"Укрзалізниця" начинает продажу онлайн-билетов в Австрию

"Укрзализныця" с 18 марта начинает продажу онлайн-билетов на направление "Украина – Австрия". Приобрести их можно в мобильном приложении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".

Билеты "Киев-Вена" теперь можно будет приобрести только в мобильном приложении "Укрзалізниці", предварительно подтвердив свою личность в "Дії".

А вот билеты "Чоп - Вена" можно приобрести онлайн в мобильном приложении "Укрзалізниці" и в международных билетных кассах вокзалов.

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В "Укрзалізниці" напоминают, что новый прямой поезд №143/146 "Вена - Чоп - Вена" имеет удобную стыковку с ночными поездами из Киева, Луцка и Ривне, а из Чопа в Вену следует составом из сидячих вагонов.

В "Укрзалізниці" сообщили, что планируют организовать онлайн билеты и на других маршрутах: следующим этапом будет "Киев – Будапешт – Вена" и "Чоп – Будапешт – Вена", транзитом через Венгрию.

"Прямые сообщения "Украина – Венгрия" (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже", – отмечают в УЗ.

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