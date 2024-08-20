В Украине создают службу сопровождения военнослужащих, которая будет оказывать поддержку в решении социальных и медицинских вопросов

20 августа на заседании правительства Кабинет Министров Украины принял и внедрил постановление о порядке работы и деятельности служб сопровождения в интересах социальной поддержки защитников и защитниц и членов их семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

В частности, службы сопровождения будут созданы в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и учреждениях.

Такие службы будут заниматься военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейскими и членами их семей.

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"Количество военнослужащих в армии с начала полномасштабного вторжения выросло в разы. В армии сейчас очень много гражданских людей, которые до этого никогда не сталкивались с армией. Всем им нужна помощь по решению насущных вопросов, с которыми они сталкиваются во время службы. Именно поэтому создаем совершенно новую службу, основная цель которой - предоставление своевременной и качественной помощи военнослужащим. Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, пропавших без вести и пленных", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Основная задача служб сопровождения будет заключаться в помощи военнослужащим в решении ряда социальных и медицинских вопросов. В частности, среди них:

сопровождение раненых, в том числе путем оказания им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;

сопровождение членов семей погибших (умерших), пропавших без вести и пленных и оказание им помощи в вопросах реализации надлежащих льгот и гарантий;

содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;

участие в мероприятиях сопровождения или поддержки тех, кто увольняется со службы.

Уполномоченные лица служб сопровождения будут выявлять и оценивать социальные потребности военнослужащих и уточнять информацию в учреждениях здравоохранения о потребностях раненых и больных.

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Также они будут предоставлять все необходимые консультации и обеспечивать "обратную связь" с поставщиками социальных услуг по решению актуальных вопросов военнослужащих.

Недавно Минветеранов сообщало, что в Украине официально ввели новую профессию - "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Первые специалисты по сопровождению ветеранов начнут работу осенью.