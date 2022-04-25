Гуманітарні коридори врятували близько мільйона осіб, - Верещук
Завдяки гуманітарним коридорам вдалося врятувати близько 1 мільйона людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"По коридорах виїхали тільки тими автобусами, які ми організували, 350 тисяч. А ще на приватних автівках виїхали. Це вже близько мільйона людей вдалося врятувати за цей час саме завдяки гуманітарним коридорам", - сказала Верещук.
Вона поінформувала, що завдяки обміну вдалося звільнити з російського полону 250 військових та цивільних осіб.
Топ коментарі
+14 MAKAROV #508144
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"Жодних претензій" до пані Верещук, робить ніби свою справу. Чомусь ОП забула її похвалити, поки вона сама про себе не пригадала