"Укрзалізниця" начинает продажу онлайн-билетов в Австрию
"Укрзализныця" с 18 марта начинает продажу онлайн-билетов на направление "Украина – Австрия". Приобрести их можно в мобильном приложении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниці".
Билеты "Киев-Вена" теперь можно будет приобрести только в мобильном приложении "Укрзалізниці", предварительно подтвердив свою личность в "Дії".
А вот билеты "Чоп - Вена" можно приобрести онлайн в мобильном приложении "Укрзалізниці" и в международных билетных кассах вокзалов.
В "Укрзалізниці" напоминают, что новый прямой поезд №143/146 "Вена - Чоп - Вена" имеет удобную стыковку с ночными поездами из Киева, Луцка и Ривне, а из Чопа в Вену следует составом из сидячих вагонов.
В "Укрзалізниці" сообщили, что планируют организовать онлайн билеты и на других маршрутах: следующим этапом будет "Киев – Будапешт – Вена" и "Чоп – Будапешт – Вена", транзитом через Венгрию.
"Прямые сообщения "Украина – Венгрия" (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже", – отмечают в УЗ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там цілі бригади штурмові …. Але ж СРАТЬєх з ставки, так і далі лукавить…
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Братислава знаходиться в 60 км від Відня. Далі ви маєте зрозуміти самі
А ось із под поли можно.
*********
Пресбург німецькою мовою. До 2 Світової там була трамвайна лінія, котрою користувалися громадяни двох країн. Потім прийшли совєти і всьо позаростало бур'яном.
А там і кава і пиво...
Нема злиднів...
Можна осісти...
Цікаво...
Це, мабуть, чергове найвеличне рішення, отого СРАТЬєха, із отієї ставки!!??
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів з лжепрутіним!