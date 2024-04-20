"Укрзализныця" в тестовом режиме возвращает "Интерсити+" из Киева в Одессу

"Укрзализныця" вернет скоростной поезд "Интерсити+" из Киева в Одессу - пока только в тестовом режиме. Также увеличит количество мест до Львова на Пасху.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице компании.

"Поезд №761/762 Киев — Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на пасхальный уикенд увеличат предложение мест из Киева до Львова, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая.

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"Билеты на Одессу уже в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в течение ближайших дней, поэтому не откладывайте планирование путешествия!" - напомнили в УЗ.