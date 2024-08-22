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Міноборони планує за два роки здійснити реконструкцію військових шпиталів у 12 містах, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров

Міністерство оборони планує протягом двох років провести реконструкцію військових шпиталів у 12 містах України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, Міноборони два великі інфраструктурні проєкти.

"Перший - це реконструкція військових шпиталів. Наша мета реконструювати шпиталі в 12 містах протягом двох найближчих років", - розповів міністр.

Він зазначив, що перша черга реновації: Дніпро, Одеса, Харків, Київ, Вінниця; друга черга шпиталів у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Хмільнику.

"Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів", - пообіцяв Умєров.

Також читайте: В Україні створюють службу супроводу військовослужбовців, яка надаватиме підтримку у вирішенні соціальних і медичних питань

Другий проєкт - це безбар'єрність, і його буде реалізовано разом із громадами. Міністр зазначив, що проєкт буде презентовано найближчим часом.

Автор: 

лікарня (1356) Міноборони (7300) Умєров Рустем (585)


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Топ коментарі
+9
Значить будуть тирити гроші далі!...
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22.08.2024 17:50
+9
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22.08.2024 17:55
+8
два роки грабежу української казни від МО(план)
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22.08.2024 17:52
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Значить будуть тирити гроші далі!...
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22.08.2024 17:50 Відповісти
А реконструкцію організації усіх ЗС коли? Чи у НАТО вже не йдемо?
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22.08.2024 17:50 Відповісти
два роки грабежу української казни від МО(план)
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22.08.2024 17:52 Відповісти
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22.08.2024 17:55 Відповісти
а слабо заборонити лікувати Воїнів у пошарпаній з цвіллю психушці, та перевести їх у депутатські палати ?
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22.08.2024 17:58 Відповісти
Хах, вони ще стільки часу планують бути при владі. Готуйтеся! Сухарі сушіть! Вас українці раніше винесуть!!!
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22.08.2024 18:03 Відповісти
коли таке читаєш, чомусь зразу згадуються яйця по 17 гривень..................
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22.08.2024 18:12 Відповісти
Де бабло, яке Народ зібрав на відновлення Охмадиту?!
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22.08.2024 18:13 Відповісти
ля, прокинулись дебіли..доречі, вони в курсі, що військови лікуються, проходять комісії, отримують інвалідності в цивільних лікарнях??? Бо бл, шпиталів настільки мало, а поранених вояків багато - що у шпиталі не вміщуються!!
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22.08.2024 18:46 Відповісти
Може краще поновити ракетну програму і нарешті почати завдавати удари у відповідь по містах россійських нацистів? Тоді нам стільки шпиталей точно не потрібно буде.
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22.08.2024 19:03 Відповісти
Ну а що, переговорів через Курськ Наш не буде, а отже вічний презедент та вічний дерибан.
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22.08.2024 19:07 Відповісти
Почніть годувати людей, як людей. Хоча б, як за Порошенко. Далі попіклуйся, як міністр за своїх людей. Зарплатня 20+ за 24 на 7 найнижча в Україні. Вбиральниця ціниться більше військовослужбовця. А він нового розпилу придумав
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22.08.2024 19:19 Відповісти
Татаров вже будував квартири для військових, Микитасем. Чим закінчився цей проект?
Тепер черга реабілітаційних центрів та шпиталів.
Може спробуєте налагодити трансплантацію, там стільки "запчастин" можна для користі робити.
Не протези вкидуватись, а в можливість залучення авіації для підвезення органів. Треба налогодити коридори для маршрутів. Бо там десь до 3 годин зберігання. Але я не фахівець(такі думки).
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22.08.2024 20:06 Відповісти
Опять *******.
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22.08.2024 20:41 Відповісти
 
 