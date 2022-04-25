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Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій, - Камишін
Через обстріл залізничних станцій затримуються пасажирські поїзди.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у центральній та західній Україні. Щонайменше 16 пасажирських поїздів буде затримано. Постраждалі є, деталі з’ясовуємо. Буду інформувати", - написав він.
Топ коментарі
+14 Alex Uzh
показати весь коментар25.04.2022 10:09
+11 Hanka Panyanka
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+5 littwa
показати весь коментар25.04.2022 10:08
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Я не вірю в москальських партизанів.
А в наших героїв - так.
Жилые микрорайоны разрушаются для устрашения населения, эти обстрелы стратегического значения не имеют, но, видимо, российское руководство до сих пор носится с планами запугать мирное население. Но пока не получается.
бо мордор дуже боїться і буде ракетами засипати