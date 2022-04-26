На 26 квітня призначено сім додаткових евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційні поїзди на 26 квітня

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро

4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

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В "Укрзалізниці" просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.