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Гуманітарні коридори врятували близько мільйона осіб, - Верещук

верещук

Завдяки гуманітарним коридорам вдалося врятувати близько 1 мільйона людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"По коридорах виїхали тільки тими автобусами, які ми організували, 350 тисяч. А ще на приватних автівках виїхали. Це вже близько мільйона людей вдалося врятувати за цей час саме завдяки гуманітарним коридорам", - сказала Верещук.

Вона поінформувала, що завдяки обміну вдалося звільнити з російського полону 250 військових та цивільних осіб.

Також читайте: Ми вже не просимо, а вимагаємо від ООН забезпечити коридор з Маріуполя, - Верещук

Автор: 

евакуація (2322) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178)


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Топ коментарі
+14
У в'язницю тобі Верещучко коридор буде за розмінування Чонгару!
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25.04.2022 22:51
+12
оставлю здесь, шоб не забывать

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25.04.2022 22:50
+10
в тому і проблема, що інтернет не ходить на виборчі дільниці, бо інакше малорос совєцького розливу *** би став президентом країни.
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25.04.2022 23:12
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оставлю здесь, шоб не забывать

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25.04.2022 22:50 Відповісти
дяк! що нагадали! реально забувається... А інтернет все пам'ятає!
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25.04.2022 22:53 Відповісти
в тому і проблема, що інтернет не ходить на виборчі дільниці, бо інакше малорос совєцького розливу *** би став президентом країни.
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25.04.2022 23:12 Відповісти
Інтернет пам'ятає. А чи пам'ятають виборці?
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25.04.2022 23:37 Відповісти
У в'язницю тобі Верещучко коридор буде за розмінування Чонгару!
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25.04.2022 22:51 Відповісти
Таке діло за спиною гловнокомандувача не вирішують
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25.04.2022 23:57 Відповісти
И за гум-помощь для кацапов, которую они отбирают вместе с машинами.
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26.04.2022 03:27 Відповісти
Ії треба розміняти на нашіх полоненних.
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26.04.2022 07:55 Відповісти
"сама себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить"...
"Жодних претензій" до пані Верещук, робить ніби свою справу. Чомусь ОП забула її похвалити, поки вона сама про себе не пригадала
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25.04.2022 22:52 Відповісти
Була вже одна мендєль, так та твітами курс гривні підіймала... ТП воно і Африці ТП.
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25.04.2022 23:12 Відповісти
Трудівниця, бд.... Тільки ти забула сказати, що Героїзм одних - це підлість чи непрофесіоналізм інших !!! 😡
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26.04.2022 06:16 Відповісти
Верещущчка мерзотна тупа потвора, яка, в кращих традиціях зекоманди, будь яку добру справу перетворює на гімно. Любітельніца пуйла, та дружина беркутівця. Війна скінчиться будемо саджати. І ніякими добрими вчинками не відмажеться.
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26.04.2022 06:57 Відповісти
А скільки людей загинуло в ціх корідорах вона не помїятає ? Взагалі корідори не мають влаштовуваться зрадниками, бо нічого доброго зцього не вийде.
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26.04.2022 07:52 Відповісти
 
 