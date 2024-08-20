В Україні створюють службу супроводу військовослужбовців, яка надаватиме підтримку у вирішенні соціальних і медичних питань

20 серпня на засіданні уряду Кабінет міністрів України прийняв й впровадив постанову щодо порядку роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, служби супроводу будуть створені в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах.

Такі служби опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їх сімей.

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"Кількість військовослужбовців в армії з початку повномасштабного вторгнення виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Всім їм потрібна допомога щодо вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої – надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісти та полонених", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань. Так, серед них:

супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;

супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;

сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації;

участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

Уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих.

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Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати "зворотний зв'язок" із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.

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