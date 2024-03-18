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"Укрзалізниця" начинает продажу онлайн-билетов в Австрию

укрзалізниця,потяг

"Укрзализныця" с 18 марта начинает продажу онлайн-билетов на направление "Украина – Австрия". Приобрести их можно в мобильном приложении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".

Билеты "Киев-Вена" теперь можно будет приобрести только в мобильном приложении "Укрзалізниці", предварительно подтвердив свою личность в "Дії".

А вот билеты "Чоп - Вена" можно приобрести онлайн в мобильном приложении "Укрзалізниці" и в международных билетных кассах вокзалов.

Читайте также: Укрзализныця возобновила продажу билетов онлайн

В "Укрзалізниці" напоминают, что новый прямой поезд №143/146 "Вена - Чоп - Вена" имеет удобную стыковку с ночными поездами из Киева, Луцка и Ривне, а из Чопа в Вену следует составом из сидячих вагонов.

В "Укрзалізниці" сообщили, что планируют организовать онлайн билеты и на других маршрутах: следующим этапом будет "Киев – Будапешт – Вена" и "Чоп – Будапешт – Вена", транзитом через Венгрию.

"Прямые сообщения "Украина – Венгрия" (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже", – отмечают в УЗ.

Читайте также: Билеты на поезд в Австрию и Венгрию с 18 марта будут продавать только онлайн, - "Укрзализныця"

Автор: 

поезд (1030) Укрзализныця (2762) электронные билеты (38)


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Топ комментарии
+4
Яким боком і тут, ота ДІЯ?
Це, мабуть, чергове найвеличне рішення, отого СРАТЬєха, із отієї ставки!!??

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів з лжепрутіним!
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18.03.2024 10:59 Ответить
+2
А як іноземцю в кого немає тої сраної дії підтвердити? Дебіли мля
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18.03.2024 10:46 Ответить
+2
на каву у Відень?
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18.03.2024 10:47 Ответить
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Новий маршрут для ухилянтів?
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18.03.2024 10:39 Ответить
Без листа від буданова, на кордоні «морозяться», кмітливі з Держприкордонслужки… Списки перетнувших привладних та екс-привладних, маються у керівника ДержПрикорд служки!!
Там цілі бригади штурмові …. Але ж СРАТЬєх з ставки, так і далі лукавить…

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
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18.03.2024 11:04 Ответить
Поки що білети на Відень продають ІЗ ПОД ПОЛИ. Касири заробляють
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18.03.2024 10:40 Ответить
Я не знаю як вам із Словаччини вдається роздивитись що тут роблять касири Укрзалізниці, але якщо ви встановите додаток з продажу квитків, ви їх побачите у продажу.
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18.03.2024 11:14 Ответить
Я вас ознайомлю з географією
Братислава знаходиться в 60 км від Відня. Далі ви маєте зрозуміти самі
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18.03.2024 12:03 Ответить
Так то віденські касири заробляють, а не зелені", яких ви всім серцем ненавидите?
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18.03.2024 12:33 Ответить
Білети в обоя кінца велми тяжко купити .
А ось із под поли можно.
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18.03.2024 15:43 Ответить
Братислава
*********
Пресбург німецькою мовою. До 2 Світової там була трамвайна лінія, котрою користувалися громадяни двох країн. Потім прийшли совєти і всьо позаростало бур'яном.
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18.03.2024 13:03 Ответить
Так і є
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18.03.2024 15:41 Ответить
Братислава в австро угорський імперії БУЛА КОНЧЕ ДАЧЕЙ для австрійської і угорської еліти
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18.03.2024 15:45 Ответить
Словаччина дуже подобалася мадярам. Особливо "кривавій графині" Ержебет Баторі, яка вбила кілька сотень словацьких дівчат, і провадила "процедури омолодження" у ванній, наповненій їх кров'ю.

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18.03.2024 16:03 Ответить
А як іноземцю в кого немає тої сраної дії підтвердити? Дебіли мля
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18.03.2024 10:46 Ответить
Є автобуси
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18.03.2024 10:53 Ответить
на каву у Відень?
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18.03.2024 10:47 Ответить
На день - у Відень-
А там і кава і пиво...

Нема злиднів...
Можна осісти...
Цікаво...
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18.03.2024 11:00 Ответить
максимум втонути в тися. ось правда зеленої влади
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18.03.2024 11:05 Ответить
пити каву на набережній Дунаю
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18.03.2024 11:00 Ответить
Тиси разом з пердулою.
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18.03.2024 11:04 Ответить
Яким боком і тут, ота ДІЯ?
Це, мабуть, чергове найвеличне рішення, отого СРАТЬєха, із отієї ставки!!??

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів з лжепрутіним!
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18.03.2024 10:59 Ответить
а як вчив маринований крупський "зеленизм это преждего всего цифровой учёт и контроль!" ))
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18.03.2024 11:09 Ответить
 
 