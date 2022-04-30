Укрзализныця возобновила продажу билетов онлайн
АО "Укрзализныця" возобновило продажу билетов через сайт и чат-бот после технических работ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграме Укрзализныци.
"Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова на связи! Билеты можно покупать через сайт и чат-бот", - сказано в сообщении.
Ранее Укрзализныця приостановила продажу электронных билетов и работу сервисов поддержки из-за неотложных технических работ.
