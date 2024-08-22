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Минобороны планирует за два года провести реконструкцию военных госпиталей в 12 городах, - Умеров

Міністр оборони України Рустем Умєров

Министерство обороны планирует в течение двух лет провести реконструкцию военных госпиталей в 12-ти городах Украины.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, Минобороны запускает два больших инфраструктурных проекта.

"Первый – это реконструкция военных госпиталей. Наша цель реконструировать госпитали в 12 городах на протяженни двух ближайших лет", – рассказал министр.

Он отметил, что первая очередь реновации: Днепр, Одесса, Харьков, Киев, Винница; вторая очередь госпиталей в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ривном, Хмельницком, Хмельнике.

"Военная медицина будет на уровне наших западных партнеров", – пообещал Умеров.

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Второй проект - это безбарьерность, и он будет реализован вместе с громадами. Министр отметил, что проект будет представлен в ближайшее время.

Автор: 

больница (1436) Минобороны (9282) Умеров Рустем (504)


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Топ комментарии
+9
Значить будуть тирити гроші далі!...
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22.08.2024 17:50
+9
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22.08.2024 17:55
+8
два роки грабежу української казни від МО(план)
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22.08.2024 17:52
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Значить будуть тирити гроші далі!...
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22.08.2024 17:50 Ответить
А реконструкцію організації усіх ЗС коли? Чи у НАТО вже не йдемо?
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22.08.2024 17:50 Ответить
два роки грабежу української казни від МО(план)
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22.08.2024 17:52 Ответить
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22.08.2024 17:55 Ответить
а слабо заборонити лікувати Воїнів у пошарпаній з цвіллю психушці, та перевести їх у депутатські палати ?
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22.08.2024 17:58 Ответить
Хах, вони ще стільки часу планують бути при владі. Готуйтеся! Сухарі сушіть! Вас українці раніше винесуть!!!
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22.08.2024 18:03 Ответить
коли таке читаєш, чомусь зразу згадуються яйця по 17 гривень..................
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22.08.2024 18:12 Ответить
Де бабло, яке Народ зібрав на відновлення Охмадиту?!
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22.08.2024 18:13 Ответить
ля, прокинулись дебіли..доречі, вони в курсі, що військови лікуються, проходять комісії, отримують інвалідності в цивільних лікарнях??? Бо бл, шпиталів настільки мало, а поранених вояків багато - що у шпиталі не вміщуються!!
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22.08.2024 18:46 Ответить
Може краще поновити ракетну програму і нарешті почати завдавати удари у відповідь по містах россійських нацистів? Тоді нам стільки шпиталей точно не потрібно буде.
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22.08.2024 19:03 Ответить
Ну а що, переговорів через Курськ Наш не буде, а отже вічний презедент та вічний дерибан.
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22.08.2024 19:07 Ответить
Почніть годувати людей, як людей. Хоча б, як за Порошенко. Далі попіклуйся, як міністр за своїх людей. Зарплатня 20+ за 24 на 7 найнижча в Україні. Вбиральниця ціниться більше військовослужбовця. А він нового розпилу придумав
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22.08.2024 19:19 Ответить
Татаров вже будував квартири для військових, Микитасем. Чим закінчився цей проект?
Тепер черга реабілітаційних центрів та шпиталів.
Може спробуєте налагодити трансплантацію, там стільки "запчастин" можна для користі робити.
Не протези вкидуватись, а в можливість залучення авіації для підвезення органів. Треба налогодити коридори для маршрутів. Бо там десь до 3 годин зберігання. Але я не фахівець(такі думки).
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22.08.2024 20:06 Ответить
Опять *******.
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22.08.2024 20:41 Ответить
 
 