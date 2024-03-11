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Билеты на поезд в Австрию и Венгрию с 18 марта будут продавать только онлайн, - "Укрзализныця"

укрзалізниця

18 марта "Укрзализныця" начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны в направлении Украина - Австрия и обратно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Купить билеты можно будет через приложение "Укрзализныци", а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через "Дію.Підпис".

"Шаг за шагом оцифровываем наши сервисы и делаем их удобными для клиентов... нам удалось достичь договоренностей с Венгрией и Австрией по поводу онлайн-продажи билетов на поезда. После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступными онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие. Также, как продемонстрировал опыт на маршруте Киев — Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов. Двигаемся дальше", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

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На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена.

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Для приготовлений к продаже билетов онлайн "Укрзализныця" с завтрашнего дня временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта.

Ограничение будет продолжаться до открытия онлайн-продаж. То есть, 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайн. Временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. По состоянию на данный момент билеты на поезд Чоп — Вена и обратно доступны практически на все даты.

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Напомним, новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Автор: 

Австрия (820) билеты (317) Венгрия (2000) Укрзализныця (2759)


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Топ комментарии
+4
Кляті "цифровізатори" і тут намагаються примусово впхати свою гімняну "Дію" - пішли на хрін, ЗЕскоти, разом зі своєю "державою в смартфоні".
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11.03.2024 20:36
+2
І хто ж поїде?
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11.03.2024 20:42
+2
Але спочатку ізволь шашлика отвєдать!
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11.03.2024 21:27
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Супер. Їду на каву у Відень, а на зворотній дорозі заскочу на гуляш в Будапешт.
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11.03.2024 20:36 Ответить
Але спочатку ізволь шашлика отвєдать!
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11.03.2024 21:27 Ответить
Хто такий Ізволь?
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11.03.2024 21:29 Ответить
Кляті "цифровізатори" і тут намагаються примусово впхати свою гімняну "Дію" - пішли на хрін, ЗЕскоти, разом зі своєю "державою в смартфоні".
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11.03.2024 20:36 Ответить
у Європі так зума не сходять. ніхто не викорчовує старі можливості під нуль, як це роблять українські довбойоби.
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11.03.2024 21:02 Ответить
провідницями надіюсь будуть співробітники ТЦК?
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11.03.2024 20:37 Ответить
спивробитныци
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11.03.2024 20:57 Ответить
какаяразница
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11.03.2024 21:03 Ответить
Головне щоб без гонореї.
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11.03.2024 21:22 Ответить
Як тепер жити?
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11.03.2024 20:37 Ответить
в програмі зеленського цей пункт на рахунок тебе та інших відсутній. помирати та виживати є.
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11.03.2024 20:41 Ответить
І хто ж поїде?
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11.03.2024 20:42 Ответить
Ліплять цю Дію призначенці зелі, як зайцю, стоп-сигнал…
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11.03.2024 20:58 Ответить
значить їх не буде як і на польські потяги?
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11.03.2024 20:59 Ответить
отакої!
а казали, що самолі полетять.
де можна купити квиток на самоль?
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11.03.2024 22:01 Ответить
Продається разом з самольотом.
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12.03.2024 09:50 Ответить
 
 