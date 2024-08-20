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Новини
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В Україні створюють службу супроводу військовослужбовців, яка надаватиме підтримку у вирішенні соціальних і медичних питань

Служба супроводу військовослужбовців

20 серпня на засіданні уряду Кабінет міністрів України прийняв й впровадив постанову щодо порядку роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Зокрема, служби супроводу будуть створені в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах.

Такі служби опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їх сімей.

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"Кількість військовослужбовців в армії з початку повномасштабного вторгнення виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Всім їм потрібна допомога щодо вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої – надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісти та полонених", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань. Так, серед них:

  •  супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;
  • супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;
  • сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації;
  • участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.

Уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих.

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Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати "зворотний зв'язок" із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.

Нещодавно Мінветеранів повідомляло, в Україні офіційно запровадили нову професію – "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Перші фахівці із супроводу ветеранів розпочнуть роботу восени.

Автор: 

Міноборони (7335) служба (32) військовослужбовці (4728) супровід військових (8)


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Топ коментарі
+7
Кілька десятків тисяч.
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20.08.2024 21:47
+6
Ще кількасот дармоїдів
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20.08.2024 21:46
+5
мені будь ласка супроводжуючу з параметрами 90х60х90..
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20.08.2024 21:40
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мені будь ласка супроводжуючу з параметрами 90х60х90..
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20.08.2024 21:40 Відповісти
молода навряд чи багато з них виїхали закордон скоріш за все буде людина старшого віку
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20.08.2024 21:55 Відповісти
Мілфа? )))

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20.08.2024 22:10 Відповісти
весь кайф обламав. ну хоч мендель якусь?
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20.08.2024 22:13 Відповісти
Хм,Сашко можна жартувати далі,уяви ти загинув на нулі,твоє тіло слава богу тримається купи і всі служби знають що це Сашко,тепер це тіло потрібно доставити за кілька сотень кілометрів у глухе село до стареньких батьків і гідно поховати,потім щоб убиті горем рідні місяцями не блукали по кабінетах чиновників,а їм просто принесли теку з документами,чи поможе Вам та бажана 60*90*60.
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20.08.2024 23:05 Відповісти
Ще кількасот дармоїдів
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20.08.2024 21:46 Відповісти
Кілька десятків тисяч.
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20.08.2024 21:47 Відповісти
О, дублююча служба соцстраху..

В іншій темі поліцейські у школах не сподобались. А в цій структурі зараз дофіга заброньованих чоловіків буде..
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20.08.2024 21:47 Відповісти
а що мусорня броньована у школах так конче потрібна ? чи може мало в кожному селі "кабінета дільничного"..
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20.08.2024 22:19 Відповісти
Походу у Вас небуло/немає дитини шкільного віку.
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20.08.2024 22:32 Відповісти
мусор у школі щось змінить ?
питання звісно риторичне.
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20.08.2024 22:43 Відповісти
Значить дітей немає. Бо тоді б хвилювала безпека дітей, а не мусор в школі.
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20.08.2024 22:49 Відповісти
ахахах як мусор у школі додасть безпеки ?
дамочка а ви у якому відділку поліції служите ?
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20.08.2024 22:52 Відповісти
З Вами все ясно. Судячи зі звернення, припущень та самої риторики - Ви звичайна шпана. З лютою ненавистю до поліції та оточуючих. І дітей теж немає. Бо було б пофігу, хто охороняє. Аби діти були убезпечені.
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20.08.2024 23:27 Відповісти
ахахаха запитую у 3 як мусор у школі додасть безпеки.
у мене в школі мусорів не було, зі всім справлялись вчителі, та і 2.5 роки війни також. Тож поясність як наявність у школі наряду броньованих мусорів вплине на безпеку дітей.
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20.08.2024 23:33 Відповісти
Мої питання проігноровані. Від вас чутно тільки мусор, мусор - конструктиву ніякого. Коли вчились - ситуація інша була. Якщо недоходить - хто вам лікар. Безпредметна розмова. Бб.
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20.08.2024 23:47 Відповісти
центри комплектування та соціальної підтримки вже не справляється?
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20.08.2024 21:53 Відповісти
А ще є ціле Міністерство у справах ветеранів.
Хоча би щось одне довели до ладу. А то скрізь суцільна профанація.
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20.08.2024 22:01 Відповісти
Одна з надважливих соціальних проблем в бійців ЗСУ на нулі - де би помитися та випратися...
І тут стає в нагоді ЛПК від https://t.me/budem_bambit/3814 Справи Громад; менеджер Юрій Бірюков доповідає :
Ми тягнули цей проєкт два роки, попри...
І ось тут замість трьох крапок можна поставити безліч різних причин. "Одноманітність фотографій та звітів", "великий бюджет", "не президентський рівень" тощо. Але ми - ми тягнули цей проєкт два роки. Ми вперті. А ще ми любимо піклуватися про побутові умови наших захисників.
Розумієте, тут така річ. Близько 150 000 військових зараз можуть хоч раз на тиждень прийняти нормальний гарячий душ, випрати форму, змити з себе бруд і кіптяву. Хоч 15-20 хвилин відчути затишок домашнього мирного життя. А потім знову у бій.
Комплекс із порядковим номером "199+1" скоро піде до ЗСУ. Разом з ним туди підуть 201 і 202, потім 203 і так далі. Загальний бюджет проєкту становить зараз 154 мільйони гривень, а це означає, що 77 МІЛЬЙОНІВ пожертвували саме ви. І саме вам вдячні ті 150 тисяч військових, про яких я писав вище.
Ми не збираємося зупинятися, ми не ставимо фінальну цифру у планах, ми приймаємо у чергу на ранню весну 2025 року. Ми тягтимемо цей проєкт, адже ми розраховуємо на вашу допомогу!

Якщо бажаєте допомогти, то:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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20.08.2024 21:54 Відповісти
цирк, потрібно створити спеціальну службу щоб людям надавали послуги без перешкод у державних конторах.
Бідон пачєму мі нє в ната, Урсула пачіму мі не в ЄС....
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20.08.2024 22:06 Відповісти
Мається наувазі, допомога зовсім немобільним, або маломобільним.
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20.08.2024 22:12 Відповісти
так так так, читайте уважно статтю.
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20.08.2024 22:17 Відповісти
Так, так. Читала. Там якраз перелік завдань є.
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20.08.2024 22:33 Відповісти
значить так читали.
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20.08.2024 22:42 Відповісти
та у всіх ціх працівників буде бронь
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20.08.2024 22:20 Відповісти
А що означає СП в ТЦК СП ?
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20.08.2024 22:26 Відповісти
Зелена гнідота законопроектом 10449 заборонило військовим ЗСУ звільнятися навіть, якщо їх родичам (навіть 1-го рівня спорідненості) потрібна постійна допомога і догляд за висновком ЛКК/МСЕК. Навіть при відсутності будь-кого іншого, хто може доглядати! Навіть якщо військовий 30+ місяців вже від₴уяртв за них на ЛБЗ! Яке "супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій" вони будуть робити? На кладовище?
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21.08.2024 19:09 Відповісти
 
 