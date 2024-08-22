Минобороны планирует за два года провести реконструкцию военных госпиталей в 12 городах, - Умеров
Министерство обороны планирует в течение двух лет провести реконструкцию военных госпиталей в 12-ти городах Украины.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, Минобороны запускает два больших инфраструктурных проекта.
"Первый – это реконструкция военных госпиталей. Наша цель реконструировать госпитали в 12 городах на протяженни двух ближайших лет", – рассказал министр.
Он отметил, что первая очередь реновации: Днепр, Одесса, Харьков, Киев, Винница; вторая очередь госпиталей в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ривном, Хмельницком, Хмельнике.
"Военная медицина будет на уровне наших западных партнеров", – пообещал Умеров.
Второй проект - это безбарьерность, и он будет реализован вместе с громадами. Министр отметил, что проект будет представлен в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер черга реабілітаційних центрів та шпиталів.
Може спробуєте налагодити трансплантацію, там стільки "запчастин" можна для користі робити.
Не протези вкидуватись, а в можливість залучення авіації для підвезення органів. Треба налогодити коридори для маршрутів. Бо там десь до 3 годин зберігання. Але я не фахівець(такі думки).