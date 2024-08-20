РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11684 посетителя онлайн
Новости
1 846 29

В Украине создают службу сопровождения военнослужащих, которая будет оказывать поддержку в решении социальных и медицинских вопросов

Служба супроводу військовослужбовців

20 августа на заседании правительства Кабинет Министров Украины принял и внедрил постановление о порядке работы и деятельности служб сопровождения в интересах социальной поддержки защитников и защитниц и членов их семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

В частности, службы сопровождения будут созданы в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и учреждениях.

Такие службы будут заниматься военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейскими и членами их семей.

Читайте также: Статус военных, воюющих на территории РФ: Рада приняла законопроект

"Количество военнослужащих в армии с начала полномасштабного вторжения выросло в разы. В армии сейчас очень много гражданских людей, которые до этого никогда не сталкивались с армией. Всем им нужна помощь по решению насущных вопросов, с которыми они сталкиваются во время службы. Именно поэтому создаем совершенно новую службу, основная цель которой - предоставление своевременной и качественной помощи военнослужащим. Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, пропавших без вести и пленных", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Основная задача служб сопровождения будет заключаться в помощи военнослужащим в решении ряда социальных и медицинских вопросов. В частности, среди них:

  • сопровождение раненых, в том числе путем оказания им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;
  • сопровождение членов семей погибших (умерших), пропавших без вести и пленных и оказание им помощи в вопросах реализации надлежащих льгот и гарантий;
  • содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;
  • участие в мероприятиях сопровождения или поддержки тех, кто увольняется со службы.

Уполномоченные лица служб сопровождения будут выявлять и оценивать социальные потребности военнослужащих и уточнять информацию в учреждениях здравоохранения о потребностях раненых и больных.

Читайте также: "Укрзализныця" создала спецрезерв билетов для военных и их семей

Также они будут предоставлять все необходимые консультации и обеспечивать "обратную связь" с поставщиками социальных услуг по решению актуальных вопросов военнослужащих.

Недавно Минветеранов сообщало, что в Украине официально ввели новую профессию - "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Первые специалисты по сопровождению ветеранов начнут работу осенью.

Автор: 

Минобороны (9306) служба (39) военнослужащие (6119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Кілька десятків тисяч.
показать весь комментарий
20.08.2024 21:47
+6
Ще кількасот дармоїдів
показать весь комментарий
20.08.2024 21:46
+5
мені будь ласка супроводжуючу з параметрами 90х60х90..
показать весь комментарий
20.08.2024 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мені будь ласка супроводжуючу з параметрами 90х60х90..
показать весь комментарий
20.08.2024 21:40 Ответить
молода навряд чи багато з них виїхали закордон скоріш за все буде людина старшого віку
показать весь комментарий
20.08.2024 21:55 Ответить
Мілфа? )))

показать весь комментарий
20.08.2024 22:10 Ответить
весь кайф обламав. ну хоч мендель якусь?
показать весь комментарий
20.08.2024 22:13 Ответить
Хм,Сашко можна жартувати далі,уяви ти загинув на нулі,твоє тіло слава богу тримається купи і всі служби знають що це Сашко,тепер це тіло потрібно доставити за кілька сотень кілометрів у глухе село до стареньких батьків і гідно поховати,потім щоб убиті горем рідні місяцями не блукали по кабінетах чиновників,а їм просто принесли теку з документами,чи поможе Вам та бажана 60*90*60.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:05 Ответить
Ще кількасот дармоїдів
показать весь комментарий
20.08.2024 21:46 Ответить
Кілька десятків тисяч.
показать весь комментарий
20.08.2024 21:47 Ответить
О, дублююча служба соцстраху..

