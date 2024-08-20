В Украине создают службу сопровождения военнослужащих, которая будет оказывать поддержку в решении социальных и медицинских вопросов
20 августа на заседании правительства Кабинет Министров Украины принял и внедрил постановление о порядке работы и деятельности служб сопровождения в интересах социальной поддержки защитников и защитниц и членов их семей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.
В частности, службы сопровождения будут созданы в органах военного управления, воинских частях, учебных военных центрах и учреждениях.
Такие службы будут заниматься военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейскими и членами их семей.
"Количество военнослужащих в армии с начала полномасштабного вторжения выросло в разы. В армии сейчас очень много гражданских людей, которые до этого никогда не сталкивались с армией. Всем им нужна помощь по решению насущных вопросов, с которыми они сталкиваются во время службы. Именно поэтому создаем совершенно новую службу, основная цель которой - предоставление своевременной и качественной помощи военнослужащим. Службы сопровождения будут работать во всех воинских частях и заниматься только этим направлением. Они будут заниматься не только действующими военнослужащими, но и членами семей погибших, пропавших без вести и пленных", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Основная задача служб сопровождения будет заключаться в помощи военнослужащим в решении ряда социальных и медицинских вопросов. В частности, среди них:
- сопровождение раненых, в том числе путем оказания им помощи в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий и медико-социальных врачебных комиссий, поддержка коммуникации с членами их семей;
- сопровождение членов семей погибших (умерших), пропавших без вести и пленных и оказание им помощи в вопросах реализации надлежащих льгот и гарантий;
- содействие в оформлении документов, необходимых для предоставления им удостоверений, подтверждающих статус лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации;
- участие в мероприятиях сопровождения или поддержки тех, кто увольняется со службы.
Уполномоченные лица служб сопровождения будут выявлять и оценивать социальные потребности военнослужащих и уточнять информацию в учреждениях здравоохранения о потребностях раненых и больных.
Также они будут предоставлять все необходимые консультации и обеспечивать "обратную связь" с поставщиками социальных услуг по решению актуальных вопросов военнослужащих.
Недавно Минветеранов сообщало, что в Украине официально ввели новую профессию - "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Первые специалисты по сопровождению ветеранов начнут работу осенью.
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В іншій темі поліцейські у школах не сподобались. А в цій структурі зараз дофіга заброньованих чоловіків буде..
питання звісно риторичне.
дамочка а ви у якому відділку поліції служите ?
у мене в школі мусорів не було, зі всім справлялись вчителі, та і 2.5 роки війни також. Тож поясність як наявність у школі наряду броньованих мусорів вплине на безпеку дітей.
Хоча би щось одне довели до ладу. А то скрізь суцільна профанація.
І тут стає в нагоді ЛПК від https://t.me/budem_bambit/3814 Справи Громад; менеджер Юрій Бірюков доповідає :
Ми тягнули цей проєкт два роки, попри...
І ось тут замість трьох крапок можна поставити безліч різних причин. "Одноманітність фотографій та звітів", "великий бюджет", "не президентський рівень" тощо. Але ми - ми тягнули цей проєкт два роки. Ми вперті. А ще ми любимо піклуватися про побутові умови наших захисників.
Розумієте, тут така річ. Близько 150 000 військових зараз можуть хоч раз на тиждень прийняти нормальний гарячий душ, випрати форму, змити з себе бруд і кіптяву. Хоч 15-20 хвилин відчути затишок домашнього мирного життя. А потім знову у бій.
Комплекс із порядковим номером "199+1" скоро піде до ЗСУ. Разом з ним туди підуть 201 і 202, потім 203 і так далі. Загальний бюджет проєкту становить зараз 154 мільйони гривень, а це означає, що 77 МІЛЬЙОНІВ пожертвували саме ви. І саме вам вдячні ті 150 тисяч військових, про яких я писав вище.
Ми не збираємося зупинятися, ми не ставимо фінальну цифру у планах, ми приймаємо у чергу на ранню весну 2025 року. Ми тягтимемо цей проєкт, адже ми розраховуємо на вашу допомогу!
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Бідон пачєму мі нє в ната, Урсула пачіму мі не в ЄС....