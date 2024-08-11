РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости
1 523 4

"Укрзализныця" создала спецрезерв билетов для военных и их семей

Спецрезерв квитків для військових

В "Укрзализныце" создали спецрезерв билетов для военнослужащих и их семей на случай, когда возникла срочная необходимость приобрести билеты на поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Командир отпустил, а билетов на поезд нет? Узнал день в день, что нужно срочно вернуться в подразделение? Не проблема: "Укрзализныця" создала специальный резерв билетов для военных и постоянно, при необходимости, добавляет туда места - бронируйте по этой ссылке", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Укрзализныця" запускает первый в Украине детский вагон, продажа билетов уже стартовала

Как отмечается, уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать.

Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города, и периодически расширяется. Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые направляются в госпитали навестить своих близких.

В "Укрзализныце" призвали звонить по специальному номеру горячей линии железной дороги для военных: 0 800 503 222, если не найдете нужного направления.

Автор: 

билеты (317) Укрзализныця (2744) военнослужащие (6107)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До цього продавали квітки через провідників. Тепер є прикриття резерв для військових. Побачете як почнуть продовати в тридорога.
показать весь комментарий
11.08.2024 16:39 Ответить
Краще хай розберуться із квитковою мафією, яка скуповує всі квитки на захід Україні в перші години їх виходу.
показать весь комментарий
11.08.2024 17:15 Ответить
Щоб розібратися, потрібно її очолити.
показать весь комментарий
11.08.2024 18:30 Ответить
 
 