В іншій темі поліцейські у школах не сподобались. А в цій структурі зараз дофіга заброньованих чоловіків буде..
показать весь комментарий
20.08.2024 21:47 Ответить
а що мусорня броньована у школах так конче потрібна ? чи може мало в кожному селі "кабінета дільничного"..
показать весь комментарий
20.08.2024 22:19 Ответить
Походу у Вас небуло/немає дитини шкільного віку.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:32 Ответить
мусор у школі щось змінить ?
питання звісно риторичне.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:43 Ответить
Значить дітей немає. Бо тоді б хвилювала безпека дітей, а не мусор в школі.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:49 Ответить
ахахах як мусор у школі додасть безпеки ?
дамочка а ви у якому відділку поліції служите ?
показать весь комментарий
20.08.2024 22:52 Ответить
З Вами все ясно. Судячи зі звернення, припущень та самої риторики - Ви звичайна шпана. З лютою ненавистю до поліції та оточуючих. І дітей теж немає. Бо було б пофігу, хто охороняє. Аби діти були убезпечені.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:27 Ответить
ахахаха запитую у 3 як мусор у школі додасть безпеки.
у мене в школі мусорів не було, зі всім справлялись вчителі, та і 2.5 роки війни також. Тож поясність як наявність у школі наряду броньованих мусорів вплине на безпеку дітей.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:33 Ответить
Мої питання проігноровані. Від вас чутно тільки мусор, мусор - конструктиву ніякого. Коли вчились - ситуація інша була. Якщо недоходить - хто вам лікар. Безпредметна розмова. Бб.
показать весь комментарий
20.08.2024 23:47 Ответить
центри комплектування та соціальної підтримки вже не справляється?
показать весь комментарий
20.08.2024 21:53 Ответить
А ще є ціле Міністерство у справах ветеранів.
Хоча би щось одне довели до ладу. А то скрізь суцільна профанація.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:01 Ответить
Одна з надважливих соціальних проблем в бійців ЗСУ на нулі - де би помитися та випратися...
І тут стає в нагоді ЛПК від https://t.me/budem_bambit/3814 Справи Громад; менеджер Юрій Бірюков доповідає :
Ми тягнули цей проєкт два роки, попри...
І ось тут замість трьох крапок можна поставити безліч різних причин. "Одноманітність фотографій та звітів", "великий бюджет", "не президентський рівень" тощо. Але ми - ми тягнули цей проєкт два роки. Ми вперті. А ще ми любимо піклуватися про побутові умови наших захисників.
Розумієте, тут така річ. Близько 150 000 військових зараз можуть хоч раз на тиждень прийняти нормальний гарячий душ, випрати форму, змити з себе бруд і кіптяву. Хоч 15-20 хвилин відчути затишок домашнього мирного життя. А потім знову у бій.
Комплекс із порядковим номером "199+1" скоро піде до ЗСУ. Разом з ним туди підуть 201 і 202, потім 203 і так далі. Загальний бюджет проєкту становить зараз 154 мільйони гривень, а це означає, що 77 МІЛЬЙОНІВ пожертвували саме ви. І саме вам вдячні ті 150 тисяч військових, про яких я писав вище.
Ми не збираємося зупинятися, ми не ставимо фінальну цифру у планах, ми приймаємо у чергу на ранню весну 2025 року. Ми тягтимемо цей проєкт, адже ми розраховуємо на вашу допомогу!

Якщо бажаєте допомогти, то:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
показать весь комментарий
20.08.2024 21:54 Ответить
цирк, потрібно створити спеціальну службу щоб людям надавали послуги без перешкод у державних конторах.
Бідон пачєму мі нє в ната, Урсула пачіму мі не в ЄС....
показать весь комментарий
20.08.2024 22:06 Ответить
Мається наувазі, допомога зовсім немобільним, або маломобільним.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:12 Ответить
так так так, читайте уважно статтю.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:17 Ответить
Так, так. Читала. Там якраз перелік завдань є.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:33 Ответить
значить так читали.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:42 Ответить
та у всіх ціх працівників буде бронь
показать весь комментарий
20.08.2024 22:20 Ответить
А що означає СП в ТЦК СП ?
показать весь комментарий
20.08.2024 22:26 Ответить
Зелена гнідота законопроектом 10449 заборонило військовим ЗСУ звільнятися навіть, якщо їх родичам (навіть 1-го рівня спорідненості) потрібна постійна допомога і догляд за висновком ЛКК/МСЕК. Навіть при відсутності будь-кого іншого, хто може доглядати! Навіть якщо військовий 30+ місяців вже від₴уяртв за них на ЛБЗ! Яке "супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій" вони будуть робити? На кладовище?
показать весь комментарий
21.08.2024 19:09 Ответить
 
 