"Укрзалізниця" опублікувала розклад міжнародних евакуаційних та приміських рейсів на 26 квітня

"Укрзалізниця" щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб евакуювати українців до безпечних місць. Оприлюднено графік на 26 квітня.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

26 квітня потяги до Польщі курсуватимуть за таким розкладом:

08:30 715/716 Київ-Пас — 11:25 Вінниця — 13:21 Хмельницький — 15:00 Тернопіль Пшемисль (19:37)

19:13 67/68 Київ-Пас — 04:52 Ковель — Варшава (13:53)

08:30 715/716 Київ-Пас — 11:25 Вінниця — 13:21 Хмельницький — 15:00 Тернопіль Пшемисль (19:37)

19:13 67/68 Київ-Пас — 04:52 Ковель — Варшава (13:53)

08:30 715/716 Київ-Пас — 11:25 Вінниця — 13:21 Хмельницький — 15:00 Тернопіль Пшемисль (19:37)

19:13 67/68 Київ-Пас — 04:52 Ковель — Варшава (13:53)

Рейси до Словаччини на 26 квітня 2022 року

16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)

16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)

Рейси до Угорщини на 26 квітня 2022 року

03:28 32519 Чоп — Захонь (02:46)

05:30 32539 Чоп — Захонь (04:48)

08:22 32529 Чоп — Захонь (07:40)

10:25 32517 Чоп — Захонь (09:43)

16:12 32513 Чоп — Захонь (15:30)

20:25 32523 Чоп — Захонь (19:43)

22:29 32511 Чоп — Захонь (21:43)

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Рейси до Австрії на 26 квітня 2022 року:

14:07 749/750 Київ-Пас — 21:00 Львів — 03:28 Чоп — 08:40 Будапешт — Відень (11:21)

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Також перевізник повідомив, що приміські поїзди курсуватимуть у визначених напрямках на Південно-Західній, Придніпровській, Львівській, Південній та Одеській залізниці.

Приміські поїзди по напрямках Донецької залізниці не курсуватимуть.

Дізнатися визначені напрямки можна за посиланням.