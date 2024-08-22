Міноборони планує за два роки здійснити реконструкцію військових шпиталів у 12 містах, - Умєров
Міністерство оборони планує протягом двох років провести реконструкцію військових шпиталів у 12 містах України.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами міністра, Міноборони два великі інфраструктурні проєкти.
"Перший - це реконструкція військових шпиталів. Наша мета реконструювати шпиталі в 12 містах протягом двох найближчих років", - розповів міністр.
Він зазначив, що перша черга реновації: Дніпро, Одеса, Харків, Київ, Вінниця; друга черга шпиталів у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Хмільнику.
"Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів", - пообіцяв Умєров.
Другий проєкт - це безбар'єрність, і його буде реалізовано разом із громадами. Міністр зазначив, що проєкт буде презентовано найближчим часом.
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Тепер черга реабілітаційних центрів та шпиталів.
Може спробуєте налагодити трансплантацію, там стільки "запчастин" можна для користі робити.
Не протези вкидуватись, а в можливість залучення авіації для підвезення органів. Треба налогодити коридори для маршрутів. Бо там десь до 3 годин зберігання. Але я не фахівець(такі думки).