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Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій, - Камишін

залізниця,рейки

Через обстріл залізничних станцій затримуються пасажирські поїзди.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у центральній та західній Україні. Щонайменше 16 пасажирських поїздів буде затримано. Постраждалі є, деталі з’ясовуємо. Буду інформувати", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі, 5 осіб поранено, – Дніпропетровська ОВА

Автор: 

залізниця (1508) обстріл (28672) Камишін Олександр (165)


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Топ коментарі
+14
Суки... Щоб їм кожну ніч по два брянська було
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25.04.2022 10:09
+11
я добрее вас - пусть по 5
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25.04.2022 10:14
+5
Під Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини
https://t.me/dvish_alive/12967
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25.04.2022 10:08
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Під Брянськом невідомі партизани пошкодили залізничну колію в напрямку військової частини
https://t.me/dvish_alive/12967
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25.04.2022 10:08 Відповісти
А чому не наші ДРГ ?
Я не вірю в москальських партизанів.

А в наших героїв - так.
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25.04.2022 10:25 Відповісти
Інформацію подано правильно. Нехай шукають партизанів серед своїх за принципом: "бий своїх, щоб чужі боялися".
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25.04.2022 10:55 Відповісти
Суки... Щоб їм кожну ніч по два брянська було
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25.04.2022 10:09 Відповісти
я добрее вас - пусть по 5
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25.04.2022 10:14 Відповісти
не дають покою слова бориса джонсона про залізних людей
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25.04.2022 10:36 Відповісти
Мне кажется там мышление такое. Вот у нас есть ракеты - чего бы нам еще взорвать? Жилые дома? Взрывали. Аэропорты? Взрывали. Теплостанции? Взрывали. Заводы? Разные взрывали. Нефтебазы? Взрывали. А давай начнем взрывать железные дороги - туда можно много ракет послать.
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25.04.2022 10:42 Відповісти
Просто россияне разрушают целенаправленно инфраструктуру и жизнеобеспечивающие объекты.
Жилые микрорайоны разрушаются для устрашения населения, эти обстрелы стратегического значения не имеют, но, видимо, российское руководство до сих пор носится с планами запугать мирное население. Но пока не получается.
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25.04.2022 12:16 Відповісти
Очікувано, але не ефективно, оскільки залізничні колії швидко відновлюються.
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25.04.2022 10:20 Відповісти
Просто гражданские поезда нужно придержать и пусть едут военные. Вот и всё. Приоритеты.
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25.04.2022 10:43 Відповісти
Ну швидко це ви загнули. Поїзди будуть іти з затримками, тому що їх пропустять через інші ділянки, а саме відновлення займе доволі багато часу, в залежності від пошкоджень. Білоруси всього тільки виводили з ладу шафи біля світлофорів і то зірвали постачання орків біля Києва. Так пошкодження шафи це дрібниця. Молимо Бога щоб пошкодження залізниці які сталися були незначними
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25.04.2022 10:42 Відповісти
Вони по підстанціям луплять в тому числі, але по суті їх теж можна відновити досить швидко, та й тепловози працюють, їм струм не потрібен. Сенс є лише у знищенні мостів, але й по ним ще треба вцілити. Взагалі, знищення залізничної інфраструктури ракетами - то таке собі заняття - ракети мають бути або дуже точні, або їх має бути одночасно запущено дуже дохріна.
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25.04.2022 10:43 Відповісти
Ну да, Дебальцевський вузол наші утюжили артилерією тижнями, і то кацапи там трохи його відновили потім...
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25.04.2022 11:37 Відповісти
Нужно максимально быстро восстанавливать! Логистика в войне - это важнейшее! И нужно взрывать полностью логистику России!!!
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25.04.2022 10:46 Відповісти
Український дякує вам за підказку, бо вони якраз про це забули
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25.04.2022 11:06 Відповісти
Український Генштаб
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25.04.2022 11:07 Відповісти
Дорогими ракетами та по залізниці, всеодно що айфоном цвяхи забивати.
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25.04.2022 11:10 Відповісти
Скоріше всього, готуються до наступу найближчим часом. З цією метою і удари по шляхам доставки зброї. Інакше бити по залізниці ракетами дійсно дороге задоволення.
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25.04.2022 11:19 Відповісти
А менше потрібно розпинатись: от-от приїде озброєння, стільки-то... ще маршрут вкажіть і час...припарені
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25.04.2022 12:30 Відповісти
як засцяли що всі почали зброю нам давати, хочуть залізницю до києва знищити
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25.04.2022 12:36 Відповісти
потрібно менше розповідати про постачання зброї
бо мордор дуже боїться і буде ракетами засипати
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25.04.2022 12:48 Відповісти
Треба думати як убезпечити залізницю. Орки показали куди вони націлюються. Будь проклята вонюча "раша".
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25.04.2022 12:54 Відповісти
 
 