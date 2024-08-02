"Укрзализныця" запускает первый в Украине детский вагон, продажа билетов уже стартовала

"Укрзалізниця" запустила продажи билетов на первый в истории компании детский купейный вагон, который с 8 августа будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков - Ясиня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было "комфортно, безопасно и интересно в дороге".

Детский вагон спроектировали по инициативе "Укрзализныци" в коллаборации с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и при финансовой поддержке Правительства Бельгии.

"Этот уникальный вагон модернизирован в Украине - на нашем Киевском электровагоноремонтном заводе. До конца этого года планируем запустить еще 7 таких вагонов", - подчеркнул председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

Работы по модернизации детского вагона продолжались около полугода, и уже 8 августа он отправится в свой первый рейс по маршруту, который регулярно перевозит группы детей из Харьковщины на отдых в горах.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мкнира Мамедзаде, в детских вагонах маленькие пассажиры смогут использовать время в путешествии для обучения через игру и при необходимости получить базовую психосоциальную поддержку от работников. Кроме того, детские вагоны оснащены разнообразными развлекательно-познавательными материалами.

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Как добавили в "Укрзалізниці", в процессе модернизации вагон получил ряд современных решений, которые сделают путешествие родителей с детьми более комфортным: от детских манежей до пеленальных столиков в уборной.

Билеты на этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение "Укрзализныци", стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса в том же поезде. Вагон в приложении имеет маркировку "Детский".

Дети до 5 лет включительно могут путешествовать поездами "Укрзализныци" бесплатно и не требуют отдельного билета.

Как сообщалось, с 1 августа "Укрзализныця" запустила женские купе уже в 12 поездах.