Укрзалізниця відновила продаж квитків онлайн

АТ "Укрзалізниця" відновило продаж квитків через сайт і чатбот після технічних робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Укрзалізниці.

"Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв'язку! Квитки можна купувати через сайт і чатбот", - сказано в повідомленні.

Раніше Укрзалізниця призупинила продаж електронних квитків і роботу сервісів підтримки через невідкладні технічні роботи.

