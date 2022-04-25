Гуманітарні коридори врятували близько мільйона осіб, - Верещук

Завдяки гуманітарним коридорам вдалося врятувати близько 1 мільйона людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"По коридорах виїхали тільки тими автобусами, які ми організували, 350 тисяч. А ще на приватних автівках виїхали. Це вже близько мільйона людей вдалося врятувати за цей час саме завдяки гуманітарним коридорам", - сказала Верещук.

Вона поінформувала, що завдяки обміну вдалося звільнити з російського полону 250 військових та цивільних осіб.

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