"Укрзализныця" создала спецрезерв билетов для военных и их семей

В "Укрзализныце" создали спецрезерв билетов для военнослужащих и их семей на случай, когда возникла срочная необходимость приобрести билеты на поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Командир отпустил, а билетов на поезд нет? Узнал день в день, что нужно срочно вернуться в подразделение? Не проблема: "Укрзализныця" создала специальный резерв билетов для военных и постоянно, при необходимости, добавляет туда места - бронируйте по этой ссылке", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать.

Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города, и периодически расширяется. Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые направляются в госпитали навестить своих близких.

В "Укрзализныце" призвали звонить по специальному номеру горячей линии железной дороги для военных: 0 800 503 222, если не найдете нужного направления.