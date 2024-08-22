Минобороны планирует за два года провести реконструкцию военных госпиталей в 12 городах, - Умеров

Министерство обороны планирует в течение двух лет провести реконструкцию военных госпиталей в 12-ти городах Украины.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, Минобороны запускает два больших инфраструктурных проекта.

"Первый – это реконструкция военных госпиталей. Наша цель реконструировать госпитали в 12 городах на протяженни двух ближайших лет", – рассказал министр.

Он отметил, что первая очередь реновации: Днепр, Одесса, Харьков, Киев, Винница; вторая очередь госпиталей в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ривном, Хмельницком, Хмельнике.

"Военная медицина будет на уровне наших западных партнеров", – пообещал Умеров.

Читайте также: В приложении "Резерв+" появятся новые функции, - Минобороны

Второй проект - это безбарьерность, и он будет реализован вместе с громадами. Министр отметил, что проект будет представлен в ближайшее время.