть нові функції , зокрема , можливість автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації.
Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного", – пояснив Берестовий.
Окрім цього, Міноборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Останній механізм може бути корисним для багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту.
Ще одна функція, що невдовзі з’явиться – цифровий рекрутинг. Міноборони хоче дати можливість обирати бажані посади в Збройних силах. "Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити", – говорять в оборонному відомстві.
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РесурсРезерв+"
Оце *** вкрай вже ******
Ой, вони не знали? Після закінчення війни їх першими "кинуть під танки".