20 потягів затримуються через удари росіян по залізниці. ПЕРЕЛІК

Внаслідок пошкодження російськими окупантами залізничної інфраструктури у кількох областях 25 квітня, у дорозі затримуються щонайменше 20 поїздів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

Ось перелік потягів, які відхилилися від графіка.

🚆№ 86 Запоріжжя – Львів (+1 год 45 хв);

🚆№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год 28 хв);

🚆№87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);

🚆№96 Рахів – Київ (+2 год 36 хв);

🚆№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 46 хв);

🚆№50 Трускавець – Київ (+ 4 год 23 хв);

🚆№56 Рахів – Київ (+ 3 год 22 хв);

🚆№21 Харків – Трускавець (+ 3 год 57 хв);

🚆№13 Солотвино – Київ (+ 2 год 30 хв);

🚆№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 3 год 19 хв);

🚆№231 Дніпро – Львів (+ 3 год 27 хв);

🚆№45 Ужгород – Лозова (+ 40 хв);

🚆№15 Харків – Івано-Франківськ (+ 2 год 22 хв);

🚆№136 Одеса – Чернівці (+ 2 год 31 хв);

🚆№68 Варшава – Київ (+ 2 год 30 хв);

🚆№68 Варшава – Київ (+ 2 год 30 хв);

🚆№716 Перемишль – Київ (+ 55 хв);

🚆№722 Київ – Харків (+ 1 год 52 хв);

🚆№715 Київ – Перемишль (+ 30 хв);

🚆№744 Львів – Дарниця (+ 45 хв).

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В "Укрзалізниці" наголосили, що рух усіх поїздів відновлено. І що співробітники компанії роблять все можливе, щоб скоротити відставання потягів.