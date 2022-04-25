Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій, - Камишін

Через обстріл залізничних станцій затримуються пасажирські поїзди.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у центральній та західній Україні. Щонайменше 16 пасажирських поїздів буде затримано. Постраждалі є, деталі з’ясовуємо. Буду інформувати", - написав він.

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