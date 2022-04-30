Укрзалізниця відновила продаж квитків онлайн
АТ "Укрзалізниця" відновило продаж квитків через сайт і чатбот після технічних робіт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Укрзалізниці.
"Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв'язку! Квитки можна купувати через сайт і чатбот", - сказано в повідомленні.
Раніше Укрзалізниця призупинила продаж електронних квитків і роботу сервісів підтримки через невідкладні технічні роботи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль