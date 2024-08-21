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У застосунку "Резерв+" з’являться нові функції, - Міноборони

застосунок Резерв+

У застосунку "Резерв+" будуть нові функції , зокрема , можливість автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо мала місце зміна військовозобов'язаним місця реєстрації.

Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це є дуже важливим, тому що з моменту останнього оновлення даних вже пройшло трохи часу й інші обставини могли трапитися у військовозобов’язаного", – пояснив Берестовий.

Окрім цього, Міноборони працює над функцією, яка дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК і подавати заявку на відстрочку. Останній механізм може бути корисним для багатодітних батьків або студентів очної форми навчання, що здобувають першу вищу освіту.

Ще одна функція, що невдовзі з’явиться – цифровий рекрутинг. Міноборони хоче дати можливість обирати бажані посади в Збройних силах. "Можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де бажаєте служити", – говорять в оборонному відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7294) мобілізація (3017) Резерв+ (55)


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Топ коментарі
+10
Да хотя бы начать онлайн мобилизацию Конче-Заспы для начала.
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21.08.2024 21:27
+10
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21.08.2024 21:32
+8
Велике бажання побачити - що там з чотириразовим ухилянтом. Може карна справа теж світиться? Або у розшук поданий?
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21.08.2024 21:25
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Велике бажання побачити - що там з чотириразовим ухилянтом. Може карна справа теж світиться? Або у розшук поданий?
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21.08.2024 21:25 Відповісти
Да хотя бы начать онлайн мобилизацию Конче-Заспы для начала.
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21.08.2024 21:27 Відповісти
Важлива петиція

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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21.08.2024 21:29 Відповісти
Чекаємо автоматичне зарахування на службу і автоматичну відправку "групи оповіщення" з п'яти-шести непридатних бугаїв до місця геолокації власника девайсу з "Ресурс Резерв+"
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21.08.2024 21:29 Відповісти
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21.08.2024 21:32 Відповісти
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21.08.2024 21:36 Відповісти
Ніби це лише 20 серпня 2024-го сталось... Так і було раніше. "Огляд" скоріше театральна постановка, ніж щось хоча б якось пов'язане з медециною.
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21.08.2024 21:43 Відповісти
Я бы сказал "ритуальное действо".
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21.08.2024 22:26 Відповісти
Мінцофри забиратиме земельні ділянки з ПРИВАТНОЇ!! власності (відчужуватиме) для вишок операторів зв'язку чи якої ще пи%ди...
Оце *** вкрай вже ******
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21.08.2024 21:35 Відповісти
тому що складали договори аренди на 5-10 років, людей на чиїх ділянках стоять вишки тупо наї бали, от і вирішили приййняти закон щоб землю під вишками взагалі відчужити. Наголосували 73% підарасів.
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21.08.2024 22:26 Відповісти
Запиліть таку фічу: Кнопка ---> Дати на віллу бідному начальнику ТЦК.
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21.08.2024 21:36 Відповісти
Давно пора ввести право откупиться. Да, несправедливо, да, неконституционно. Но те, у кого деньги есть, и так откупаются. Только деньги идут мимо кассі хомякам-полковникам из ТЦК или проводникам через границу.
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21.08.2024 22:49 Відповісти
То же можно сказать и по отношению к любому уголовному преступлению. Можно даже хорошие скидки давать тем кто заранее будет оплачивать убийства и изнасилования, что бы не искать их потом.
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22.08.2024 04:00 Відповісти
Или даже лучше, давать возможность откупиться только тем кто заранее в кассу оплатит, что бы сэкономить на полициянтах.
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22.08.2024 04:02 Відповісти
А что, в Украине не так все происходит? Никакого значения для суда не имеет, прав ты или виноват.
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22.08.2024 09:58 Відповісти
Во многих странах так происходит. Но везде это вина населения, так как судебная власть как и любая другая либо может зависеть от народа, либо должна.
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23.08.2024 00:40 Відповісти
І ще одну - дати по їбальнику конкретному ТЦК-шнику чи мусору з можливістю вибору конкретної особи. Ну і відпідно тарифи з розцінками але не на всі гроші, як от замісити в гамно коштувало б не більше штуки гривень.
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22.08.2024 13:52 Відповісти
А буде функція -"скарга на рішення ВЛК'', або -''ВЛК вимагає хабаря'' із блискавичною реакцією?
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21.08.2024 22:09 Відповісти
Римський статут ратифіковано, тцк-шникам пора милити попу.
Ой, вони не знали? Після закінчення війни їх першими "кинуть під танки".
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22.08.2024 08:23 Відповісти
Шапіто... Але дуже сумно бо такого беззаконня ще не було!
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21.08.2024 22:21 Відповісти
"танунах", гірше як "за шоколадного вже не буде"... чи все таки?!..
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21.08.2024 22:40 Відповісти
функції одного аргумента, але для багатьох простих змінних.
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21.08.2024 22:48 Відповісти
а закон про "резерв" буде? Чи й надалі будуть прикидуватися дурниками, що так і має бути
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21.08.2024 22:59 Відповісти
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21.08.2024 23:10 Відповісти
Необхідно ще функція автоматичне проходження служби через Інтернет: граєш собі в онлайн шутери, а тобі медальки капають.
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22.08.2024 00:29 Відповісти
 
 