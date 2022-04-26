Евакуаційний медпотяг почав курсувати в Україні, - МОЗ. ФОТОрепортаж
У перший рейс вийшов новий потяг-мінігоспіталь. Такий транспорт дозволяє евакуювати з небезпечних областей України хворих, поранених і травмованих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Спеціальними медичними потягами із зон бойових дій вже перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей, однак потяг-мінігоспіталь складається із кількох вагонів і має можливість інтенсивної терапії.
Потяг запустили у співпраці МОЗ, "Лікарі без кордонів" та "Укрзалізниця".
Тепер "Лікарі без кордонів" шукають українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу. Зацікавлених просять надіслати резюме та мотиваційні листи на електронну пошту [email protected].
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