Билеты на поезд в Австрию и Венгрию с 18 марта будут продавать только онлайн, - "Укрзализныця"

18 марта "Укрзализныця" начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны в направлении Украина - Австрия и обратно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Купить билеты можно будет через приложение "Укрзализныци", а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через "Дію.Підпис".

"Шаг за шагом оцифровываем наши сервисы и делаем их удобными для клиентов... нам удалось достичь договоренностей с Венгрией и Австрией по поводу онлайн-продажи билетов на поезда. После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступными онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие. Также, как продемонстрировал опыт на маршруте Киев — Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов. Двигаемся дальше", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

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На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена.

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Для приготовлений к продаже билетов онлайн "Укрзализныця" с завтрашнего дня временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта.

Ограничение будет продолжаться до открытия онлайн-продаж. То есть, 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайн. Временное ограничение не коснется поезда Чоп – Вена – Чоп. По состоянию на данный момент билеты на поезд Чоп — Вена и обратно доступны практически на все даты.

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Напомним, новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.