В Україні створюють службу супроводу військовослужбовців, яка надаватиме підтримку у вирішенні соціальних і медичних питань
20 серпня на засіданні уряду Кабінет міністрів України прийняв й впровадив постанову щодо порядку роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.
Зокрема, служби супроводу будуть створені в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах.
Такі служби опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейськими та членами їх сімей.
"Кількість військовослужбовців в армії з початку повномасштабного вторгнення виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Всім їм потрібна допомога щодо вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої – надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Служби супроводу будуть працювати у всіх військових частинах і займатися лише цим напрямом. Вони будуть займатися не тільки діючими військовослужбовцями, але й членами родин загиблих, зниклих безвісти та полонених", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань. Так, серед них:
- супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;
- супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;
- сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації;
- участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.
Уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих.
Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати "зворотний зв'язок" із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.
Нещодавно Мінветеранів повідомляло, в Україні офіційно запровадили нову професію – "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Перші фахівці із супроводу ветеранів розпочнуть роботу восени.
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В іншій темі поліцейські у школах не сподобались. А в цій структурі зараз дофіга заброньованих чоловіків буде..
питання звісно риторичне.
дамочка а ви у якому відділку поліції служите ?
у мене в школі мусорів не було, зі всім справлялись вчителі, та і 2.5 роки війни також. Тож поясність як наявність у школі наряду броньованих мусорів вплине на безпеку дітей.
Хоча би щось одне довели до ладу. А то скрізь суцільна профанація.
І тут стає в нагоді ЛПК від https://t.me/budem_bambit/3814 Справи Громад; менеджер Юрій Бірюков доповідає :
Ми тягнули цей проєкт два роки, попри...
І ось тут замість трьох крапок можна поставити безліч різних причин. "Одноманітність фотографій та звітів", "великий бюджет", "не президентський рівень" тощо. Але ми - ми тягнули цей проєкт два роки. Ми вперті. А ще ми любимо піклуватися про побутові умови наших захисників.
Розумієте, тут така річ. Близько 150 000 військових зараз можуть хоч раз на тиждень прийняти нормальний гарячий душ, випрати форму, змити з себе бруд і кіптяву. Хоч 15-20 хвилин відчути затишок домашнього мирного життя. А потім знову у бій.
Комплекс із порядковим номером "199+1" скоро піде до ЗСУ. Разом з ним туди підуть 201 і 202, потім 203 і так далі. Загальний бюджет проєкту становить зараз 154 мільйони гривень, а це означає, що 77 МІЛЬЙОНІВ пожертвували саме ви. І саме вам вдячні ті 150 тисяч військових, про яких я писав вище.
Ми не збираємося зупинятися, ми не ставимо фінальну цифру у планах, ми приймаємо у чергу на ранню весну 2025 року. Ми тягтимемо цей проєкт, адже ми розраховуємо на вашу допомогу!
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Бідон пачєму мі нє в ната, Урсула пачіму мі не в ЄС....