РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11649 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 659 14

Гуманитарные коридоры спасли около миллиона человек, - Верещук

верещук

Благодаря гуманитарным коридорам удалось спасти около 1 миллиона человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По коридорам выехали только теми автобусами, которые мы организовали, 350 тысяч. А еще на частных автомобилях уехали. Это уже около миллиона человек удалось спасти за это время именно благодаря гуманитарным коридорам", - сказала Верещук.

Она проинформировала, что благодаря обмену удалось освободить из российского плена 250 военных и гражданских лиц.

Читайте: На сегодняшний день договоренностей о гумкоридоре из Мариуполя нет. Россия односторонне заявила о якобы его открытии, - Верещук

эвакуация (2082) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
У в'язницю тобі Верещучко коридор буде за розмінування Чонгару!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:51
+12
оставлю здесь, шоб не забывать

показать весь комментарий
25.04.2022 22:50
+10
в тому і проблема, що інтернет не ходить на виборчі дільниці, бо інакше малорос совєцького розливу *** би став президентом країни.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оставлю здесь, шоб не забывать

показать весь комментарий
25.04.2022 22:50 Ответить
дяк! що нагадали! реально забувається... А інтернет все пам'ятає!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:53 Ответить
в тому і проблема, що інтернет не ходить на виборчі дільниці, бо інакше малорос совєцького розливу *** би став президентом країни.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:12 Ответить
Інтернет пам'ятає. А чи пам'ятають виборці?
показать весь комментарий
25.04.2022 23:37 Ответить
У в'язницю тобі Верещучко коридор буде за розмінування Чонгару!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:51 Ответить
Таке діло за спиною гловнокомандувача не вирішують
показать весь комментарий
25.04.2022 23:57 Ответить
И за гум-помощь для кацапов, которую они отбирают вместе с машинами.
показать весь комментарий
26.04.2022 03:27 Ответить
Ії треба розміняти на нашіх полоненних.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:55 Ответить
"сама себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить"...
"Жодних претензій" до пані Верещук, робить ніби свою справу. Чомусь ОП забула її похвалити, поки вона сама про себе не пригадала
показать весь комментарий
25.04.2022 22:52 Ответить
Була вже одна мендєль, так та твітами курс гривні підіймала... ТП воно і Африці ТП.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:12 Ответить
Трудівниця, бд.... Тільки ти забула сказати, що Героїзм одних - це підлість чи непрофесіоналізм інших !!! 😡
показать весь комментарий
26.04.2022 06:16 Ответить
Верещущчка мерзотна тупа потвора, яка, в кращих традиціях зекоманди, будь яку добру справу перетворює на гімно. Любітельніца пуйла, та дружина беркутівця. Війна скінчиться будемо саджати. І ніякими добрими вчинками не відмажеться.
показать весь комментарий
26.04.2022 06:57 Ответить
А скільки людей загинуло в ціх корідорах вона не помїятає ? Взагалі корідори не мають влаштовуваться зрадниками, бо нічого доброго зцього не вийде.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:52 Ответить
 
 