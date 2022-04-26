Евакуаційний медпотяг почав курсувати в Україні, - МОЗ. ФОТОрепортаж

У перший рейс вийшов новий потяг-мінігоспіталь. Такий транспорт дозволяє евакуювати з небезпечних областей України хворих, поранених і травмованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Спеціальними медичними потягами із зон бойових дій вже перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей, однак потяг-мінігоспіталь складається із кількох вагонів і має можливість інтенсивної терапії.

Потяг запустили у співпраці МОЗ, "Лікарі без кордонів" та "Укрзалізниця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 26 квітня призначено сім додаткових евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"

Тепер "Лікарі без кордонів" шукають українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу. Зацікавлених просять надіслати резюме та мотиваційні листи на електронну пошту [email protected].









Також читайте: "Укрзалізниця" опублікувала розклад міжнародних евакуаційних та приміських рейсів на 26 квітня





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарні коридори врятували близько мільйона осіб, - Верещук