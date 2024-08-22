Міноборони планує за два роки здійснити реконструкцію військових шпиталів у 12 містах, - Умєров

Міністерство оборони планує протягом двох років провести реконструкцію військових шпиталів у 12 містах України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, Міноборони два великі інфраструктурні проєкти.

"Перший - це реконструкція військових шпиталів. Наша мета реконструювати шпиталі в 12 містах протягом двох найближчих років", - розповів міністр.

Він зазначив, що перша черга реновації: Дніпро, Одеса, Харків, Київ, Вінниця; друга черга шпиталів у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Хмільнику.

"Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів", - пообіцяв Умєров.

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Другий проєкт - це безбар'єрність, і його буде реалізовано разом із громадами. Міністр зазначив, що проєкт буде презентовано найближчим часом.