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На 26 квітня призначено сім додаткових евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"

прапор,укрзалізниця,потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційні поїзди на 26 квітня

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
  • 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Також читайте: "Укрзалізниця" опублікувала розклад міжнародних евакуаційних та приміських рейсів на 26 квітня

В "Укрзалізниці" просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Автор: 

Укрзалізниця (6865) евакуація (2322)


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