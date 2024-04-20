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"Укрзалізниця" в тестовому режимі повертає "Інтерсіті+" з Києва до Одеси

інтерсіті

"Укрзалізниця" поверне швидкісний поїзд "Інтерсіті+" з Києва до Одеси — поки що лише в тестовому режимі. Також збільшить кількість місць до Львова на Великдень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці компанії.

"Поїзд №761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, на великодній вікенд збільшать пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ — Львів на 4 та 5 травня.

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"Квитки на Одесу вже у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться поступово протягом найближчих днів, тож не відкладайте планування подорожі!", - нагадали в УЗ.

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Одеса (5447) потяг (1967) Укрзалізниця (6838)


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Щось не дуже він швидкий
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20.04.2024 18:56 Відповісти
Та байдуже який він, читаєш ці новини, і таке враження що країна живе в різних вимірах, продовжуйте і далі в тому ж дусі, але потім не плачте, і не шукайте винних....
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20.04.2024 19:00 Відповісти
Треба ще план всіх святкових заходів опублікувати. З датами, часом, місцем проведення. І корди теж можна оприлюднити.
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20.04.2024 19:02 Відповісти
 
 