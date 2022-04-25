Гуманитарные коридоры спасли около миллиона человек, - Верещук

Благодаря гуманитарным коридорам удалось спасти около 1 миллиона человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По коридорам выехали только теми автобусами, которые мы организовали, 350 тысяч. А еще на частных автомобилях уехали. Это уже около миллиона человек удалось спасти за это время именно благодаря гуманитарным коридорам", - сказала Верещук.

Она проинформировала, что благодаря обмену удалось освободить из российского плена 250 военных и гражданских лиц.

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